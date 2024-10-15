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Новини Війна
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Наступ РФ на Харківщині показав наші проблеми у розвідці та зв’язку, - комбриг "Хартії" Оболєнський

Прорив РФ на Харківщині: Чому це сталося?

Наступ російських військ на Харківщині показав проблеми України у розвідці та зв'язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП розповів командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський.

"Перше, що б я виділив, це розвідка і наші комунікації, тобто зв'язок. Основна проблема, яку я вбачаю, це закритий інтернет-зв'язок та радіозв'язок. Ми досі користуємося моторолами. Це ж цивільний зв'язок, один із стандартів переходу в НАТО - це закритий зв'язок повністю. У США та членів Альянсу нема розуміння, що таке відкритий та закритий зв'язок. У них все закрито. Тому одна із основних проблем - зв'язок", - відповів він на питання, які проблеми оголив наступ РФ на Харківщині.

Оболєнський не вважає, що основною проблемою прориву є відсутність фортифікацій.

"Ми можемо про це розмовляти дуже багато, але я так само можу привести приклад "Вереса" (командир батальйону "К-2". - Ред.), який стоїть два роки на нереально великому фронті (між Донеччиною та Луганщиною. - Ред.) та ефективно обороняється. Чому? Тому що ефективно, тому що думає, тому що змушує людей працювати", - додав командир. 

Також читайте: У районі Тихого відбулося 2 боєзіткнення, знищено місце зберігання боєприпасів ворога на Харківському напрямку, - ОК "Харків"

Автор: 

армія рф (17749) Харківщина (6054) бойові дії (4030)


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Топ коментарі
+13
Ох, відчуваю мене закидають гнилими помідорами, але на мою думку, 99% проблем в ЗСУ це командування. Від Верховного балакуна, до іноді навіть сержанта. Як правило, "чим ближче до землі", тим адекватності більше, а чим далі, тим більше тицяння пальцем в мапу намальовану ще при СРСР, сидячи в 500км. від фронту. По крайній мірі так говорять бійці та подекуди і офіцери.
А проблеми зв'язку і розвідки це лише наслідки цього.
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15.10.2024 14:35
+5
Щось сьогодні забагато цього комбрига...В усіх питаннях спец: і в мобілізації, і в управлінні підрозділом, і в зв'язку, і в розвідці...Як кажуть, від чищення чобіт і до польоту в космос. Не подобається "Моторола"? ""Баофенг" краще? Якщо радіозв'язок противник глушить РЕБ, то до піхви відкритий той зв'язок чи закритий. Глушать радіо-то переходь на супутник. Немає супутника і сидиш в обороні-то дай копняка під сраку начальнику зв'язку і хай організовує проводовий зв'язок з ТА-57 і польовкою...Це азбучні істини
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15.10.2024 14:46
+4
Це вже на рівні анекдотів - кожного дня щось показується і зникає без висновків штабів та військових аналітиків. Спочатку була якась впевненість шо наші військові у штабах вже навчені війною з 14 року. Ніхріна. На полі бою одні українці - ті шо йдуть кожної секунди на смерть і зовсім інші військові у генштабі та мо. Там - розкрадання, пох....зм....
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15.10.2024 14:41
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Ох, відчуваю мене закидають гнилими помідорами, але на мою думку, 99% проблем в ЗСУ це командування. Від Верховного балакуна, до іноді навіть сержанта. Як правило, "чим ближче до землі", тим адекватності більше, а чим далі, тим більше тицяння пальцем в мапу намальовану ще при СРСР, сидячи в 500км. від фронту. По крайній мірі так говорять бійці та подекуди і офіцери.
А проблеми зв'язку і розвідки це лише наслідки цього.
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15.10.2024 14:35 Відповісти
Корнет, друже! Замініть Мотороли на Хітери й буде вам щастя.
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15.10.2024 14:38 Відповісти
Це вже на рівні анекдотів - кожного дня щось показується і зникає без висновків штабів та військових аналітиків. Спочатку була якась впевненість шо наші військові у штабах вже навчені війною з 14 року. Ніхріна. На полі бою одні українці - ті шо йдуть кожної секунди на смерть і зовсім інші військові у генштабі та мо. Там - розкрадання, пох....зм....
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15.10.2024 14:41 Відповісти
Попаде комбриг зі своїми заявами під роздачу, як два пальці...
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15.10.2024 14:44 Відповісти
Щось сьогодні забагато цього комбрига...В усіх питаннях спец: і в мобілізації, і в управлінні підрозділом, і в зв'язку, і в розвідці...Як кажуть, від чищення чобіт і до польоту в космос. Не подобається "Моторола"? ""Баофенг" краще? Якщо радіозв'язок противник глушить РЕБ, то до піхви відкритий той зв'язок чи закритий. Глушать радіо-то переходь на супутник. Немає супутника і сидиш в обороні-то дай копняка під сраку начальнику зв'язку і хай організовує проводовий зв'язок з ТА-57 і польовкою...Це азбучні істини
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15.10.2024 14:46 Відповісти
план пианиста понюхал
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15.10.2024 14:47 Відповісти
Розумію, що твоя армія закінчилася ще при Союзі. Сиди краще, мовчи. Зійдеш за розумного. Яка польовка? До першого прильоту. Посіче моментально.
І спробуй протягнути. Сам підеш?
Там вночі й то особливо не походиш.
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15.10.2024 14:59 Відповісти
За "К-2" не треба. Невське здали. Підори дійшли до Жеребця. Мікіївку здали. Скоро в Греківку зайдуть.
Я напроти Тернів особисто доходив до ЛЕПу.
Нас вивели - Азов та К-2 з 3-ю ОШБ завели.
І шо?
Там мої побратими загинули. Кожен кущик як рідний. Підори дохлі на кожних 10-ти метрах валялися.
А зараз?
Просте питання - ЧОМУ?
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15.10.2024 14:56 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/15/7479792/ РФ сформировала "бурятский батальон" из северокорейцев: 18 вояк уже сбежали - источники
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15.10.2024 15:09 Відповісти
Чушь собачая , особенно батальон в 3000 рыл .
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15.10.2024 19:00 Відповісти
 
 