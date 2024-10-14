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ДОТ пропонує перетворити закупівлі дронів на "електронний супермаркет", де бригади будуть покупцями

Голова ДОТ Арсен Жумаділов про концепцію закупівлі дронів

Державний оператор тилу запропонував концепцію, як необхідно перебудувати процеси в системі закупівель безпілотників та інших подібних виробів. Закупівлі хочуть завести в ІТ-систему ДОТ під назвою DOT-Chain.

Про це заявив очільник ДОТ Арсен Жумаділов в інтерв’ю hromadske, передає Цензор.НЕТ.

DOT-Chain  ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ - презентували лише у вересні. Її головне завдання — зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.

Зараз в систему DOT-Chain заведені лише харчі.

"Але вже є запит і навіть політичне рішення про те, щоб завести в DOT-Chain управління закупівлями та постачанням дронів, інших систем БпЛА, РЕБ/РЕР і наземних роботизованих комплексів", - повідомив Жумаділов.

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Міноборони України раніше розповідало, що DOT-Chain перевела в цифру паперові документи для оптимізації роботи військових, спростила процес оплати за товари, оптимізувала обмін даними та налаштувала взаємодію між сторонами, залученими до забезпечення ЗСУ

Ми пропонуємо дивитися на бригади як на власників своїх бюджетів. Щоб вони ними розпоряджалися з огляду на те, які дрони їм потрібні. Усі ці дрони увійдуть в електронну систему з певними цінниками, тобто це буде як супермаркет, а бригада — як покупці, які замовляють той чи інший виріб", - пояснив очільник ДОТ.

Також це означає зміни для виробників, оскільки їхні постачання залежатимуть від того, чи будуть заявки від бригад. 

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Крім того, за його словами, це має стимулювати їх конкурувати не лише ціною, а й рівнем свого сервісу, техпідтримкою тощо.

"У разі якщо всі заявки від ЗСУ виконані й буде або надлишковий обсяг, або вони матимуть додаткові потужності на виробництво своїх виробів — ці додаткові обсяги можуть бути експортовані. Це має відбуватися за рішенням чи то Міноборони, чи то якогось колегіального органу", - додав Жумаділов.

Автор: 

закупівлі (3424) дрони (4856) Жумаділов Арсен (52) ДОТ (153)


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Топ коментарі
+5
Не знаю як буде з реалізацією, але сама ідея цікава. Тому що зараз деякі виробники безпілотних систем женуть на фронт таке фуфло що інколи потрібно ще баксів 200 і пів дня роботи, щоб довести той літальний апарат до нормального стану. А деякі безпілотні системи підриваються просто в руках у наших пілотів. Якщо це запрацює тоді важіль впливу на таких от виробників буде у руках військових і це було б добре.
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14.10.2024 14:56
+3
Скоро реформування МО України дойде до абсурду. Бригади у ціх "супермаркетах" будуть купляти все-зброю , харч і навіть солдат.
Виникає питання до чиновників:
"Ви там вже дійшли до краю, чи від вас чекати , ще щось новенького?"
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14.10.2024 15:05
+2
До чого ДОТ до закупівлі дронів? А АОЗ навіщо існує? Ви з харчами наведіть лад хоча би.
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14.10.2024 14:50
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До чого ДОТ до закупівлі дронів? А АОЗ навіщо існує? Ви з харчами наведіть лад хоча би.
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14.10.2024 14:50 Відповісти
А їх вже об'єднали - віддали функції АОЗ ДОТ.
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14.10.2024 15:01 Відповісти
Звідки така інфа?
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14.10.2024 15:31 Відповісти
Було в цезорі в блогах
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14.10.2024 16:29 Відповісти
Там тільки про наміри казали.
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14.10.2024 18:48 Відповісти
Не знаю як буде з реалізацією, але сама ідея цікава. Тому що зараз деякі виробники безпілотних систем женуть на фронт таке фуфло що інколи потрібно ще баксів 200 і пів дня роботи, щоб довести той літальний апарат до нормального стану. А деякі безпілотні системи підриваються просто в руках у наших пілотів. Якщо це запрацює тоді важіль впливу на таких от виробників буде у руках військових і це було б добре.
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14.10.2024 14:56 Відповісти
Це точно, по заявам військових, багато їх просто складаються просто в загашник, тому що немає часу доробляти, або ще крайність передають всі на одну частоту і таке легко знешкоджуються орківським РЕБ
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14.10.2024 15:26 Відповісти
Так точно! Більше того деякі виробники навіть після прямих звернень від військових про ті чи інші проблеми з їх продукцією ніяк на це не реагують простіше кажучи у виробника підхід такий: "я художник я так бачу". А пілоти тим часом виправляють проблеми за свої кошти плюс тратять на це свій час.
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14.10.2024 15:43 Відповісти
І волонтерам не прийдеться весь час збирати на дрони.
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14.10.2024 15:32 Відповісти
Ідея цікава (стелять гладко), але реалізація буде позорна. Як і всі ініціативи корупціонерів.
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14.10.2024 15:46 Відповісти
Можливо але не факт.
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14.10.2024 15:57 Відповісти
АОЗ як кістка в горлі міністерства, їм ДОТ краще, там свої люди, свої ціни, тому і просувають цю тему, об'єднання АОЗ і ДОТ, щоб всі про*оби на чужих скинути, а доходи щоб в карман від своїх йшли. Як і були десь успішні кейси, то не завдяки, і потім тих "успішних" вигяняли.
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14.10.2024 16:05 Відповісти
Пропонує перетворити на електронний супермаркет, але як завжди перетворіть на електронний цирк.
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14.10.2024 14:59 Відповісти
Скоро реформування МО України дойде до абсурду. Бригади у ціх "супермаркетах" будуть купляти все-зброю , харч і навіть солдат.
Виникає питання до чиновників:
"Ви там вже дійшли до краю, чи від вас чекати , ще щось новенького?"
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14.10.2024 15:05 Відповісти
Як ти гладко стелиш , а ліва долоня ночами не свирбить , не дає спати .
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14.10.2024 15:25 Відповісти
Щодо дронів, імхо, якась фігня відбувається. Під закупку держагенції оборонних закупівель ледві нашкребли заявок на 50 штук дронів, ті їм і купили скільки. Але тепер крик стоїть, що мало і треба електронний супермаркет відкривати. Якщо треба щось винаходити в обхід офіційних процедур, то тут стопудово замішана корупція. Від тих не треба, щоб закуповували, треба щоб закуповували інші, в інших і по іншій ціні.
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14.10.2024 15:44 Відповісти
Все правильно робить влада! Скільки у нас мобілізовано на даний час? Все в електронному додатку. По ПІБ. Скільки закуплено зброї, провіанту, палива, дронів, систем РЕБ, літаків? Все зафіксовано в "І-ЗСУ"! За штуками, літрами і кілограмами! КОЖНИЙ В ЗМОЗІ ПЕРЕВІРИТИ! ПРОЗОРА ВЛАДА!

(при клятому братовбивчому Порошенку такої прозорості не було)

(для дебілів - це стьоб)
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14.10.2024 15:46 Відповісти
Суки.....Ох, і зелені суки...
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14.10.2024 15:48 Відповісти
В борделі вивіски міняють. Ліпше б зайнялись масовим виробництвом дронів, а не танцями навколо схематозів.
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14.10.2024 17:13 Відповісти
 
 