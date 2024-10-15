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Сибіга та Блінкен скоординували позиції України та США "напередодні великих міжнародних подій"

Андрій Сибіга та Ентоні Блінкен

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили стратегічне партнерство між країнами "напередодні великих міжнародних подій".

Про це міністр написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство та скоординувати позиції напередодні великих міжнародних подій", - зазначив Сибіга.

Також він поінформував держсекретаря США про удари РФ по українській енергосистемі, а також про ключові військові та енергетичні потреби України.

Та подякував Сполученим Штатам "за лідерство та підтримку".

Читайте: Блінкен прокоментував виступ Лаврова: Не почув нічого нового про російську агресію

Автор: 

США (23326) Україна (5952) Сибіга Андрій (486) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
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15.10.2024 22:28
+3
Рішили : як оберуть трампа - зе тікає одразу, як Камалу - ще трохи краде і вже згодом тікає.
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15.10.2024 22:26
+3
Заплітають *******
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15.10.2024 22:35
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Сибіга (дЄрмак) і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили ....
далі не читаю!
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15.10.2024 22:24 Відповісти
Два говоруна!
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15.10.2024 22:26 Відповісти
Рішили : як оберуть трампа - зе тікає одразу, як Камалу - ще трохи краде і вже згодом тікає.
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15.10.2024 22:26 Відповісти
...все ясно ...
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15.10.2024 22:26 Відповісти
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15.10.2024 22:28 Відповісти
"Великі міжнародні події?" Це які -- атака комуністів на Тайвань і одночасна чучхе на Південну Корею?

Чи може висування сухопутної армії ірану до Лівану?
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15.10.2024 22:31 Відповісти
Потужно обговорили?
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15.10.2024 22:35 Відповісти
Заплітають *******
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15.10.2024 22:35 Відповісти
Сама велика міжнародна подія - це презентація плана Перемоги величайшого.
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15.10.2024 22:39 Відповісти
Великі події - це те, що відбудеться одразу після поразки ставленика рашистської пітьми Трампа на виборах президента США.
А те, що таке відбудеться на 100% - це доконаний факт. Бо фінасові ринки не обманути.
Головний індикатор - це зростання індексного показника S&P500 > 1%.

Нижче аналіз історії результатів президентських виборів у США, починаючи з 2028 року, у таблицях від ШІ:







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15.10.2024 22:40 Відповісти
Сьогодні котирування акцій Trump Media $DJT було зупинено після раптового падіння без будь-яких важливих новин.
Наразі акції впали більш ніж на 20% порівняно з денним максимумом.

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15.10.2024 23:02 Відповісти
Ну вроде полегчало! Успели хлопцы по части,,больших международных событий,, перетереть тему. Вдало. Остальные только подумали--- а эти бац- бац и в дамки!
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15.10.2024 22:42 Відповісти
"говорили балакали потім сіли і покакали"
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15.10.2024 23:47 Відповісти
 
 