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Новости Помощь Украине
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Франция не выполнит свое обещание о помощи Украине на 3 млрд евро в 2024 году из-за дефицита бюджета

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі

Из-за дефицита бюджета Франция не сможет предоставить Украине помощь на 3 млрд евро в 2024 году, как было обещано ранее.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может достичь 3 миллиардов евро. На самом деле мы превысим 2 миллиарда евро, но не 3 миллиарда евро", - сказал Лекорню.

Как отмечает издание, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал прислать максимум 3 миллиарда евро в начале этого года - это часть усилий по усилению французской помощи Украине после того, как Париж подвергся критике за то, что он сделал меньше, чем другие страны, такие как Германия.

В феврале, чтобы обеспечить долгосрочную помощь для Украины, Париж и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое официально пообещало до 3 миллиардов евро военной поддержки на этот год. Однако сейчас Франция нуждается в сокращении бюджетного дефицита, который может достичь 6% ВВП в 2024 году.

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Лекорню сказал законодателям, что Министерство обороны не будет требовать дополнительные средства в конце года на расходы, связанные с развертыванием НАТО в Эстонии и Румынии, или на помощь Украине.

По словам министра обороны Франции, помощь Украине в размере 300 млн евро поступает от процентов по замороженным российским активам и будет использована для закупки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, самоходных гаубиц "Цезарь" и топлива. От 400 до 600 миллионов евро будет получено за счет снижения уровня инфляции и использовано для обновления ракет SCALP и Aster для Украины.

Как отмечает Politico, в 2022 году Франция предоставила Украине военную помощь на сумму 1,7 млрд евро, а в 2023 году - 2,1 млрд евро; это ставит ее позади таких европейских стран, как Германия, Великобритания и Швеция.

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Автор: 

Франция (3540) Лекорню Себастьян (73)


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Топ комментарии
+14
Зате, судячи з того як Вальодья зі своєю сворою різвятся грабуючи бюджет і ЗСУ, то в нас діфсіту грошей нема. Так, ********.
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15.10.2024 20:27
+10
ви просто бубу в його останній вояж не так зрозуміли - він не хамло...
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15.10.2024 20:29
+10
ЗЄлє дебільні промови стали писати - дєнєх більше НЕ дадуть

чого й варто було чекати....
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15.10.2024 20:30
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Другии дзвіночок - першии німці - з 8 млд до 4 млд у 2025 р
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15.10.2024 20:27 Ответить
ЗЄлє дебільні промови стали писати - дєнєх більше НЕ дадуть

чого й варто було чекати....
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15.10.2024 20:30 Ответить
Зе не дадуть.... Нам дадуть
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15.10.2024 20:32 Ответить
наша одьожка - ЗЄльона, поки не здеремо її з себе по

цій ЗЄльоной одьожкє будуть кругом зустрічати - дємократія
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15.10.2024 20:38 Ответить
Ну будь якій нормальній людині, крім владних мародерів, зрозуміло, що західний світ не зможе вічно давати Україні мільярди.
Вже оприлюднена офіційна статистика що західні держави в сумі виділили Україні 351 млрд. $ на озброєння та матеріальну і гуманітарну допомогу з початку війни, за 2,5 роки.
А це співставно з допомогою по лендлізу від США радянському союзу за 4 роки другої світової війни.
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15.10.2024 20:35 Ответить
А https://obsfr.ru/analytics/blogs/12786/ тут ось написано, що тільки Євросоюз надав допомогу Україні за два роки (2022-2023) на 510 мільярдів євро. Видно, і в ЄС хтось отримав нєхілі откати з такої неймовірної суми, про яку в Україні навіть не чули. ))) Або хтось нагло бреше.

За 2023 г. ЕС в совокупности потратил 270 млрд евро на поддержку Украины, что на 30 млрд евро больше, чем в 2022 г.
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15.10.2024 20:48 Ответить
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15.10.2024 21:02 Ответить
Так. Але 80% цих коштів навіть не планувалися, що вони дійдуть до України. Вони залишилися там, де їх виписували.

