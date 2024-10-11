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Кабмин назначил Наблюдательные советы для "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла"

дот,закупівлі

Кабинет Министров, по представлению министра обороны, согласовал назначение кандидатур на должности членов наблюдательных советов закупочных агентств Минобороны - "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

"Назначение Наблюдательных советов в оборонных агентствах АОЗ и ДОТ является важным шагом для соответствия международным стандартам в сфере оборонных закупок. Это гарантирует независимый контроль за процессами, минимизирует риски коррупции и повышает доверие к системе как внутри страны, так и среди международных партнеров", - заявил министр обороны Рустем Умеров.

Как отмечают в Минобороны, в составе Наблюдательных советов будут как украинские, так и международные эксперты, что позволит интегрировать глобальный опыт в реформирование оборонных закупок. Наблюдательные советы будут независимыми в своей деятельности, ведь большинство членов были отобраны через открытые конкурсы.

В частности, правительство согласовало назначение на должности членов наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" как независимых членов:

  • Патрик Аурой (имеет более 30 лет опыта работы на руководящих должностях во Франции в секторе обороны, а также в структурах в НАТО. Занимая должность Заместителя Генсекретаря по вопросам оборонных инвестиций, возглавлял Конференцию национальных руководителей вооружений НАТО);
  • Екатерина Кузнецова (имеет более чем 25-летний международный опыт в области аудита и корпоративных финансов, в частности, в должности директора в компании PwC в Великобритании);
  • Лукаш Столярски (в течение 18 лет работы в NSPA NATO руководил многонациональными командами и сложной логистикой);

как представителей государства:

  • Юрий Джигир (заместитель министра обороны Украины, экономист с более чем 20-летним опытом содействия реформам в сфере управления государственными финансами, социальной политики и фискальной децентрализации);
  • Тарас Чмут (директор фонда "Вернись живыми").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны хочет объединить Агентство оборонных закупок и Госоператора тыла

Кроме того, Правительство согласовало назначение на должности членов наблюдательного совета "Государственного оператора тыла":

как независимые члены:

  • Саймон Вудворд (имеет значительный опыт работы в британском и международном секторах фармацевтики, розничной торговли, товаров народного потребления, общественного питания, военных и рискованных товаров);
  • Анна Демченко (имеет более чем 20-летний опыт работы в международных компаниях по финансовому направлению);
  • Николай Роенко (имеет опыт во внедрении функций комплаенса, внутреннего аудита, внутренних расследований возможных злоупотреблений, становлении функции контроллинга и бюджетирования, работе в проектах ІРО, проведении аудита финансовой отчетности ведущих компаний);

как представителей государства:

  • Надежда Бегун (в должности заместителя министра экономики Украины координирует разработку и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок, развитие конкурентных отношений и государственного партнерства);
  • Юлия Марушевская (глава Офиса поддержки изменений Министерства обороны Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка несъедобных консервов в ВСУ: проверкой должна заниматься Госпродпотребслужба, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9400) наблюдательный совет (101) Государственный оператор тыла (57) Агентство оборонных закупок (91)


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Топ комментарии
+6
А Сірожу Лєщенка забули? Чи йому на залізниці вистачає?
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11.10.2024 19:23
+3
Ще не всіх своїх на теплі місця прилаштовано.
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11.10.2024 19:20
+3
Ще тра подбати про створення відповідних робочих груп, комітетів, підкомітетів та координаційних центрів.
Інакше як же ж працювати же ж?
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11.10.2024 19:21
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Марушевська? це ж подруга Міхо
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11.10.2024 19:19 Ответить
Ще не всіх своїх на теплі місця прилаштовано.
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11.10.2024 19:20 Ответить
Ще тра подбати про створення відповідних робочих груп, комітетів, підкомітетів та координаційних центрів.
Інакше як же ж працювати же ж?
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11.10.2024 19:21 Ответить
А відповідальна особа по тилу отримує звання потилиця!
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11.10.2024 19:24 Ответить
А Сірожу Лєщенка забули? Чи йому на залізниці вистачає?
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11.10.2024 19:23 Ответить
Держапарат росте,як на дріжжах ,не вспівають освоїти кошти партнерів
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11.10.2024 19:34 Ответить
Мені здавалося, що наглядові ради набирають на конкурсній основі, а не з дозволу Єрмака.
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11.10.2024 20:09 Ответить
... ті часи пройшли - прийшли "новиє ліца"....
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11.10.2024 20:32 Ответить
треба нові місця під старі допи вірні не усі ж пуштуни
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12.10.2024 01:19 Ответить
А заодно було б цікаво почути зарплати цих членкинь та членів наглядових рад.
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11.10.2024 20:39 Ответить
Чмут буде спостерігати? Просто на ставку притулили.
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11.10.2024 21:09 Ответить
Це той Чмут, що ****** в Х?
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11.10.2024 21:58 Ответить
кого чомта ну нах нах цей бевзь коли у морпіхах був для покемона стрічку набив 7.62 на 39 а потім казав а що то 7. 62 і то 7 62 цицка цицька фрукт фрукт
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12.10.2024 01:18 Ответить
 
 