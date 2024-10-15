Ініційовано проведення службового розслідування щодо звернення бійців підрозділу "Асгард" стосовно погроз з боку радника командувача Сухопутних військ Дмітрієва, - Павлюк
Командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк ініціював проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України щодо звернення військовослужбовців однієї з частин Сухопутних військ - групи "Асгард".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Павлюк повідомив на фейсбук-сторінці.
"З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Павлюк, висновки і рішення будуть публічними.
"Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - додав генерал-лейтенант.
Нагадаємо, раніше військові групи "Асгард" підрозділу "Очі" повідомили про погрози та приниження гідності з боку Олександра Дмітрієва (Тихохода), який представляється радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Своєю чергою у коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що "ця провокація давно спрогнозована".
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то може той павлюк хай іде собі в відставку
що за грьобани сором ?
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/articles/smotryashchiy-tihohod-drug-kotlieti-*********-asgard-zayaviv-shcho-nim-namagaietsya-komanduvati-nepridatniy-do-zsu_333809.html