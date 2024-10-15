Посли G7 привітали призначення наглядових рад для закупівельних агентств Міноборони
Посли країн "Групи семи" привітали рішення про призначення наглядових рад "Агенції оборонних закупівель" та "Державного оператора тилу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, така заява з’явилася у спільному X (Twitter) послів G7.
"Посли G7 вітають призначення наглядових рад двох агентств оборонних закупівель України. Цей важливий крок полегшить їм доступ до міжнародної експертизи та підвищить прозорість", - ідеться в дописі.
Що цьому передувало?
11 жовтня Кабінет Міністрів погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони — "Агенції оборонних закупівель" та "Державного оператора тилу".
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...И в воздух чепчики бросали. (с)
як незалежних членів:
Патрік Аурой - (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
Катерина Кузнецова - (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
Лукаш Столярськи - (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами і складною логістикою);
як представників держави:
Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);
Тарас Чмут (директор фонду "Повернись живими")."