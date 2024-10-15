УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5308 відвідувачів онлайн
Новини
535 5

Посли G7 привітали призначення наглядових рад для закупівельних агентств Міноборони

Посли G7 привітали призначення наглядових рад із закупівель

Посли країн "Групи семи" привітали рішення про призначення наглядових рад "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така заява з’явилася у спільному X (Twitter) послів G7.

"Посли G7 вітають призначення наглядових рад двох агентств оборонних закупівель України. Цей важливий крок полегшить їм доступ до міжнародної експертизи та підвищить прозорість", - ідеться в дописі.

Також читайте: ДОТ пропонує перетворити закупівлі дронів на "електронний супермаркет", де бригади будуть покупцями

Що цьому передувало?

11 жовтня Кабінет Міністрів погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони — "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎.

Автор: 

G-7 G7 (1046) Міноборони (7461) наглядова рада (643) ДОТ (153) Агенція оборонних закупівель (121)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рано вітають.Приклад наглядовою ради нафтогаза вже забули?
показати весь коментар
15.10.2024 19:07 Відповісти
Посли G7 привітали призначення наглядових рад

...И в воздух чепчики бросали. (с)
показати весь коментар
15.10.2024 19:09 Відповісти
Ну може туди добропорядні потраплять, хоча якщо дЄрмак буде своїх людей туди пихати, тіпа кирилика тімошенко, тоді добра не буде!
показати весь коментар
15.10.2024 19:11 Відповісти
"Рада "‎Агенції оборонних закупівель"‎
як незалежних членів:

Патрік Аурой - (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
Катерина Кузнецова - (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
Лукаш Столярськи - (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами і складною логістикою);

як представників держави:

Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);
Тарас Чмут (директор фонду "Повернись живими")."
показати весь коментар
15.10.2024 19:18 Відповісти
 
 