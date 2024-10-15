Франція не виконає свою обіцянку про допомогу Україні на 3 млрд євро у 2024 році через дефіцит бюджету
Через дефіцит бюджету Франція не зможе надати Україні допомогу на 3 млрд євро у 2024 році, як було обіцяно раніше.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"На початку 2024 року було прийнято політичне рішення, що ця допомога може сягнути 3 мільярдів євро. Насправді ми перевищимо 2 мільярди євро, але не 3 мільярди євро", — сказав Лекорню.
Як зазначає видання, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надіслати максимум 3 мільярди євро на початку цього року — це частина зусиль щодо посилення французької допомоги Україні після того, як Париж зазнав критики за те, що він зробив менше, ніж інші країни, такі як Німеччина.
У лютому, щоб забезпечити довгострокову допомогу для України, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку, яка офіційно пообіцяла до 3 мільярдів євро військової підтримки на цей рік. Однак зараз Франція потребує скорчення бюджетного дефіциту, який може досягти 6% ВВП у 2024 році.
Лекорню сказав законодавцям, що міністерство оборони не буде вимагати додаткові кошти наприкінці року на витрати, пов’язані з розгортанням НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні.
За словами міністра оборони Франції, допомога Україні в розмірі 300 млн євро надходить від відсотків по заморожених російських активах і буде використана для закупівлі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, самохідних гаубиць "Цезар" і палива. Від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок зниження рівня інфляції та використано для оновлення ракет SCALP і Aster для України.
Як зазначає Politico, у 2022 році Франція надали Україні військову допомогу на суму 1,7 млрд євро, а у 2023 році – 2,1 млрд євро; це ставить її позаду таких європейських країн, як Німеччина, Велика Британія та Швеція.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чого й варто було чекати....
цій ЗЄльоной одьожкє будуть кругом зустрічати - дємократія
Вже оприлюднена офіційна статистика що західні держави в сумі виділили Україні 351 млрд. $ на озброєння та матеріальну і гуманітарну допомогу з початку війни, за 2,5 роки.
А це співставно з допомогою по лендлізу від США радянському союзу за 4 роки другої світової війни.
За 2023 г. ЕС в совокупности потратил 270 млрд евро на поддержку Украины, что на 30 млрд евро больше, чем в 2022 г.
Як приклад, - Україні постачають озброєння і обладнання зі складів, наприклад, на 1 мільярд доларів із загальної суми виділеного бюджету. Відразу ж, щоб поновити запаси, з цього ж бюджету своїм виробникам виділяють уже 3 мільярди доларів, - бо ціни зросли, а старе коштує набагато дешевше (за залишковим принципом).
Тобто, офіційно на допомогу Україні в даному випадку списують 4 мільярди доларів, а по факту Україна отримала тільки еквівалент 1 мільярда доларів у вигляді старої зброї.
Там багато таких "фінтів ушамі" різного роду. Наприклад, члени НАТО дають Україні якесь старе озброєння, - отже, ця сума йде в загальну цифру допомоги. А потім США компенсують затрати цим созникам по НАТО. І вже ця сума теж плюсується до цілісного бюджету допомоги Україні. Тобто, по факту Україна отримала, наприклад, старий Міг-29 від Польщі, а в бюджеті "на Україну" списали суму, як на новітній F-35.
Якось так.
Тобто ці двухстронні угоди, це папірці на кшалт будапештського меморандуму.
Не хотіли чути слова, тепер нам конкретними вчинками покажуть, що ми рухаємося в хибному напрямку.
ліпен і порох. і залужний!
але ж гетманцев незвиклий сумувати.
тарифи та податки чекають на нас....
На словах війська Франції в Україні, а на ділі навіть 3 мільярда не можуть знайти.
Більше того, торгівля ЄС і росії йде повним ходом.
Вдумайтеся ці євроімпотенти за 3 роки не змогли знайти альтернативу ресурсів з кацапстану 🤦🤦🤦
Він вбив мотивацію в Україні і просрав підтримку Заходу.
Але!!!
Коли відносно такої людини це синхронно починають робити всі - це вже вирок йому.