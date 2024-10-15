Посли G7 привітали призначення наглядових рад для закупівельних агентств Міноборони

Посли країн "Групи семи" привітали рішення про призначення наглядових рад "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така заява з’явилася у спільному X (Twitter) послів G7.

"Посли G7 вітають призначення наглядових рад двох агентств оборонних закупівель України. Цей важливий крок полегшить їм доступ до міжнародної експертизи та підвищить прозорість", - ідеться в дописі.

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Що цьому передувало?

11 жовтня Кабінет Міністрів погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони — "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎.