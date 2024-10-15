Франция не выполнит свое обещание о помощи Украине на 3 млрд евро в 2024 году из-за дефицита бюджета

Из-за дефицита бюджета Франция не сможет предоставить Украине помощь на 3 млрд евро в 2024 году, как было обещано ранее.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может достичь 3 миллиардов евро. На самом деле мы превысим 2 миллиарда евро, но не 3 миллиарда евро", - сказал Лекорню.

Как отмечает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал прислать максимум 3 миллиарда евро в начале этого года - это часть усилий по усилению французской помощи Украине после того, как Париж подвергся критике за то, что он сделал меньше, чем другие страны, такие как Германия.

В феврале, чтобы обеспечить долгосрочную помощь для Украины, Париж и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое официально пообещало до 3 миллиардов евро военной поддержки на этот год. Однако сейчас Франция нуждается в сокращении бюджетного дефицита, который может достичь 6% ВВП в 2024 году.

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Лекорню сказал законодателям, что Министерство обороны не будет требовать дополнительные средства в конце года на расходы, связанные с развертыванием НАТО в Эстонии и Румынии, или на помощь Украине.

По словам министра обороны Франции, помощь Украине в размере 300 млн евро поступает от процентов по замороженным российским активам и будет использована для закупки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, самоходных гаубиц "Цезарь" и топлива. От 400 до 600 миллионов евро будет получено за счет снижения уровня инфляции и использовано для обновления ракет SCALP и Aster для Украины.

Как отмечает Politico, в 2022 году Франция предоставила Украине военную помощь на сумму 1,7 млрд евро, а в 2023 году - 2,1 млрд евро; это ставит ее позади таких европейских стран, как Германия, Великобритания и Швеция.

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