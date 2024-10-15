Наступление РФ на Харьковщине показало наши проблемы в разведке и связи, - комбриг "Хартії" Оболенский
Наступление российских войск на Харьковщине показало проблемы Украины в разведке и связи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП рассказал командир бригады 13-й бригады Нацгвардии "Хартія" полковник Игорь Оболенский.
"Первое, что бы я выделил, - это разведка и наши коммуникации, то есть связь. Основная проблема, которую я вижу, это закрытая интернет-связь и радиосвязь. Мы до сих пор пользуемся "мотороллами". Это же гражданская связь, один из стандартов перехода в НАТО - это закрытая связь полностью. У США и членов Альянса нет понимания, что такое открытая и закрытая связь. У них все закрыто. Поэтому одна из основных проблем - связь", - ответил он на вопрос, какие проблемы обнажило наступление РФ на Харьковщине.
Оболенский не считает, что основной проблемой прорыва является отсутствие фортификаций.
"Мы можем об этом разговаривать очень много, но я так же могу привести пример "Вереса" (командир батальона "К-2". - Ред.), который стоит два года на нереально большом фронте (между Донецкой и Луганской областями. - Ред.) и эффективно обороняется. Почему? Потому что эффективно, потому что думает, потому что заставляет людей работать", - добавил командир.
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А проблеми зв'язку і розвідки це лише наслідки цього.
І спробуй протягнути. Сам підеш?
Там вночі й то особливо не походиш.
Я напроти Тернів особисто доходив до ЛЕПу.
Нас вивели - Азов та К-2 з 3-ю ОШБ завели.
І шо?
Там мої побратими загинули. Кожен кущик як рідний. Підори дохлі на кожних 10-ти метрах валялися.
А зараз?
Просте питання - ЧОМУ?