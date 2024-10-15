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Сибига и Блинкен скоординировали позиции Украины и США "накануне крупных международных событий"

Андрій Сибіга та Ентоні Блінкен

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили стратегическое партнерство между странами "накануне крупных международных событий".

Об этом министр написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы подтвердить украинско-американское стратегическое партнерство и скоординировать позиции накануне крупных международных событий", - отметил Сибига.

Также он проинформировал госсекретаря США об ударах РФ по украинской энергосистеме, а также о ключевых военных и энергетических потребностях Украины.

И поблагодарил Соединенные Штаты "за лидерство и поддержку".

Читайте также: Блинкен прокомментировал выступление Лаврова: Не услышал ничего нового о российской агрессии

Автор: 

США (27073) Украина (45003) Сибига Андрей (480) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
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15.10.2024 22:28
+3
Рішили : як оберуть трампа - зе тікає одразу, як Камалу - ще трохи краде і вже згодом тікає.
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15.10.2024 22:26
+3
Заплітають *******
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15.10.2024 22:35
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Сибіга (дЄрмак) і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили ....
далі не читаю!
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15.10.2024 22:24 Ответить
Два говоруна!
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15.10.2024 22:26 Ответить
Рішили : як оберуть трампа - зе тікає одразу, як Камалу - ще трохи краде і вже згодом тікає.
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15.10.2024 22:26 Ответить
...все ясно ...
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15.10.2024 22:26 Ответить
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15.10.2024 22:28 Ответить
"Великі міжнародні події?" Це які -- атака комуністів на Тайвань і одночасна чучхе на Південну Корею?

Чи може висування сухопутної армії ірану до Лівану?
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15.10.2024 22:31 Ответить
Потужно обговорили?
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15.10.2024 22:35 Ответить
Заплітають *******
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15.10.2024 22:35 Ответить
Сама велика міжнародна подія - це презентація плана Перемоги величайшого.
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15.10.2024 22:39 Ответить
Великі події - це те, що відбудеться одразу після поразки ставленика рашистської пітьми Трампа на виборах президента США.
А те, що таке відбудеться на 100% - це доконаний факт. Бо фінасові ринки не обманути.
Головний індикатор - це зростання індексного показника S&P500 > 1%.

Нижче аналіз історії результатів президентських виборів у США, починаючи з 2028 року, у таблицях від ШІ:







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15.10.2024 22:40 Ответить
Сьогодні котирування акцій Trump Media $DJT було зупинено після раптового падіння без будь-яких важливих новин.
Наразі акції впали більш ніж на 20% порівняно з денним максимумом.

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15.10.2024 23:02 Ответить
Ну вроде полегчало! Успели хлопцы по части,,больших международных событий,, перетереть тему. Вдало. Остальные только подумали--- а эти бац- бац и в дамки!
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15.10.2024 22:42 Ответить
"говорили балакали потім сіли і покакали"
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15.10.2024 23:47 Ответить
 
 