Кабмин назначил Наблюдательные советы для "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла"

Кабинет Министров, по представлению министра обороны, согласовал назначение кандидатур на должности членов наблюдательных советов закупочных агентств Минобороны - "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

"Назначение Наблюдательных советов в оборонных агентствах АОЗ и ДОТ является важным шагом для соответствия международным стандартам в сфере оборонных закупок. Это гарантирует независимый контроль за процессами, минимизирует риски коррупции и повышает доверие к системе как внутри страны, так и среди международных партнеров", - заявил министр обороны Рустем Умеров.

Как отмечают в Минобороны, в составе Наблюдательных советов будут как украинские, так и международные эксперты, что позволит интегрировать глобальный опыт в реформирование оборонных закупок. Наблюдательные советы будут независимыми в своей деятельности, ведь большинство членов были отобраны через открытые конкурсы.

В частности, правительство согласовало назначение на должности членов наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" как независимых членов:

Патрик Аурой (имеет более 30 лет опыта работы на руководящих должностях во Франции в секторе обороны, а также в структурах в НАТО. Занимая должность Заместителя Генсекретаря по вопросам оборонных инвестиций, возглавлял Конференцию национальных руководителей вооружений НАТО);

Екатерина Кузнецова (имеет более чем 25-летний международный опыт в области аудита и корпоративных финансов, в частности, в должности директора в компании PwC в Великобритании);

Лукаш Столярски (в течение 18 лет работы в NSPA NATO руководил многонациональными командами и сложной логистикой);

как представителей государства:

Юрий Джигир (заместитель министра обороны Украины, экономист с более чем 20-летним опытом содействия реформам в сфере управления государственными финансами, социальной политики и фискальной децентрализации);

Тарас Чмут (директор фонда "Вернись живыми").

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Кроме того, Правительство согласовало назначение на должности членов наблюдательного совета "Государственного оператора тыла":

как независимые члены:

Саймон Вудворд (имеет значительный опыт работы в британском и международном секторах фармацевтики, розничной торговли, товаров народного потребления, общественного питания, военных и рискованных товаров);

Анна Демченко (имеет более чем 20-летний опыт работы в международных компаниях по финансовому направлению);

Николай Роенко (имеет опыт во внедрении функций комплаенса, внутреннего аудита, внутренних расследований возможных злоупотреблений, становлении функции контроллинга и бюджетирования, работе в проектах ІРО, проведении аудита финансовой отчетности ведущих компаний);

как представителей государства:

Надежда Бегун (в должности заместителя министра экономики Украины координирует разработку и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок, развитие конкурентных отношений и государственного партнерства);

Юлия Марушевская (глава Офиса поддержки изменений Министерства обороны Украины).

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