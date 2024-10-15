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Ініційовано проведення службового розслідування щодо звернення бійців підрозділу "Асгард" стосовно погроз з боку радника командувача Сухопутних військ Дмітрієва, - Павлюк

Павлюк ініціюва службового розслідування за зверненням групи

Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк ініціював проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України щодо звернення військовослужбовців однієї з частин Сухопутних військ - групи "Асгард".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Павлюк повідомив на фейсбук-сторінці.

"З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці підрозділу "Асгард" заявили, що радник командувача Сухопутних військ Дмітрієв погрожує "ламати військових через коліно". У ЗСУ відреагували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як зазначив Павлюк, висновки і рішення будуть публічними.

"Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - додав генерал-лейтенант.

Павлюк ініціював службове розслідування щодо звернення "Асгард"

Нагадаємо, раніше військові групи "Асгард" підрозділу "Очі" повідомили про погрози та приниження гідності з боку Олександра Дмітрієва (Тихохода), який представляється радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Своєю чергою у коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що "ця провокація давно спрогнозована".

Автор: 

погрози (490) військовослужбовці (4802) Павлюк Олександр (216)


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Було б справедливо якби Тихоход тихо пішов в окопи у піхоту, але ж він непридатний
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15.10.2024 19:23 Відповісти
якщо Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк такий тупий, що йому потрібен цивільний урка у якості якогось радника !!!!

то може той павлюк хай іде собі в відставку
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15.10.2024 19:24 Відповісти
«Смотрящий Тихоход» друг «Котлєти»? - радник Командуючого сухопутних сил !!!

що за грьобани сором ?

Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/articles/smotryashchiy-tihohod-drug-kotlieti-*********-asgard-zayaviv-shcho-nim-namagaietsya-komanduvati-nepridatniy-do-zsu_333809.html
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15.10.2024 19:30 Відповісти
Цей радник може тільки сорти туалетного паперу радити. Ні який радник немає права лізти у справи військових.
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15.10.2024 19:51 Відповісти
Тихоход- уже задержан?
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15.10.2024 20:18 Відповісти
Давно зпрогнозована..... Ще з часів камандіра СВ Просирського шикує біля штабів. Та з ОП це чмо.
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15.10.2024 20:29 Відповісти
... всюди є рішали, ів охвісі ОП аж до здачі екзамену з водіння ,це так ми готуємося до вступу до (нати ) НАТО.
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15.10.2024 20:34 Відповісти
А чому цівільного не затихоходив вартовий????? Чому диверсант заліз в частину та віддає накази???? В мірний час живемо?!?!?!?
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15.10.2024 20:54 Відповісти
Совок з його СА,був Совком з усім його гівном,але щоб там до стройової,а тим більше-бойової частини ввалилась якась урка,на посаді радника (!) командуючого сухопутними військами,генерала (!), і почала з разпальцовкою опускати офіцерів-такого навіть уявити складно.Як же все прогнило.
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15.10.2024 22:02 Відповісти
 
 