Керівництво Міндовкілля покриває незаконне видобування вапняку у Нацпарках, - нардеп

Керівництво Міндовкілля може бути причетним до незаконного видобування вапнякового каменю у Національному парку "Хотинський" в Чернівецькій області.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, оприлюднивши відео незаконних шахт на території, де нібито заборонена будь-яка господарська діяльність, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР затримало керівника НПП "Хотинський" Георгія Поповецького. Директор обіцяв підприємцю з Київщини за хабар у 65 тис. доларів договори оренди на забудову ділянки на березі Дністра. Поповецький виконує обовʼязки директора Хотинського НПП вже близько двох років. Громадські активісти неодноразово надавали інформацію щодо можливих зловживань цієї особи профільному відомству. Але Поповецький продовжував обіймати посаду, бо, можливо, колишньому очільнику міністерства охорони довкілля це було вигідно? Зокрема, в цьому заповіднику є нелегальні шахти з видобутку вапнякового каменю", - розповідала народна депутатка.

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За її словами, це лише один з чисельних прикладів того, що відбувається у нацпарках.

"Мені скидають фото незаконного видобутку бурштину та піску, нелегальних туристичних баз", - зазначає Василевська-Смаглюк.

За інформацією депутатки, куратором сфери національних парків є заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко.

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