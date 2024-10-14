ДОТ пропонує перетворити закупівлі дронів на "електронний супермаркет", де бригади будуть покупцями

Державний оператор тилу запропонував концепцію, як необхідно перебудувати процеси в системі закупівель безпілотників та інших подібних виробів. Закупівлі хочуть завести в ІТ-систему ДОТ під назвою DOT-Chain.

Про це заявив очільник ДОТ Арсен Жумаділов в інтерв’ю hromadske, передає Цензор.НЕТ.

DOT-Chain ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ - презентували лише у вересні. Її головне завдання — зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.

Зараз в систему DOT-Chain заведені лише харчі.

"Але вже є запит і навіть політичне рішення про те, щоб завести в DOT-Chain управління закупівлями та постачанням дронів, інших систем БпЛА, РЕБ/РЕР і наземних роботизованих комплексів", - повідомив Жумаділов.

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Міноборони України раніше розповідало, що DOT-Chain перевела в цифру паперові документи для оптимізації роботи військових, спростила процес оплати за товари, оптимізувала обмін даними та налаштувала взаємодію між сторонами, залученими до забезпечення ЗСУ

Ми пропонуємо дивитися на бригади як на власників своїх бюджетів. Щоб вони ними розпоряджалися з огляду на те, які дрони їм потрібні. Усі ці дрони увійдуть в електронну систему з певними цінниками, тобто це буде як супермаркет, а бригада — як покупці, які замовляють той чи інший виріб", - пояснив очільник ДОТ.

Також це означає зміни для виробників, оскільки їхні постачання залежатимуть від того, чи будуть заявки від бригад.

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Крім того, за його словами, це має стимулювати їх конкурувати не лише ціною, а й рівнем свого сервісу, техпідтримкою тощо.

"У разі якщо всі заявки від ЗСУ виконані й буде або надлишковий обсяг, або вони матимуть додаткові потужності на виробництво своїх виробів — ці додаткові обсяги можуть бути експортовані. Це має відбуватися за рішенням чи то Міноборони, чи то якогось колегіального органу", - додав Жумаділов.