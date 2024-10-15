Наступ РФ на Харківщині показав наші проблеми у розвідці та зв’язку, - комбриг "Хартії" Оболєнський

Наступ російських військ на Харківщині показав проблеми України у розвідці та зв'язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП розповів командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський.

"Перше, що б я виділив, це розвідка і наші комунікації, тобто зв'язок. Основна проблема, яку я вбачаю, це закритий інтернет-зв'язок та радіозв'язок. Ми досі користуємося моторолами. Це ж цивільний зв'язок, один із стандартів переходу в НАТО - це закритий зв'язок повністю. У США та членів Альянсу нема розуміння, що таке відкритий та закритий зв'язок. У них все закрито. Тому одна із основних проблем - зв'язок", - відповів він на питання, які проблеми оголив наступ РФ на Харківщині.

Оболєнський не вважає, що основною проблемою прориву є відсутність фортифікацій.

"Ми можемо про це розмовляти дуже багато, але я так само можу привести приклад "Вереса" (командир батальйону "К-2". - Ред.), який стоїть два роки на нереально великому фронті (між Донеччиною та Луганщиною. - Ред.) та ефективно обороняється. Чому? Тому що ефективно, тому що думає, тому що змушує людей працювати", - додав командир.

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