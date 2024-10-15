Шмигаль заявив про готовність України до опалювального сезону: газу в сховищах достатньо, працюють 9 енергоблоків АЕС

Понад 99% житлових будинків вже готові до початку опалювального сезону.

Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло.

"Перший напрям - це підготовка інфраструктури. Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла", - уточнив прем'єр.

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Другий напрям, за його словами, - це накопичення ресурсів.

"Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють", - наголосив він.

"Третій напрям підготовки до зими - це створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані Урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн", - резюмував прем'єр.