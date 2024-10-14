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ДОТ предлагает превратить закупки дронов в "электронный супермаркет", где бригады будут покупателями

Голова ДОТ Арсен Жумаділов про концепцію закупівлі дронів

Государственный оператор тыла предложил концепцию, как необходимо перестроить процессы в системе закупок беспилотников и других подобных изделий. Закупки хотят завести в ИТ-систему ДОТ под названием DOT-Chain.

Об этом заявил глава ДОТ Арсен Жумадилов в интервью hromadske, передает Цензор.НЕТ.

DOT-Chain ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ - презентовали только в сентябре. Ее главная задача - сделать процесс обеспечения военных легче и быстрее.

Сейчас в систему DOT-Chain заведены только продукты.

"Но уже есть запрос и даже политическое решение о том, чтобы завести в DOT-Chain управление закупками и поставками дронов, других систем БпЛА, РЭБ/РЭР и наземных роботизированных комплексов", - сообщил Жумадилов.

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Минобороны Украины ранее рассказывало, что DOT-Chain перевела в цифру бумажные документы для оптимизации работы военных, упростила процесс оплаты за товары, оптимизировала обмен данными и настроила взаимодействие между сторонами, вовлеченными в обеспечение ВСУ

Мы предлагаем смотреть на бригады как на собственников своих бюджетов. Чтобы они ими распоряжались с учетом того, какие дроны им нужны. Все эти дроны войдут в электронную систему с определенными ценниками, то есть это будет как супермаркет, а бригада - как покупатели, которые заказывают то или иное изделие", - пояснил глава ДОТ.

Также это означает изменения для производителей, поскольку их поставки будут зависеть от того, будут ли заявки от бригад.

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Кроме того, по его словам, это должно стимулировать их конкурировать не только ценой, но и уровнем своего сервиса, техподдержкой и тому подобное.

"В случае если все заявки от ВСУ выполнены и будет либо избыточный объем, либо они будут иметь дополнительные мощности на производство своих изделий - эти дополнительные объемы могут быть экспортированы. Это должно происходить по решению то ли Минобороны, то ли какого-то коллегиального органа", - добавил Жумадилов.

Автор: 

закупки (765) дроны (4055) Жумадилов Арсен (44) Государственный оператор тыла (58)


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Топ комментарии
+5
Не знаю як буде з реалізацією, але сама ідея цікава. Тому що зараз деякі виробники безпілотних систем женуть на фронт таке фуфло що інколи потрібно ще баксів 200 і пів дня роботи, щоб довести той літальний апарат до нормального стану. А деякі безпілотні системи підриваються просто в руках у наших пілотів. Якщо це запрацює тоді важіль впливу на таких от виробників буде у руках військових і це було б добре.
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14.10.2024 14:56
+3
Скоро реформування МО України дойде до абсурду. Бригади у ціх "супермаркетах" будуть купляти все-зброю , харч і навіть солдат.
Виникає питання до чиновників:
"Ви там вже дійшли до краю, чи від вас чекати , ще щось новенького?"
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14.10.2024 15:05
+2
До чого ДОТ до закупівлі дронів? А АОЗ навіщо існує? Ви з харчами наведіть лад хоча би.
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14.10.2024 14:50
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Правила форума Совет форумчан
До чого ДОТ до закупівлі дронів? А АОЗ навіщо існує? Ви з харчами наведіть лад хоча би.
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14.10.2024 14:50 Ответить
А їх вже об'єднали - віддали функції АОЗ ДОТ.
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14.10.2024 15:01 Ответить
Звідки така інфа?
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14.10.2024 15:31 Ответить
Було в цезорі в блогах
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14.10.2024 16:29 Ответить
Там тільки про наміри казали.
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14.10.2024 18:48 Ответить
Не знаю як буде з реалізацією, але сама ідея цікава. Тому що зараз деякі виробники безпілотних систем женуть на фронт таке фуфло що інколи потрібно ще баксів 200 і пів дня роботи, щоб довести той літальний апарат до нормального стану. А деякі безпілотні системи підриваються просто в руках у наших пілотів. Якщо це запрацює тоді важіль впливу на таких от виробників буде у руках військових і це було б добре.
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14.10.2024 14:56 Ответить
Це точно, по заявам військових, багато їх просто складаються просто в загашник, тому що немає часу доробляти, або ще крайність передають всі на одну частоту і таке легко знешкоджуються орківським РЕБ
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14.10.2024 15:26 Ответить
Так точно! Більше того деякі виробники навіть після прямих звернень від військових про ті чи інші проблеми з їх продукцією ніяк на це не реагують простіше кажучи у виробника підхід такий: "я художник я так бачу". А пілоти тим часом виправляють проблеми за свої кошти плюс тратять на це свій час.
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14.10.2024 15:43 Ответить
І волонтерам не прийдеться весь час збирати на дрони.
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14.10.2024 15:32 Ответить
Ідея цікава (стелять гладко), але реалізація буде позорна. Як і всі ініціативи корупціонерів.
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14.10.2024 15:46 Ответить
Можливо але не факт.
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14.10.2024 15:57 Ответить
АОЗ як кістка в горлі міністерства, їм ДОТ краще, там свої люди, свої ціни, тому і просувають цю тему, об'єднання АОЗ і ДОТ, щоб всі про*оби на чужих скинути, а доходи щоб в карман від своїх йшли. Як і були десь успішні кейси, то не завдяки, і потім тих "успішних" вигяняли.
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14.10.2024 16:05 Ответить
Пропонує перетворити на електронний супермаркет, але як завжди перетворіть на електронний цирк.
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14.10.2024 14:59 Ответить
Скоро реформування МО України дойде до абсурду. Бригади у ціх "супермаркетах" будуть купляти все-зброю , харч і навіть солдат.
Виникає питання до чиновників:
"Ви там вже дійшли до краю, чи від вас чекати , ще щось новенького?"
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14.10.2024 15:05 Ответить
Як ти гладко стелиш , а ліва долоня ночами не свирбить , не дає спати .
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14.10.2024 15:25 Ответить
Щодо дронів, імхо, якась фігня відбувається. Під закупку держагенції оборонних закупівель ледві нашкребли заявок на 50 штук дронів, ті їм і купили скільки. Але тепер крик стоїть, що мало і треба електронний супермаркет відкривати. Якщо треба щось винаходити в обхід офіційних процедур, то тут стопудово замішана корупція. Від тих не треба, щоб закуповували, треба щоб закуповували інші, в інших і по іншій ціні.
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14.10.2024 15:44 Ответить
Все правильно робить влада! Скільки у нас мобілізовано на даний час? Все в електронному додатку. По ПІБ. Скільки закуплено зброї, провіанту, палива, дронів, систем РЕБ, літаків? Все зафіксовано в "І-ЗСУ"! За штуками, літрами і кілограмами! КОЖНИЙ В ЗМОЗІ ПЕРЕВІРИТИ! ПРОЗОРА ВЛАДА!

(при клятому братовбивчому Порошенку такої прозорості не було)

(для дебілів - це стьоб)
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14.10.2024 15:46 Ответить
Суки.....Ох, і зелені суки...
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14.10.2024 15:48 Ответить
В борделі вивіски міняють. Ліпше б зайнялись масовим виробництвом дронів, а не танцями навколо схематозів.
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14.10.2024 17:13 Ответить
 
 