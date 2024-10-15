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Шмигаль заявив про готовність України до опалювального сезону: газу в сховищах достатньо, працюють 9 енергоблоків АЕС

Запуск опалення

Понад 99% житлових будинків вже готові до початку опалювального сезону.

Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло.

"Перший напрям - це підготовка інфраструктури. Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла", - уточнив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При уряді створили штаб, який контролюватиме готовність українських регіонів до зими, - Шмигаль

Другий напрям, за його словами, - це накопичення ресурсів.

"Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють", - наголосив він.

"Третій напрям підготовки до зими - це створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані Урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн", - резюмував прем'єр.

Автор: 

опалювальний сезон (1753) Шмигаль Денис (4635)


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Топ коментарі
+3
О,ось тепер "сигнал" кацаби отримали..(
Влаштують нам найближчим часом "темну"...це вже як традиція- наша влада "хвалиться"-кацаби "насипають"...
Нєобучаємі балаболи...☹️
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15.10.2024 13:15
+1
З яких пір 12,2 млрд кубівв вже буде достатньо? У 2022 році було 17 млрд накопичено. Це за рахунок, що кожен тиждень по місту втрачаємо?
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15.10.2024 13:22
+1
ТЕС нема, населення масово виїхало або на окупованих, надані Заходом газові енергогенеруючі установки не підключені, підприємства що масово використовують газ або в руїнах від обстрілів, або від трускавецьких економістів, люди масово топлять дровами. От і з'явилась чергова перемога Зеленського - суттєве скорочення споживання газу. Такими темпами, в наступну зиму і 5млрд. кубів вистачить.
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15.10.2024 13:31
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Нічого, кацапи будуть намагатися це виправити
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15.10.2024 13:12 Відповісти
Без адекватної відповіді по їх енергетиці, будуть безкарно і нещадно знищувати нашу...! І ніхто, і ніщо їх не зупинить?!
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15.10.2024 13:35 Відповісти
Тим , чим може їх зупинити , нам бити не дають
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15.10.2024 13:37 Відповісти
дронами, паляницями, чим можемо
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15.10.2024 14:55 Відповісти
а всі інші ТЕСи, ТЕЦи, ГЕСи вже не працюють, сподівання лише на АЕСи? 🧐👀
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15.10.2024 13:15 Відповісти
О,ось тепер "сигнал" кацаби отримали..(
Влаштують нам найближчим часом "темну"...це вже як традиція- наша влада "хвалиться"-кацаби "насипають"...
Нєобучаємі балаболи...☹️
показати весь коментар
15.10.2024 13:15 Відповісти
З яких пір 12,2 млрд кубівв вже буде достатньо? У 2022 році було 17 млрд накопичено. Це за рахунок, що кожен тиждень по місту втрачаємо?
показати весь коментар
15.10.2024 13:22 Відповісти
ТЕС нема, населення масово виїхало або на окупованих, надані Заходом газові енергогенеруючі установки не підключені, підприємства що масово використовують газ або в руїнах від обстрілів, або від трускавецьких економістів, люди масово топлять дровами. От і з'явилась чергова перемога Зеленського - суттєве скорочення споживання газу. Такими темпами, в наступну зиму і 5млрд. кубів вистачить.
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15.10.2024 13:31 Відповісти
Думаю вистачить ще й запас залишиться бо ТЕС нема
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15.10.2024 16:14 Відповісти
Такі заяви лякають
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15.10.2024 18:15 Відповісти
 
 