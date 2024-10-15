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У Сумах перевірять всі укриття та їхню готовність до використання, - ОВА

У Сумах перевірять стан укриттів

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх ініціював інспектування стану захисних споруд в обласному центрі, їх готовності до використання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

За словами Артюха, Суми є важливим стратегічним містом для області, де безпека громадян має бути забезпечена на найвищому рівні.

Перевірку здійснюватиме спеціальна комісія, створена відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

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"Розпочинаємо перевірку того, як виконуються в місті завдання Президента, рішення Ради оборони щодо захисту населення, нарощення кількості і ємності захисних споруд.

Працюємо із залученням профільних фахівців, в тому числі правоохоронних структур, які дадуть оцінку діям відповідальних органів", - додав очільник області.

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Автор: 

Суми (904) укриття (305)


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Артюх ініціював інспектування стану захисних споруд в обласному центр ...Джерело:
І це на 3-й рік повномасштабки у нас такі новини ?
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15.10.2024 11:36 Відповісти
ДІйсно, я теж здивувався, щодня каби скидають на Сумшину, а вони місцева влада, лиш зараз отямилась? Хоча цем військова адміністрація повинна займатись, бо нащо вони тоді створені???
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15.10.2024 12:02 Відповісти
Так він і є - голова військової адміністрації ...))
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15.10.2024 12:55 Відповісти
так вони інспектують лишень, я мав наувазі, що організацією цих укриттів та фінансуванням цих питань теж до них повинно відноситись
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15.10.2024 13:34 Відповісти
кби я не жив у Сумах - очарувався б тим артюхом... рідкісний кретин, якого посадили як опудало, що продовжувати *******, *******, *******... на всьому.... І ніяких сховищ НЕМАЄ практично, ті, що з совка залишилися, все... будують у мене в школі - коли збудують... сумніваюся, що доживу... таке ось - брехня і крадіжки....
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15.10.2024 11:40 Відповісти
 
 