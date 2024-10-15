Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону: газа в хранилищах достаточно, работает 9 энергоблоков АЭС

Более 99% жилых домов уже готовы к началу отопительного сезона.

Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что Украина стоит на пороге отопительного сезона. Правительство, областные военные администрации и власти громад синхронно работают в трех ключевых направлениях для того, чтобы зимой во всех домах было светло и тепло.

"Первое направление - это подготовка инфраструктуры. Готовность жилых домов на сегодня более 99%. Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла", - уточнил премьер.

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Второе направление, по его словам, - это накопление ресурсов.

"Сейчас имеем в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы. Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают", - подчеркнул он.

"Третье направление подготовки к зиме - это создание децентрализованной генерации. Работают инициированные Правительством программы энергетической устойчивости. Кредиты под 0% для граждан, займы для ОСМД под программу ГринДИМ, кредиты "5-7-9%" для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от "Фонда декарбонизации Украины" для коммунальных предприятий и громад. В целом банки уже выдали разным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд грн", - резюмировал премьер.