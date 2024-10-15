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Новини Допомога Україні
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Франція не виконає свою обіцянку про допомогу Україні на 3 млрд євро у 2024 році через дефіцит бюджету

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі

Через дефіцит бюджету Франція не зможе надати Україні допомогу на 3 млрд євро у 2024 році, як було обіцяно раніше.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"На початку 2024 року було прийнято політичне рішення, що ця допомога може сягнути 3 мільярдів євро. Насправді ми перевищимо 2 мільярди євро, але не 3 мільярди євро", — сказав Лекорню.

Як зазначає видання, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надіслати максимум 3 мільярди євро на початку цього року — це частина зусиль щодо посилення французької допомоги Україні після того, як Париж зазнав критики за те, що він зробив менше, ніж інші країни, такі як Німеччина.

У лютому, щоб забезпечити довгострокову допомогу для України, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку, яка офіційно пообіцяла до 3 мільярдів євро військової підтримки на цей рік. Однак зараз Франція потребує скорчення бюджетного дефіциту, який може досягти 6% ВВП у 2024 році.

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Лекорню сказав законодавцям, що міністерство оборони не буде вимагати додаткові кошти наприкінці року на витрати, пов’язані з розгортанням НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні.

За словами міністра оборони Франції, допомога Україні в розмірі 300 млн євро надходить від відсотків по заморожених російських активах і буде використана для закупівлі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, самохідних гаубиць "Цезар" і палива. Від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок зниження рівня інфляції та використано для оновлення ракет SCALP і Aster для України.

Як зазначає Politico, у 2022 році Франція надали Україні військову допомогу на суму 1,7 млрд євро, а у 2023 році – 2,1 млрд євро; це ставить її позаду таких європейських країн, як Німеччина, Велика Британія та Швеція.

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Автор: 

Франція (3098) Лекорню Себастьєн (80)


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Топ коментарі
+14
Зате, судячи з того як Вальодья зі своєю сворою різвятся грабуючи бюджет і ЗСУ, то в нас діфсіту грошей нема. Так, ********.
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15.10.2024 20:27
+10
ви просто бубу в його останній вояж не так зрозуміли - він не хамло...
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15.10.2024 20:29
+10
ЗЄлє дебільні промови стали писати - дєнєх більше НЕ дадуть

чого й варто було чекати....
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15.10.2024 20:30
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15.10.2024 20:27 Відповісти
ЗЄлє дебільні промови стали писати - дєнєх більше НЕ дадуть

чого й варто було чекати....
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15.10.2024 20:30 Відповісти
Зе не дадуть.... Нам дадуть
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15.10.2024 20:32 Відповісти
наша одьожка - ЗЄльона, поки не здеремо її з себе по

цій ЗЄльоной одьожкє будуть кругом зустрічати - дємократія
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15.10.2024 20:38 Відповісти
Ну будь якій нормальній людині, крім владних мародерів, зрозуміло, що західний світ не зможе вічно давати Україні мільярди.
Вже оприлюднена офіційна статистика що західні держави в сумі виділили Україні 351 млрд. $ на озброєння та матеріальну і гуманітарну допомогу з початку війни, за 2,5 роки.
А це співставно з допомогою по лендлізу від США радянському союзу за 4 роки другої світової війни.
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15.10.2024 20:35 Відповісти
А https://obsfr.ru/analytics/blogs/12786/ тут ось написано, що тільки Євросоюз надав допомогу Україні за два роки (2022-2023) на 510 мільярдів євро. Видно, і в ЄС хтось отримав нєхілі откати з такої неймовірної суми, про яку в Україні навіть не чули. ))) Або хтось нагло бреше.

За 2023 г. ЕС в совокупности потратил 270 млрд евро на поддержку Украины, что на 30 млрд евро больше, чем в 2022 г.
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15.10.2024 20:48 Відповісти
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15.10.2024 21:02 Відповісти
Так. Але 80% цих коштів навіть не планувалися, що вони дійдуть до України. Вони залишилися там, де їх виписували.

Як приклад, - Україні постачають озброєння і обладнання зі складів, наприклад, на 1 мільярд доларів із загальної суми виділеного бюджету. Відразу ж, щоб поновити запаси, з цього ж бюджету своїм виробникам виділяють уже 3 мільярди доларів, - бо ціни зросли, а старе коштує набагато дешевше (за залишковим принципом).

