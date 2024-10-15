Сибіга та Блінкен скоординували позиції України та США "напередодні великих міжнародних подій"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили стратегічне партнерство між країнами "напередодні великих міжнародних подій".

Про це міністр написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство та скоординувати позиції напередодні великих міжнародних подій", - зазначив Сибіга.

Також він поінформував держсекретаря США про удари РФ по українській енергосистемі, а також про ключові військові та енергетичні потреби України.

Та подякував Сполученим Штатам "за лідерство та підтримку".

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