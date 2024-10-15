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Руководство Министерства защиты окружающей среды покрывает незаконную добычу известняка в Нацпарках, - нардеп

Руководство Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов может быть причастно к незаконной добыче известнякового камня в Национальном парке "Хотинский" в Черновицкой области.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, обнародовав видео незаконных шахт на территории, где якобы запрещена любая хозяйственная деятельность, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР задержало руководителя НПП "Хотинский" Георгия Поповецкого. Директор обещал предпринимателю из Киевской области за взятку в 65 тыс. долларов договоры аренды на застройку участка на берегу Днестра. Поповецкий исполняет обязанности директора Хотинского НПП уже около двух лет. Общественные активисты неоднократно предоставляли информацию о возможных злоупотреблениях этого лица профильному ведомству. Но Поповецкий продолжал занимать должность, потому что, возможно, бывшему главе министерства охраны окружающей среды это было выгодно? В частности, в этом заповеднике есть нелегальные шахты по добыче известнякового камня", - рассказала народный депутат.

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По ее словам, это лишь один из многочисленных примеров того, что происходит в нацпарках.

"Мне сбрасывают фото незаконной добычи янтаря и песка, нелегальных туристических баз", - отмечает Василевская-Смаглюк.

По информации депутата, куратором сферы национальных парков является заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство Минэкологии закрывает глаза на схемы по занижению стоимости древесины нацпарками, - нардеп

Автор: 

Василевская-Смаглюк Ольга (63) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Топ комментарии
+6
Міндовкілля кришує грабунок надр і лісів.
МВС обіг накротиків та проституцію.
Митники - котрабанду.
І всі про все знають - бо головна криша на Банковій
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15.10.2024 12:01
+2
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15.10.2024 11:49
+2
А почему бы туда не наведаться ТЦК? Ето же самое место где можно набрать здоровых и крепких мужиков для фронта. Но нет. ТЦК крутятся в основном возле метро и больниц, где ходят доходяги которых легче скрутить и бусифицировать.
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15.10.2024 12:02
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Правила форума Совет форумчан
Новина, воно для цього й засновано щоб знати де що ще в об"ятій війною Україні скіздити.
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15.10.2024 11:49 Ответить
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15.10.2024 11:49 Ответить
Тепер буде в авторітєті в узьких колах з погонялом *опа.
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15.10.2024 11:51 Ответить
Міндовкілля кришує грабунок надр і лісів.
МВС обіг накротиків та проституцію.
Митники - котрабанду.
І всі про все знають - бо головна криша на Банковій
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15.10.2024 12:01 Ответить
А почему бы туда не наведаться ТЦК? Ето же самое место где можно набрать здоровых и крепких мужиков для фронта. Но нет. ТЦК крутятся в основном возле метро и больниц, где ходят доходяги которых легче скрутить и бусифицировать.
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15.10.2024 12:02 Ответить
А для чего это министерство существует,рубить баксы тем кто там пристроился.
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15.10.2024 12:03 Ответить
а саме в цей час всім сумлінним платникам податків підвищують ті самі податки..., ти чесний? тоді ми йдемо до тебе.... я гадаю, що якщо стягнути несплачені податки з тих, хто їх десятиліттями не платить та не збирається, то можна навіть знизити податки для всіх інших, хто їх роками платив...
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15.10.2024 12:15 Ответить
Це та нардепка, що на початку війни казала українцям, щоб вони не боялися російську армію, бо та не воює з цивільними?
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15.10.2024 12:22 Ответить
Міндовкілля покриває незаконне видобування.....усіх видів корисних копалин, по усій Україні. Для того воно і існує. Десятиліттями чиновники що опікуються природою, довкіллям і т.п., безупинно говорять про навколишнє середовище, а потім кришують і рулять корисними копалинами. Як законним їх видобутком, з порушенням усіх природоохоронних вимог, так і зовсім уже чорними копачами. Впевнений, там в посадовців усі дивани забиті "позиченими в сусідки" доларами.
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15.10.2024 12:22 Ответить
це м1н1стерство працюэ т1льки на свою кишеню . останн1х 4 м1н1стр1в можна саджати
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15.10.2024 12:22 Ответить
Зелені гниди - ворюги і хабрники усі. Виключень немає...

Це стара система - посадовця ставлять на "потоки" вже з "планом" валіз з баблом "на верх".
Якщо щомісяця не заносить - такого посадовця "звинувачують у корупції "і гнівно звільняють.

Доки країною будуть рулити ворюги і хабарники типу єрмачків з татаровими - так все і буде.
Ні одна зелена гнида навіть не думає жити на одну зарплату. Серед державних ворюг це страшенний позор.
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15.10.2024 12:29 Ответить
Как там у Жванецкого:"Что охраняю, то и имею"
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15.10.2024 12:47 Ответить
 
 