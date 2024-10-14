ДОТ предлагает превратить закупки дронов в "электронный супермаркет", где бригады будут покупателями
Государственный оператор тыла предложил концепцию, как необходимо перестроить процессы в системе закупок беспилотников и других подобных изделий. Закупки хотят завести в ИТ-систему ДОТ под названием DOT-Chain.
Об этом заявил глава ДОТ Арсен Жумадилов в интервью hromadske, передает Цензор.НЕТ.
DOT-Chain ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ - презентовали только в сентябре. Ее главная задача - сделать процесс обеспечения военных легче и быстрее.
Сейчас в систему DOT-Chain заведены только продукты.
"Но уже есть запрос и даже политическое решение о том, чтобы завести в DOT-Chain управление закупками и поставками дронов, других систем БпЛА, РЭБ/РЭР и наземных роботизированных комплексов", - сообщил Жумадилов.
Минобороны Украины ранее рассказывало, что DOT-Chain перевела в цифру бумажные документы для оптимизации работы военных, упростила процесс оплаты за товары, оптимизировала обмен данными и настроила взаимодействие между сторонами, вовлеченными в обеспечение ВСУ
Мы предлагаем смотреть на бригады как на собственников своих бюджетов. Чтобы они ими распоряжались с учетом того, какие дроны им нужны. Все эти дроны войдут в электронную систему с определенными ценниками, то есть это будет как супермаркет, а бригада - как покупатели, которые заказывают то или иное изделие", - пояснил глава ДОТ.
Также это означает изменения для производителей, поскольку их поставки будут зависеть от того, будут ли заявки от бригад.
Кроме того, по его словам, это должно стимулировать их конкурировать не только ценой, но и уровнем своего сервиса, техподдержкой и тому подобное.
"В случае если все заявки от ВСУ выполнены и будет либо избыточный объем, либо они будут иметь дополнительные мощности на производство своих изделий - эти дополнительные объемы могут быть экспортированы. Это должно происходить по решению то ли Минобороны, то ли какого-то коллегиального органа", - добавил Жумадилов.
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