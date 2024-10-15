Франція не виконає свою обіцянку про допомогу Україні на 3 млрд євро у 2024 році через дефіцит бюджету

Через дефіцит бюджету Франція не зможе надати Україні допомогу на 3 млрд євро у 2024 році, як було обіцяно раніше.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"На початку 2024 року було прийнято політичне рішення, що ця допомога може сягнути 3 мільярдів євро. Насправді ми перевищимо 2 мільярди євро, але не 3 мільярди євро", — сказав Лекорню.

Як зазначає видання, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надіслати максимум 3 мільярди євро на початку цього року — це частина зусиль щодо посилення французької допомоги Україні після того, як Париж зазнав критики за те, що він зробив менше, ніж інші країни, такі як Німеччина.

У лютому, щоб забезпечити довгострокову допомогу для України, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку, яка офіційно пообіцяла до 3 мільярдів євро військової підтримки на цей рік. Однак зараз Франція потребує скорчення бюджетного дефіциту, який може досягти 6% ВВП у 2024 році.

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Лекорню сказав законодавцям, що міністерство оборони не буде вимагати додаткові кошти наприкінці року на витрати, пов’язані з розгортанням НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні.

За словами міністра оборони Франції, допомога Україні в розмірі 300 млн євро надходить від відсотків по заморожених російських активах і буде використана для закупівлі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, самохідних гаубиць "Цезар" і палива. Від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок зниження рівня інфляції та використано для оновлення ракет SCALP і Aster для України.

Як зазначає Politico, у 2022 році Франція надали Україні військову допомогу на суму 1,7 млрд євро, а у 2023 році – 2,1 млрд євро; це ставить її позаду таких європейських країн, як Німеччина, Велика Британія та Швеція.

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