Тобто, офіційно на допомогу Україні в даному випадку списують 4 мільярди доларів, а по факту Україна отримала тільки еквівалент 1 мільярда доларів у вигляді старої зброї.

Там багато таких "фінтів ушамі" різного роду. Наприклад, члени НАТО дають Україні якесь старе озброєння, - отже, ця сума йде в загальну цифру допомоги. А потім США компенсують затрати цим созникам по НАТО. І вже ця сума теж плюсується до цілісного бюджету допомоги Україні. Тобто, по факту Україна отримала, наприклад, старий Міг-29 від Польщі, а в бюджеті "на Україну" списали суму, як на новітній F-35.

Якось так.
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15.10.2024 21:27 Відповісти
Зате, судячи з того як Вальодья зі своєю сворою різвятся грабуючи бюджет і ЗСУ, то в нас діфсіту грошей нема. Так, ********.
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15.10.2024 20:27 Відповісти
наш бюджет тільки на 1/3 наш, а решта - їхній в сенсі партньоров
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15.10.2024 20:32 Відповісти
Зато які "щирі" обійми були ! Можливо і поцілунки в засос з язиком (по французьки ж... ).
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15.10.2024 20:29 Відповісти
ви просто бубу в його останній вояж не так зрозуміли - він не хамло...
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15.10.2024 20:29 Відповісти
"Це хто сказав? Зайдем потім до мене " - яник янукович
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15.10.2024 20:31 Відповісти
єрмак с голобородбкою вже рахунки на бермудах повідкривали,а тут таке лихо.
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15.10.2024 20:34 Відповісти
Поки не буде знижений мобілізаційний вік допомога буде капати як в крапельниці.
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15.10.2024 20:35 Відповісти
Вітаю, вас успішно зазомбовано.
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15.10.2024 20:38 Відповісти
Пам'ятаєте як у США теж закінчилися гроші, а після прийняття закону про мобілізацію раптово знайшлися?
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15.10.2024 20:41 Відповісти
Це зв'язано тільки з республіканцями і Трампом
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15.10.2024 20:43 Відповісти
Ні. це ви просто не розумієте. Трамп це найбільша угроза демократії і Україні з часів Гітлеру. Якщо Трамп переможе, то я Україні не заздрю
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15.10.2024 20:49 Відповісти
Трампон звісно ще той політичний пацюк, але в дані ситуації пані має рацію. Допомога підозріло швидко розблокувалась саме після прийняття закону. І от зараз знову чуємо заклики
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15.10.2024 21:53 Відповісти
Це вам мародери так сказали, а ви повірили.
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15.10.2024 20:46 Відповісти
Соромно, менше ніж маленька Швеція...
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15.10.2024 20:38 Відповісти
оце перевага московитської економіки - трубу в землю встромив і на тебе золотий дощ посипався, нічого не робиш, гроші рікою, чому б і не повоювати. а капіталістів руки болять, голова болить, а тут ще і такі видатки. тяжко їм от і економлять
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15.10.2024 20:39 Відповісти
Своя, навіть брудна ядерна зброя, краще західної допомоги.
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15.10.2024 20:43 Відповісти
У лютому, щоб забезпечити довгострокову допомогу для України, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку, яка офіційно пообіцяла до 3 мільярдів євро військової підтримки на цей рік. Однак зараз Франція потребує скорчення бюджетного дефіциту Джерело:
Тобто ці двухстронні угоди, це папірці на кшалт будапештського меморандуму.
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15.10.2024 20:45 Відповісти
Це було очікувано, жити і воювати за чужий рахунок довго не можливо. А наші мародери ще й примудрялися всіх звинувачувати в недостатній допомозі.

