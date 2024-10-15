Послы G7 приветствовали назначение наблюдательных советов для закупочных агентств Минобороны

Послы стран "Группы семи" приветствовали решение о назначении наблюдательных советов "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление появилось в совместном X (Twitter) послов G7.

"Послы G7 приветствуют назначение наблюдательных советов двух агентств оборонных закупок Украины. Этот важный шаг облегчит им доступ к международной экспертизе и повысит прозрачность", - говорится в сообщении.

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Что этому предшествовало?

11 октября Кабинет Министров согласовал назначение кандидатур на должности членов наблюдательных советов закупочных агентств Минобороны - "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".