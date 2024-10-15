Инициировано проведение служебного расследования относительно обращения бойцов подразделения "Асгард" об угрозах со стороны советника командующего Сухопутными войсками Дмитриева, - Павлюк
Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк инициировал проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины относительно обращения военнослужащих одной из частей Сухопутных войск - группы "Асгард".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Павлюк сообщил на фейсбук-странице.
"С целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событий, о которых сообщила группа "Asgard" на собственных ресурсах в социальных сетях, мной инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.
Как отметил Павлюк, выводы и решения будут публичными.
"Довожу до всех сторон, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства", - добавил генерал-лейтенант.
Напомним, ранее военные группы "Асгард" подразделения "Очі" сообщили об угрозах и унижении достоинства со стороны Александра Дмитриева (Тихохода), который представляется советником командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В свою очередь, в комментариях к сообщению относительно заявления военных Дмитриев опроверг обвинения. Он заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована".
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то може той павлюк хай іде собі в відставку
що за грьобани сором ?
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/articles/smotryashchiy-tihohod-drug-kotlieti-*********-asgard-zayaviv-shcho-nim-namagaietsya-komanduvati-nepridatniy-do-zsu_333809.html