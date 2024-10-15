У Сумах перевірять всі укриття та їхню готовність до використання, - ОВА
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх ініціював інспектування стану захисних споруд в обласному центрі, їх готовності до використання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
За словами Артюха, Суми є важливим стратегічним містом для області, де безпека громадян має бути забезпечена на найвищому рівні.
Перевірку здійснюватиме спеціальна комісія, створена відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
"Розпочинаємо перевірку того, як виконуються в місті завдання Президента, рішення Ради оборони щодо захисту населення, нарощення кількості і ємності захисних споруд.
Працюємо із залученням профільних фахівців, в тому числі правоохоронних структур, які дадуть оцінку діям відповідальних органів", - додав очільник області.
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