Як приклад, - Україні постачають озброєння і обладнання зі складів, наприклад, на 1 мільярд доларів із загальної суми виділеного бюджету. Відразу ж, щоб поновити запаси, з цього ж бюджету своїм виробникам виділяють уже 3 мільярди доларів, - бо ціни зросли, а старе коштує набагато дешевше (за залишковим принципом).

Тобто, офіційно на допомогу Україні в даному випадку списують 4 мільярди доларів, а по факту Україна отримала тільки еквівалент 1 мільярда доларів у вигляді старої зброї.

Там багато таких "фінтів ушамі" різного роду. Наприклад, члени НАТО дають Україні якесь старе озброєння, - отже, ця сума йде в загальну цифру допомоги. А потім США компенсують затрати цим созникам по НАТО. І вже ця сума теж плюсується до цілісного бюджету допомоги Україні. Тобто, по факту Україна отримала, наприклад, старий Міг-29 від Польщі, а в бюджеті "на Україну" списали суму, як на новітній F-35.

Якось так.
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15.10.2024 21:27 Ответить
Зате, судячи з того як Вальодья зі своєю сворою різвятся грабуючи бюджет і ЗСУ, то в нас діфсіту грошей нема. Так, ********.
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15.10.2024 20:27 Ответить
наш бюджет тільки на 1/3 наш, а решта - їхній в сенсі партньоров
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15.10.2024 20:32 Ответить
Зато які "щирі" обійми були ! Можливо і поцілунки в засос з язиком (по французьки ж... ).
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15.10.2024 20:29 Ответить
ви просто бубу в його останній вояж не так зрозуміли - він не хамло...
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15.10.2024 20:29 Ответить
"Це хто сказав? Зайдем потім до мене " - яник янукович
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15.10.2024 20:31 Ответить
єрмак с голобородбкою вже рахунки на бермудах повідкривали,а тут таке лихо.
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15.10.2024 20:34 Ответить
Поки не буде знижений мобілізаційний вік допомога буде капати як в крапельниці.
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15.10.2024 20:35 Ответить
Вітаю, вас успішно зазомбовано.
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15.10.2024 20:38 Ответить
Пам'ятаєте як у США теж закінчилися гроші, а після прийняття закону про мобілізацію раптово знайшлися?
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15.10.2024 20:41 Ответить
Це зв'язано тільки з республіканцями і Трампом
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15.10.2024 20:43 Ответить
Ні. це ви просто не розумієте. Трамп це найбільша угроза демократії і Україні з часів Гітлеру. Якщо Трамп переможе, то я Україні не заздрю
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15.10.2024 20:49 Ответить
Трампон звісно ще той політичний пацюк, але в дані ситуації пані має рацію. Допомога підозріло швидко розблокувалась саме після прийняття закону. І от зараз знову чуємо заклики
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15.10.2024 21:53 Ответить
Це вам мародери так сказали, а ви повірили.
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15.10.2024 20:46 Ответить
Соромно, менше ніж маленька Швеція...
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15.10.2024 20:38 Ответить
оце перевага московитської економіки - трубу в землю встромив і на тебе золотий дощ посипався, нічого не робиш, гроші рікою, чому б і не повоювати. а капіталістів руки болять, голова болить, а тут ще і такі видатки. тяжко їм от і економлять
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15.10.2024 20:39 Ответить
Своя, навіть брудна ядерна зброя, краще західної допомоги.
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15.10.2024 20:43 Ответить
У лютому, щоб забезпечити довгострокову допомогу для України, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку, яка офіційно пообіцяла до 3 мільярдів євро військової підтримки на цей рік. Однак зараз Франція потребує скорчення бюджетного дефіциту Джерело:
Тобто ці двухстронні угоди, це папірці на кшалт будапештського меморандуму.
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15.10.2024 20:45 Ответить
Це було очікувано, жити і воювати за чужий рахунок довго не можливо. А наші мародери ще й примудрялися всіх звинувачувати в недостатній допомозі.

