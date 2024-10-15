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Новости
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Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону: газа в хранилищах достаточно, работает 9 энергоблоков АЭС

Запуск опалення

Более 99% жилых домов уже готовы к началу отопительного сезона.

Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что Украина стоит на пороге отопительного сезона. Правительство, областные военные администрации и власти громад синхронно работают в трех ключевых направлениях для того, чтобы зимой во всех домах было светло и тепло.

"Первое направление - это подготовка инфраструктуры. Готовность жилых домов на сегодня более 99%. Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тыс. котельных и 4,8 тыс. центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла", - уточнил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При правительстве создали штаб, который будет контролировать готовность украинских регионов к зиме, - Шмыгаль

Второе направление, по его словам, - это накопление ресурсов.

"Сейчас имеем в газохранилищах 12,2 млрд куб. м голубого топлива, а также 3,1 млн тонн угля на складах. Этого достаточно для прохождения зимы. Все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают", - подчеркнул он.

"Третье направление подготовки к зиме - это создание децентрализованной генерации. Работают инициированные Правительством программы энергетической устойчивости. Кредиты под 0% для граждан, займы для ОСМД под программу ГринДИМ, кредиты "5-7-9%" для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты от "Фонда декарбонизации Украины" для коммунальных предприятий и громад. В целом банки уже выдали разным категориям заемщиков кредитов на 2 млрд грн", - резюмировал премьер.

Автор: 

отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+3
О,ось тепер "сигнал" кацаби отримали..(
Влаштують нам найближчим часом "темну"...це вже як традиція- наша влада "хвалиться"-кацаби "насипають"...
Нєобучаємі балаболи...☹️
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15.10.2024 13:15
+1
З яких пір 12,2 млрд кубівв вже буде достатньо? У 2022 році було 17 млрд накопичено. Це за рахунок, що кожен тиждень по місту втрачаємо?
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15.10.2024 13:22
+1
ТЕС нема, населення масово виїхало або на окупованих, надані Заходом газові енергогенеруючі установки не підключені, підприємства що масово використовують газ або в руїнах від обстрілів, або від трускавецьких економістів, люди масово топлять дровами. От і з'явилась чергова перемога Зеленського - суттєве скорочення споживання газу. Такими темпами, в наступну зиму і 5млрд. кубів вистачить.
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15.10.2024 13:31
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Нічого, кацапи будуть намагатися це виправити
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15.10.2024 13:12 Ответить
Без адекватної відповіді по їх енергетиці, будуть безкарно і нещадно знищувати нашу...! І ніхто, і ніщо їх не зупинить?!
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15.10.2024 13:35 Ответить
Тим , чим може їх зупинити , нам бити не дають
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15.10.2024 13:37 Ответить
дронами, паляницями, чим можемо
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15.10.2024 14:55 Ответить
а всі інші ТЕСи, ТЕЦи, ГЕСи вже не працюють, сподівання лише на АЕСи? 🧐👀
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15.10.2024 13:15 Ответить
О,ось тепер "сигнал" кацаби отримали..(
Влаштують нам найближчим часом "темну"...це вже як традиція- наша влада "хвалиться"-кацаби "насипають"...
Нєобучаємі балаболи...☹️
показать весь комментарий
15.10.2024 13:15 Ответить
З яких пір 12,2 млрд кубівв вже буде достатньо? У 2022 році було 17 млрд накопичено. Це за рахунок, що кожен тиждень по місту втрачаємо?
показать весь комментарий
15.10.2024 13:22 Ответить
ТЕС нема, населення масово виїхало або на окупованих, надані Заходом газові енергогенеруючі установки не підключені, підприємства що масово використовують газ або в руїнах від обстрілів, або від трускавецьких економістів, люди масово топлять дровами. От і з'явилась чергова перемога Зеленського - суттєве скорочення споживання газу. Такими темпами, в наступну зиму і 5млрд. кубів вистачить.
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15.10.2024 13:31 Ответить
Думаю вистачить ще й запас залишиться бо ТЕС нема
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15.10.2024 16:14 Ответить
Такі заяви лякають
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15.10.2024 18:15 Ответить
 
 