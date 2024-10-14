ДОТ предлагает превратить закупки дронов в "электронный супермаркет", где бригады будут покупателями

Государственный оператор тыла предложил концепцию, как необходимо перестроить процессы в системе закупок беспилотников и других подобных изделий. Закупки хотят завести в ИТ-систему ДОТ под названием DOT-Chain.

Об этом заявил глава ДОТ Арсен Жумадилов в интервью hromadske, передает Цензор.НЕТ.

DOT-Chain ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ - презентовали только в сентябре. Ее главная задача - сделать процесс обеспечения военных легче и быстрее.

Сейчас в систему DOT-Chain заведены только продукты.

"Но уже есть запрос и даже политическое решение о том, чтобы завести в DOT-Chain управление закупками и поставками дронов, других систем БпЛА, РЭБ/РЭР и наземных роботизированных комплексов", - сообщил Жумадилов.

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Минобороны Украины ранее рассказывало, что DOT-Chain перевела в цифру бумажные документы для оптимизации работы военных, упростила процесс оплаты за товары, оптимизировала обмен данными и настроила взаимодействие между сторонами, вовлеченными в обеспечение ВСУ

Мы предлагаем смотреть на бригады как на собственников своих бюджетов. Чтобы они ими распоряжались с учетом того, какие дроны им нужны. Все эти дроны войдут в электронную систему с определенными ценниками, то есть это будет как супермаркет, а бригада - как покупатели, которые заказывают то или иное изделие", - пояснил глава ДОТ.

Также это означает изменения для производителей, поскольку их поставки будут зависеть от того, будут ли заявки от бригад.

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Кроме того, по его словам, это должно стимулировать их конкурировать не только ценой, но и уровнем своего сервиса, техподдержкой и тому подобное.

"В случае если все заявки от ВСУ выполнены и будет либо избыточный объем, либо они будут иметь дополнительные мощности на производство своих изделий - эти дополнительные объемы могут быть экспортированы. Это должно происходить по решению то ли Минобороны, то ли какого-то коллегиального органа", - добавил Жумадилов.