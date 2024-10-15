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Новини
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Керівництво Міндовкілля покриває незаконне видобування вапняку у Нацпарках, - нардеп

Керівництво Міндовкілля може бути причетним до незаконного видобування вапнякового каменю у Національному парку "Хотинський" в Чернівецькій області.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, оприлюднивши відео незаконних шахт на території, де нібито заборонена будь-яка господарська діяльність, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР затримало керівника НПП "Хотинський" Георгія Поповецького. Директор обіцяв підприємцю з Київщини за хабар у 65 тис. доларів договори оренди на забудову ділянки на березі Дністра. Поповецький виконує обовʼязки директора Хотинського НПП вже близько двох років. Громадські активісти неодноразово надавали інформацію щодо можливих зловживань цієї особи профільному відомству. Але Поповецький продовжував обіймати посаду, бо, можливо, колишньому очільнику міністерства охорони довкілля це було вигідно? Зокрема, в цьому заповіднику є нелегальні шахти з видобутку вапнякового каменю", - розповідала народна депутатка.

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За її словами, це лише один з чисельних прикладів того, що відбувається у нацпарках.

"Мені скидають фото незаконного видобутку бурштину та піску, нелегальних туристичних баз", - зазначає Василевська-Смаглюк.

За інформацією депутатки, куратором сфери національних парків є заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко.

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Автор: 

Василевська-Смаглюк Ольга (67) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (174)


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Топ коментарі
+6
Міндовкілля кришує грабунок надр і лісів.
МВС обіг накротиків та проституцію.
Митники - котрабанду.
І всі про все знають - бо головна криша на Банковій
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15.10.2024 12:01
+2
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15.10.2024 11:49
+2
А почему бы туда не наведаться ТЦК? Ето же самое место где можно набрать здоровых и крепких мужиков для фронта. Но нет. ТЦК крутятся в основном возле метро и больниц, где ходят доходяги которых легче скрутить и бусифицировать.
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15.10.2024 12:02
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Новина, воно для цього й засновано щоб знати де що ще в об"ятій війною Україні скіздити.
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15.10.2024 11:49 Відповісти
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15.10.2024 11:49 Відповісти
Тепер буде в авторітєті в узьких колах з погонялом *опа.
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15.10.2024 11:51 Відповісти
Міндовкілля кришує грабунок надр і лісів.
МВС обіг накротиків та проституцію.
Митники - котрабанду.
І всі про все знають - бо головна криша на Банковій
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15.10.2024 12:01 Відповісти
А почему бы туда не наведаться ТЦК? Ето же самое место где можно набрать здоровых и крепких мужиков для фронта. Но нет. ТЦК крутятся в основном возле метро и больниц, где ходят доходяги которых легче скрутить и бусифицировать.
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15.10.2024 12:02 Відповісти
А для чего это министерство существует,рубить баксы тем кто там пристроился.
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15.10.2024 12:03 Відповісти
а саме в цей час всім сумлінним платникам податків підвищують ті самі податки..., ти чесний? тоді ми йдемо до тебе.... я гадаю, що якщо стягнути несплачені податки з тих, хто їх десятиліттями не платить та не збирається, то можна навіть знизити податки для всіх інших, хто їх роками платив...
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15.10.2024 12:15 Відповісти
Це та нардепка, що на початку війни казала українцям, щоб вони не боялися російську армію, бо та не воює з цивільними?
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15.10.2024 12:22 Відповісти
Міндовкілля покриває незаконне видобування.....усіх видів корисних копалин, по усій Україні. Для того воно і існує. Десятиліттями чиновники що опікуються природою, довкіллям і т.п., безупинно говорять про навколишнє середовище, а потім кришують і рулять корисними копалинами. Як законним їх видобутком, з порушенням усіх природоохоронних вимог, так і зовсім уже чорними копачами. Впевнений, там в посадовців усі дивани забиті "позиченими в сусідки" доларами.
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15.10.2024 12:22 Відповісти
це м1н1стерство працюэ т1льки на свою кишеню . останн1х 4 м1н1стр1в можна саджати
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15.10.2024 12:22 Відповісти
Зелені гниди - ворюги і хабрники усі. Виключень немає...

Це стара система - посадовця ставлять на "потоки" вже з "планом" валіз з баблом "на верх".
Якщо щомісяця не заносить - такого посадовця "звинувачують у корупції "і гнівно звільняють.

Доки країною будуть рулити ворюги і хабарники типу єрмачків з татаровими - так все і буде.
Ні одна зелена гнида навіть не думає жити на одну зарплату. Серед державних ворюг це страшенний позор.
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15.10.2024 12:29 Відповісти
Как там у Жванецкого:"Что охраняю, то и имею"
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15.10.2024 12:47 Відповісти
 
 