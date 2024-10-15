Франция не выполнит свое обещание о помощи Украине на 3 млрд евро в 2024 году из-за дефицита бюджета
Из-за дефицита бюджета Франция не сможет предоставить Украине помощь на 3 млрд евро в 2024 году, как было обещано ранее.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может достичь 3 миллиардов евро. На самом деле мы превысим 2 миллиарда евро, но не 3 миллиарда евро", - сказал Лекорню.
Как отмечает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал прислать максимум 3 миллиарда евро в начале этого года - это часть усилий по усилению французской помощи Украине после того, как Париж подвергся критике за то, что он сделал меньше, чем другие страны, такие как Германия.
В феврале, чтобы обеспечить долгосрочную помощь для Украины, Париж и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое официально пообещало до 3 миллиардов евро военной поддержки на этот год. Однако сейчас Франция нуждается в сокращении бюджетного дефицита, который может достичь 6% ВВП в 2024 году.
Лекорню сказал законодателям, что Министерство обороны не будет требовать дополнительные средства в конце года на расходы, связанные с развертыванием НАТО в Эстонии и Румынии, или на помощь Украине.
По словам министра обороны Франции, помощь Украине в размере 300 млн евро поступает от процентов по замороженным российским активам и будет использована для закупки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, самоходных гаубиц "Цезарь" и топлива. От 400 до 600 миллионов евро будет получено за счет снижения уровня инфляции и использовано для обновления ракет SCALP и Aster для Украины.
Как отмечает Politico, в 2022 году Франция предоставила Украине военную помощь на сумму 1,7 млрд евро, а в 2023 году - 2,1 млрд евро; это ставит ее позади таких европейских стран, как Германия, Великобритания и Швеция.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чого й варто було чекати....
цій ЗЄльоной одьожкє будуть кругом зустрічати - дємократія
Вже оприлюднена офіційна статистика що західні держави в сумі виділили Україні 351 млрд. $ на озброєння та матеріальну і гуманітарну допомогу з початку війни, за 2,5 роки.
А це співставно з допомогою по лендлізу від США радянському союзу за 4 роки другої світової війни.
За 2023 г. ЕС в совокупности потратил 270 млрд евро на поддержку Украины, что на 30 млрд евро больше, чем в 2022 г.
Як приклад, - Україні постачають озброєння і обладнання зі складів, наприклад, на 1 мільярд доларів із загальної суми виділеного бюджету. Відразу ж, щоб поновити запаси, з цього ж бюджету своїм виробникам виділяють уже 3 мільярди доларів, - бо ціни зросли, а старе коштує набагато дешевше (за залишковим принципом).
Тобто, офіційно на допомогу Україні в даному випадку списують 4 мільярди доларів, а по факту Україна отримала тільки еквівалент 1 мільярда доларів у вигляді старої зброї.
Там багато таких "фінтів ушамі" різного роду. Наприклад, члени НАТО дають Україні якесь старе озброєння, - отже, ця сума йде в загальну цифру допомоги. А потім США компенсують затрати цим созникам по НАТО. І вже ця сума теж плюсується до цілісного бюджету допомоги Україні. Тобто, по факту Україна отримала, наприклад, старий Міг-29 від Польщі, а в бюджеті "на Україну" списали суму, як на новітній F-35.
Якось так.
Тобто ці двухстронні угоди, це папірці на кшалт будапештського меморандуму.
Не хотіли чути слова, тепер нам конкретними вчинками покажуть, що ми рухаємося в хибному напрямку.
ліпен і порох. і залужний!
але ж гетманцев незвиклий сумувати.
тарифи та податки чекають на нас....
На словах війська Франції в Україні, а на ділі навіть 3 мільярда не можуть знайти.
Більше того, торгівля ЄС і росії йде повним ходом.
Вдумайтеся ці євроімпотенти за 3 роки не змогли знайти альтернативу ресурсів з кацапстану 🤦🤦🤦
Він вбив мотивацію в Україні і просрав підтримку Заходу.
Але!!!
Коли відносно такої людини це синхронно починають робити всі - це вже вирок йому.