Наступ РФ на Харківщині показав наші проблеми у розвідці та зв’язку, - комбриг "Хартії" Оболєнський
Наступ російських військ на Харківщині показав проблеми України у розвідці та зв'язку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП розповів командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський.
"Перше, що б я виділив, це розвідка і наші комунікації, тобто зв'язок. Основна проблема, яку я вбачаю, це закритий інтернет-зв'язок та радіозв'язок. Ми досі користуємося моторолами. Це ж цивільний зв'язок, один із стандартів переходу в НАТО - це закритий зв'язок повністю. У США та членів Альянсу нема розуміння, що таке відкритий та закритий зв'язок. У них все закрито. Тому одна із основних проблем - зв'язок", - відповів він на питання, які проблеми оголив наступ РФ на Харківщині.
Оболєнський не вважає, що основною проблемою прориву є відсутність фортифікацій.
"Ми можемо про це розмовляти дуже багато, але я так само можу привести приклад "Вереса" (командир батальйону "К-2". - Ред.), який стоїть два роки на нереально великому фронті (між Донеччиною та Луганщиною. - Ред.) та ефективно обороняється. Чому? Тому що ефективно, тому що думає, тому що змушує людей працювати", - додав командир.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А проблеми зв'язку і розвідки це лише наслідки цього.
І спробуй протягнути. Сам підеш?
Там вночі й то особливо не походиш.
Я напроти Тернів особисто доходив до ЛЕПу.
Нас вивели - Азов та К-2 з 3-ю ОШБ завели.
І шо?
Там мої побратими загинули. Кожен кущик як рідний. Підори дохлі на кожних 10-ти метрах валялися.
А зараз?
Просте питання - ЧОМУ?