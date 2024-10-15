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Инициировано проведение служебного расследования относительно обращения бойцов подразделения "Асгард" об угрозах со стороны советника командующего Сухопутными войсками Дмитриева, - Павлюк

Павлюк ініціюва службового розслідування за зверненням групи

Командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк инициировал проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины относительно обращения военнослужащих одной из частей Сухопутных войск - группы "Асгард".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Павлюк сообщил на фейсбук-странице.

"С целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событий, о которых сообщила группа "Asgard" на собственных ресурсах в социальных сетях, мной инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины", - говорится в сообщении.

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Как отметил Павлюк, выводы и решения будут публичными.

"Довожу до всех сторон, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства", - добавил генерал-лейтенант.

Павлюк ініціював службове розслідування щодо звернення "Асгард"

Напомним, ранее военные группы "Асгард" подразделения "Очі" сообщили об угрозах и унижении достоинства со стороны Александра Дмитриева (Тихохода), который представляется советником командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В свою очередь, в комментариях к сообщению относительно заявления военных Дмитриев опроверг обвинения. Он заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована".

Автор: 

угрозы (853) военнослужащие (6177) Павлюк Александр (191)


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Було б справедливо якби Тихоход тихо пішов в окопи у піхоту, але ж він непридатний
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15.10.2024 19:23 Ответить
якщо Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк такий тупий, що йому потрібен цивільний урка у якості якогось радника !!!!

то може той павлюк хай іде собі в відставку
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15.10.2024 19:24 Ответить
«Смотрящий Тихоход» друг «Котлєти»? - радник Командуючого сухопутних сил !!!

що за грьобани сором ?

Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/articles/smotryashchiy-tihohod-drug-kotlieti-*********-asgard-zayaviv-shcho-nim-namagaietsya-komanduvati-nepridatniy-do-zsu_333809.html
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15.10.2024 19:30 Ответить
Цей радник може тільки сорти туалетного паперу радити. Ні який радник немає права лізти у справи військових.
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15.10.2024 19:51 Ответить
Тихоход- уже задержан?
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15.10.2024 20:18 Ответить
Давно зпрогнозована..... Ще з часів камандіра СВ Просирського шикує біля штабів. Та з ОП це чмо.
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15.10.2024 20:29 Ответить
... всюди є рішали, ів охвісі ОП аж до здачі екзамену з водіння ,це так ми готуємося до вступу до (нати ) НАТО.
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15.10.2024 20:34 Ответить
А чому цівільного не затихоходив вартовий????? Чому диверсант заліз в частину та віддає накази???? В мірний час живемо?!?!?!?
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15.10.2024 20:54 Ответить
Совок з його СА,був Совком з усім його гівном,але щоб там до стройової,а тим більше-бойової частини ввалилась якась урка,на посаді радника (!) командуючого сухопутними військами,генерала (!), і почала з разпальцовкою опускати офіцерів-такого навіть уявити складно.Як же все прогнило.
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15.10.2024 22:02 Ответить
 
 