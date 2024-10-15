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Новости Война
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Наступление РФ на Харьковщине показало наши проблемы в разведке и связи, - комбриг "Хартії" Оболенский

Прорив РФ на Харківщині: Чому це сталося?

Наступление российских войск на Харьковщине показало проблемы Украины в разведке и связи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП рассказал командир бригады 13-й бригады Нацгвардии "Хартія" полковник Игорь Оболенский.

"Первое, что бы я выделил, - это разведка и наши коммуникации, то есть связь. Основная проблема, которую я вижу, это закрытая интернет-связь и радиосвязь. Мы до сих пор пользуемся "мотороллами". Это же гражданская связь, один из стандартов перехода в НАТО - это закрытая связь полностью. У США и членов Альянса нет понимания, что такое открытая и закрытая связь. У них все закрыто. Поэтому одна из основных проблем - связь", - ответил он на вопрос, какие проблемы обнажило наступление РФ на Харьковщине.

Оболенский не считает, что основной проблемой прорыва является отсутствие фортификаций.

"Мы можем об этом разговаривать очень много, но я так же могу привести пример "Вереса" (командир батальона "К-2". - Ред.), который стоит два года на нереально большом фронте (между Донецкой и Луганской областями. - Ред.) и эффективно обороняется. Почему? Потому что эффективно, потому что думает, потому что заставляет людей работать", - добавил командир.

Читайте также: Всем мужчинам, сбежавшим за границу, нужно дать статус "не гражданин", - комбриг "Хартії" Оболенский

Автор: 

армия РФ (19592) Харьковщина (5577) боевые действия (4264)


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Топ комментарии
+13
Ох, відчуваю мене закидають гнилими помідорами, але на мою думку, 99% проблем в ЗСУ це командування. Від Верховного балакуна, до іноді навіть сержанта. Як правило, "чим ближче до землі", тим адекватності більше, а чим далі, тим більше тицяння пальцем в мапу намальовану ще при СРСР, сидячи в 500км. від фронту. По крайній мірі так говорять бійці та подекуди і офіцери.
А проблеми зв'язку і розвідки це лише наслідки цього.
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15.10.2024 14:35
+5
Щось сьогодні забагато цього комбрига...В усіх питаннях спец: і в мобілізації, і в управлінні підрозділом, і в зв'язку, і в розвідці...Як кажуть, від чищення чобіт і до польоту в космос. Не подобається "Моторола"? ""Баофенг" краще? Якщо радіозв'язок противник глушить РЕБ, то до піхви відкритий той зв'язок чи закритий. Глушать радіо-то переходь на супутник. Немає супутника і сидиш в обороні-то дай копняка під сраку начальнику зв'язку і хай організовує проводовий зв'язок з ТА-57 і польовкою...Це азбучні істини
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15.10.2024 14:46
+4
Це вже на рівні анекдотів - кожного дня щось показується і зникає без висновків штабів та військових аналітиків. Спочатку була якась впевненість шо наші військові у штабах вже навчені війною з 14 року. Ніхріна. На полі бою одні українці - ті шо йдуть кожної секунди на смерть і зовсім інші військові у генштабі та мо. Там - розкрадання, пох....зм....
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15.10.2024 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Ох, відчуваю мене закидають гнилими помідорами, але на мою думку, 99% проблем в ЗСУ це командування. Від Верховного балакуна, до іноді навіть сержанта. Як правило, "чим ближче до землі", тим адекватності більше, а чим далі, тим більше тицяння пальцем в мапу намальовану ще при СРСР, сидячи в 500км. від фронту. По крайній мірі так говорять бійці та подекуди і офіцери.
А проблеми зв'язку і розвідки це лише наслідки цього.
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15.10.2024 14:35 Ответить
Корнет, друже! Замініть Мотороли на Хітери й буде вам щастя.
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15.10.2024 14:38 Ответить
Це вже на рівні анекдотів - кожного дня щось показується і зникає без висновків штабів та військових аналітиків. Спочатку була якась впевненість шо наші військові у штабах вже навчені війною з 14 року. Ніхріна. На полі бою одні українці - ті шо йдуть кожної секунди на смерть і зовсім інші військові у генштабі та мо. Там - розкрадання, пох....зм....
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15.10.2024 14:41 Ответить
Попаде комбриг зі своїми заявами під роздачу, як два пальці...
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15.10.2024 14:44 Ответить
Щось сьогодні забагато цього комбрига...В усіх питаннях спец: і в мобілізації, і в управлінні підрозділом, і в зв'язку, і в розвідці...Як кажуть, від чищення чобіт і до польоту в космос. Не подобається "Моторола"? ""Баофенг" краще? Якщо радіозв'язок противник глушить РЕБ, то до піхви відкритий той зв'язок чи закритий. Глушать радіо-то переходь на супутник. Немає супутника і сидиш в обороні-то дай копняка під сраку начальнику зв'язку і хай організовує проводовий зв'язок з ТА-57 і польовкою...Це азбучні істини
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15.10.2024 14:46 Ответить
план пианиста понюхал
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15.10.2024 14:47 Ответить
Розумію, що твоя армія закінчилася ще при Союзі. Сиди краще, мовчи. Зійдеш за розумного. Яка польовка? До першого прильоту. Посіче моментально.
І спробуй протягнути. Сам підеш?
Там вночі й то особливо не походиш.
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15.10.2024 14:59 Ответить
За "К-2" не треба. Невське здали. Підори дійшли до Жеребця. Мікіївку здали. Скоро в Греківку зайдуть.
Я напроти Тернів особисто доходив до ЛЕПу.
Нас вивели - Азов та К-2 з 3-ю ОШБ завели.
І шо?
Там мої побратими загинули. Кожен кущик як рідний. Підори дохлі на кожних 10-ти метрах валялися.
А зараз?
Просте питання - ЧОМУ?
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15.10.2024 14:56 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/15/7479792/ РФ сформировала "бурятский батальон" из северокорейцев: 18 вояк уже сбежали - источники
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15.10.2024 15:09 Ответить
Чушь собачая , особенно батальон в 3000 рыл .
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15.10.2024 19:00 Ответить
 
 