Не хотіли чути слова, тепер нам конкретними вчинками покажуть, що ми рухаємося в хибному напрямку.
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15.10.2024 20:45 Ответить
то все, клята ліпен!
ліпен і порох. і залужний!
але ж гетманцев незвиклий сумувати.
тарифи та податки чекають на нас....
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15.10.2024 20:55 Ответить
Заморожені рос. активи всім потрібні Це урок тим "розумниками" які тут так кричали, що це нам все дадуть. Ви як були дурнями, так і залишилися ними.
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15.10.2024 20:55 Ответить
А конфисковать активы Сосии и не нужно было бы никому платить из своего кармана? Ах, да. Все же ждут перегаворы, капитуляцию Украины и востановление отношений с Сосией. Походу только у Сосии самые надежные союзники которые не только все нужное оружие без проблеммогут прислать а и даже свои армии. ****, сколько еще говорить что пока в Украине не будет ЯО нас будут считать за бабуинов и терпил.
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15.10.2024 20:56 Ответить
Нам нужно срочно поймать с десяток косоглазых северокорейских одичалых дикарей и предьявить Европе. Чтобы у всех холодок по спине пошел и они увидели что армия армия одичалых уже на их пороге. И скоро и в Париже и в Берлине будут не только сирийские и иранские полотенцеголовые бабуины а и сотни миллионов жолтомордых, от которых они границу вряд ли удержат
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15.10.2024 21:01 Ответить
В черговий раз переконуюсь ,що макрон популіст.
На словах війська Франції в Україні, а на ділі навіть 3 мільярда не можуть знайти.
Більше того, торгівля ЄС і росії йде повним ходом.
Вдумайтеся ці євроімпотенти за 3 роки не змогли знайти альтернативу ресурсів з кацапстану 🤦🤦🤦
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15.10.2024 21:03 Ответить
Европа в положении когда из-за санкций война в Украине выгодна только их конкурентам в Азии и Америке, а европейцы несут убытки. И все ради Украины. В прошлом году дефицит бюджета Франции достиг исторического максимума в 173 млрд. евро. Надо хотя бы немного ценить их жертвы.
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15.10.2024 21:30 Ответить
Ніщеброди- нам не друзі...
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15.10.2024 21:03 Ответить
Доведеться позичати кошти у керівників МСЕК...
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15.10.2024 21:06 Ответить
Якщо потрясти всі МСЕК, ВЛК та ТЦК, то вони разом можуть скинутись та поставити ЗСУ пару батарей ЗРК "Patriot " та "THAAD" , за свої "чесно зароблені" грощі на взятках
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15.10.2024 21:18 Ответить
Так...
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15.10.2024 21:37 Ответить
Згоден
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16.10.2024 11:10 Ответить
Ну хоть паржалі?
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15.10.2024 21:16 Ответить
Обещания запада не стоят и выеденного яйца. Это те еще прохвосты и лицемеры.
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15.10.2024 21:21 Ответить
Воно так буває, коли ти постійно брешеш 5,5 років тим, хто дає гроші та зброю.
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15.10.2024 21:39 Ответить
Ну да...без них то нав вже у квітні 22 не було б чим воювати
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15.10.2024 22:38 Ответить
Походу ЗЄ з його мареннями та брехнею став безнадійним.

Він вбив мотивацію в Україні і просрав підтримку Заходу.
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15.10.2024 21:38 Ответить
Коли я не хочу комусь давати гроші, але не хочу псувати відносини, я теж вигадую щось типу "зараз грошей нема".

Але!!!
Коли відносно такої людини це синхронно починають робити всі - це вже вирок йому.
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15.10.2024 21:43 Ответить
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15.10.2024 21:47 Ответить
Просто безпекова угода поламалася
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15.10.2024 22:39 Ответить
Це неправильно з боку Франції, і Франція повинна зробити допомогу Україні своїм головним пріоритетом. Допомога Україні може лише збільшуватися, а не зменшуватися.
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15.10.2024 21:59 Ответить
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15.10.2024 22:10 Ответить
Безпекова угода поламалася....
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15.10.2024 22:36 Ответить
зато північна корея виконає свої обіцянки. Молодець франція
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15.10.2024 22:55 Ответить
Було сало - хотів дать. Буде сало, іще дам.
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15.10.2024 22:58 Ответить
Зєля, у тєбя стало скучноє ліцо, тєбє ніхто дєнєг не даст!
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15.10.2024 23:00 Ответить
Франція має гроші для того, щоб придбати у росії сировину для виготовлення ядерного палива
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16.10.2024 01:30 Ответить
 
 