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Новини
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Кабмін призначив Наглядові ради для "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎

дот,закупівлі

Кабінет Міністрів, за поданням міністра оборони, погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони — "‎Агенції оборонних закупівель"‎ та "‎Державного оператора тилу"‎.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

"Призначення Наглядових рад в оборонних агентствах АОЗ і ДОТ є важливим кроком для відповідності міжнародним стандартам у сфері оборонних закупівель. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує ризики корупції та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів"‎, – заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Як наголошують у Міноборони, у складі Наглядових рад будуть як українські, так і міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель. Наглядові ради будуть незалежними у своїй діяльності, адже більшість членів були відібрані через відкриті конкурси.

Зокрема, уряд погодив призначення на посади членів наглядової ради "‎Агенції оборонних закупівель"‎ як незалежних членів:

  • Патрік Аурой (має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО);
  • Катерина Кузнецова (має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії);
  • Лукаш Столярськи (протягом 18 років роботи в NSPA NATO керував багатонаціональними командами і складною логістикою);

як представників держави:

  • Юрій Джигир (заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації);
  • Тарас Чмут (директор фонду "Повернись живими").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони хоче об’єднати Агенцію оборонних закупівель та Держоператора тилу

Крім того, Уряд погодив призначення на посади членів наглядової ради "‎Державного оператора тилу"‎:

як незалежних членів:

  • Саймон Вудворд (має значний досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів);
  • Ганна Демченко (має більш ніж 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом);
  • Микола Роєнко (має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній);

як представників держави:

  • Надія Бігун (на посаді заступника міністра економіки України координує розроблення та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, розвиток конкурентних відносин та державного партнерства);
  • Юлія Марушевська (голова Офісу підтримки змін Міністерства оборони України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка неїстівних консервів у ЗСУ: перевіркою має займатися Держпродспоживслужба, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7455) наглядова рада (643) ДОТ (150) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+6
А Сірожу Лєщенка забули? Чи йому на залізниці вистачає?
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11.10.2024 19:23
+3
Ще не всіх своїх на теплі місця прилаштовано.
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11.10.2024 19:20
+3
Ще тра подбати про створення відповідних робочих груп, комітетів, підкомітетів та координаційних центрів.
Інакше як же ж працювати же ж?
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11.10.2024 19:21
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Марушевська? це ж подруга Міхо
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11.10.2024 19:19 Відповісти
Ще не всіх своїх на теплі місця прилаштовано.
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11.10.2024 19:20 Відповісти
Ще тра подбати про створення відповідних робочих груп, комітетів, підкомітетів та координаційних центрів.
Інакше як же ж працювати же ж?
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11.10.2024 19:21 Відповісти
А відповідальна особа по тилу отримує звання потилиця!
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11.10.2024 19:24 Відповісти
А Сірожу Лєщенка забули? Чи йому на залізниці вистачає?
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11.10.2024 19:23 Відповісти
Держапарат росте,як на дріжжах ,не вспівають освоїти кошти партнерів
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11.10.2024 19:34 Відповісти
Мені здавалося, що наглядові ради набирають на конкурсній основі, а не з дозволу Єрмака.
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11.10.2024 20:09 Відповісти
... ті часи пройшли - прийшли "новиє ліца"....
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11.10.2024 20:32 Відповісти
треба нові місця під старі допи вірні не усі ж пуштуни
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12.10.2024 01:19 Відповісти
А заодно було б цікаво почути зарплати цих членкинь та членів наглядових рад.
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11.10.2024 20:39 Відповісти
Чмут буде спостерігати? Просто на ставку притулили.
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11.10.2024 21:09 Відповісти
Це той Чмут, що ****** в Х?
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11.10.2024 21:58 Відповісти
кого чомта ну нах нах цей бевзь коли у морпіхах був для покемона стрічку набив 7.62 на 39 а потім казав а що то 7. 62 і то 7 62 цицка цицька фрукт фрукт
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12.10.2024 01:18 Відповісти
 
 