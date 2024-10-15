Послы G7 приветствовали назначение наблюдательных советов для закупочных агентств Минобороны
Послы стран "Группы семи" приветствовали решение о назначении наблюдательных советов "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление появилось в совместном X (Twitter) послов G7.
"Послы G7 приветствуют назначение наблюдательных советов двух агентств оборонных закупок Украины. Этот важный шаг облегчит им доступ к международной экспертизе и повысит прозрачность", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
11 октября Кабинет Министров согласовал назначение кандидатур на должности членов наблюдательных советов закупочных агентств Минобороны - "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".
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...И в воздух чепчики бросали. (с)
як незалежних членів:
Патрік Аурой - (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
Катерина Кузнецова - (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
Лукаш Столярськи - (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами і складною логістикою);
як представників держави:
Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);
Тарас Чмут (директор фонду "Повернись живими")."