Не хотіли чути слова, тепер нам конкретними вчинками покажуть, що ми рухаємося в хибному напрямку.
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15.10.2024 20:45 Відповісти
то все, клята ліпен!
ліпен і порох. і залужний!
але ж гетманцев незвиклий сумувати.
тарифи та податки чекають на нас....
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15.10.2024 20:55 Відповісти
Заморожені рос. активи всім потрібні Це урок тим "розумниками" які тут так кричали, що це нам все дадуть. Ви як були дурнями, так і залишилися ними.
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15.10.2024 20:55 Відповісти
А конфисковать активы Сосии и не нужно было бы никому платить из своего кармана? Ах, да. Все же ждут перегаворы, капитуляцию Украины и востановление отношений с Сосией. Походу только у Сосии самые надежные союзники которые не только все нужное оружие без проблеммогут прислать а и даже свои армии. ****, сколько еще говорить что пока в Украине не будет ЯО нас будут считать за бабуинов и терпил.
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15.10.2024 20:56 Відповісти
Нам нужно срочно поймать с десяток косоглазых северокорейских одичалых дикарей и предьявить Европе. Чтобы у всех холодок по спине пошел и они увидели что армия армия одичалых уже на их пороге. И скоро и в Париже и в Берлине будут не только сирийские и иранские полотенцеголовые бабуины а и сотни миллионов жолтомордых, от которых они границу вряд ли удержат
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15.10.2024 21:01 Відповісти
В черговий раз переконуюсь ,що макрон популіст.
На словах війська Франції в Україні, а на ділі навіть 3 мільярда не можуть знайти.
Більше того, торгівля ЄС і росії йде повним ходом.
Вдумайтеся ці євроімпотенти за 3 роки не змогли знайти альтернативу ресурсів з кацапстану 🤦🤦🤦
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15.10.2024 21:03 Відповісти
Европа в положении когда из-за санкций война в Украине выгодна только их конкурентам в Азии и Америке, а европейцы несут убытки. И все ради Украины. В прошлом году дефицит бюджета Франции достиг исторического максимума в 173 млрд. евро. Надо хотя бы немного ценить их жертвы.
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15.10.2024 21:30 Відповісти
Ніщеброди- нам не друзі...
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15.10.2024 21:03 Відповісти
Доведеться позичати кошти у керівників МСЕК...
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15.10.2024 21:06 Відповісти
Якщо потрясти всі МСЕК, ВЛК та ТЦК, то вони разом можуть скинутись та поставити ЗСУ пару батарей ЗРК "Patriot " та "THAAD" , за свої "чесно зароблені" грощі на взятках
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15.10.2024 21:18 Відповісти
Так...
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15.10.2024 21:37 Відповісти
Згоден
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16.10.2024 11:10 Відповісти
Ну хоть паржалі?
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15.10.2024 21:16 Відповісти
Обещания запада не стоят и выеденного яйца. Это те еще прохвосты и лицемеры.
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15.10.2024 21:21 Відповісти
Воно так буває, коли ти постійно брешеш 5,5 років тим, хто дає гроші та зброю.
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15.10.2024 21:39 Відповісти
Ну да...без них то нав вже у квітні 22 не було б чим воювати
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15.10.2024 22:38 Відповісти
Походу ЗЄ з його мареннями та брехнею став безнадійним.

Він вбив мотивацію в Україні і просрав підтримку Заходу.
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15.10.2024 21:38 Відповісти
Коли я не хочу комусь давати гроші, але не хочу псувати відносини, я теж вигадую щось типу "зараз грошей нема".

Але!!!
Коли відносно такої людини це синхронно починають робити всі - це вже вирок йому.
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15.10.2024 21:43 Відповісти
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15.10.2024 21:47 Відповісти
Просто безпекова угода поламалася
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15.10.2024 22:39 Відповісти
Це неправильно з боку Франції, і Франція повинна зробити допомогу Україні своїм головним пріоритетом. Допомога Україні може лише збільшуватися, а не зменшуватися.
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15.10.2024 21:59 Відповісти
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15.10.2024 22:10 Відповісти
Безпекова угода поламалася....
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15.10.2024 22:36 Відповісти
зато північна корея виконає свої обіцянки. Молодець франція
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15.10.2024 22:55 Відповісти
Було сало - хотів дать. Буде сало, іще дам.
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15.10.2024 22:58 Відповісти
Зєля, у тєбя стало скучноє ліцо, тєбє ніхто дєнєг не даст!
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15.10.2024 23:00 Відповісти
Франція має гроші для того, щоб придбати у росії сировину для виготовлення ядерного палива
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16.10.2024 01:30 Відповісти
 
 