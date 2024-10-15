Сибига и Блинкен скоординировали позиции Украины и США "накануне крупных международных событий"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили стратегическое партнерство между странами "накануне крупных международных событий".
Об этом министр написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Я разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы подтвердить украинско-американское стратегическое партнерство и скоординировать позиции накануне крупных международных событий", - отметил Сибига.
Также он проинформировал госсекретаря США об ударах РФ по украинской энергосистеме, а также о ключевых военных и энергетических потребностях Украины.
И поблагодарил Соединенные Штаты "за лидерство и поддержку".
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