В Курской области россияне активизировали обстрелы, полностью уничтожили одно село, - пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Дмитрашковский.

Оккупанты КАБами снесли населенный пункт Свердликово в Курской области. Также за последние три дня усилились обстрелы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашкивский.

Он рассказал, что россияне повредили здания церквей, а также практически снесли населенный пункт Свердликово. Обстреливали населенный пункт, в частности, и КАБами.

"Буквально позавчера мы объехали, сняли видео по всем улицам с разрушениями, и уже вчера мы вывозили людей из этого населенного пункта, ведь туда прилетело три КАБа. И за сегодняшний день прилетело пять КАБов и 32 120-мм мины. Это небольшое село на три улицы - и теперь оно полностью разрушено фактически", - отметил Дмитрашковский.

Он добавил, что по имеющейся у Сил обороны информации, россияне собираются ударить по интернату, где сейчас живут жители Суджи.

"Мы сейчас ищем помещение, где есть печное отопление и стараемся максимально разместить этих людей", - сказал пресс-офицер.

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