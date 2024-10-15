Руководство Министерства защиты окружающей среды покрывает незаконную добычу известняка в Нацпарках, - нардеп
Руководство Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов может быть причастно к незаконной добыче известнякового камня в Национальном парке "Хотинский" в Черновицкой области.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, обнародовав видео незаконных шахт на территории, где якобы запрещена любая хозяйственная деятельность, передает Цензор.НЕТ.
"ГБР задержало руководителя НПП "Хотинский" Георгия Поповецкого. Директор обещал предпринимателю из Киевской области за взятку в 65 тыс. долларов договоры аренды на застройку участка на берегу Днестра. Поповецкий исполняет обязанности директора Хотинского НПП уже около двух лет. Общественные активисты неоднократно предоставляли информацию о возможных злоупотреблениях этого лица профильному ведомству. Но Поповецкий продолжал занимать должность, потому что, возможно, бывшему главе министерства охраны окружающей среды это было выгодно? В частности, в этом заповеднике есть нелегальные шахты по добыче известнякового камня", - рассказала народный депутат.
По ее словам, это лишь один из многочисленных примеров того, что происходит в нацпарках.
"Мне сбрасывают фото незаконной добычи янтаря и песка, нелегальных туристических баз", - отмечает Василевская-Смаглюк.
По информации депутата, куратором сферы национальных парков является заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко.
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МВС обіг накротиків та проституцію.
Митники - котрабанду.
І всі про все знають - бо головна криша на Банковій
Це стара система - посадовця ставлять на "потоки" вже з "планом" валіз з баблом "на верх".
Якщо щомісяця не заносить - такого посадовця "звинувачують у корупції "і гнівно звільняють.
Доки країною будуть рулити ворюги і хабарники типу єрмачків з татаровими - так все і буде.
Ні одна зелена гнида навіть не думає жити на одну зарплату. Серед державних ворюг це страшенний позор.