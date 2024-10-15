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Послы G7 приветствовали назначение наблюдательных советов для закупочных агентств Минобороны

Посли G7 привітали призначення наглядових рад із закупівель

Послы стран "Группы семи" приветствовали решение о назначении наблюдательных советов "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление появилось в совместном X (Twitter) послов G7.

"Послы G7 приветствуют назначение наблюдательных советов двух агентств оборонных закупок Украины. Этот важный шаг облегчит им доступ к международной экспертизе и повысит прозрачность", - говорится в сообщении.

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Что этому предшествовало?

11 октября Кабинет Министров согласовал назначение кандидатур на должности членов наблюдательных советов закупочных агентств Минобороны - "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".

Автор: 

G7 (844) Минобороны (9408) наблюдательный совет (101) Государственный оператор тыла (60) Агентство оборонных закупок (92)


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Рано вітають.Приклад наглядовою ради нафтогаза вже забули?
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15.10.2024 19:07 Ответить
Посли G7 привітали призначення наглядових рад

...И в воздух чепчики бросали. (с)
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15.10.2024 19:09 Ответить
Ну може туди добропорядні потраплять, хоча якщо дЄрмак буде своїх людей туди пихати, тіпа кирилика тімошенко, тоді добра не буде!
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15.10.2024 19:11 Ответить
"Рада "‎Агенції оборонних закупівель"‎
як незалежних членів:

Патрік Аурой - (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
Катерина Кузнецова - (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
Лукаш Столярськи - (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами і складною логістикою);

як представників держави:

Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);
Тарас Чмут (директор фонду "Повернись живими")."
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15.10.2024 19:18 Ответить
 
 