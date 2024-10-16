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Новости Война
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В Курской области россияне активизировали обстрелы, полностью уничтожили одно село, - пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Дмитрашковский.

курськ

Оккупанты КАБами снесли населенный пункт Свердликово в Курской области. Также за последние три дня усилились обстрелы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашкивский.

Он рассказал, что россияне повредили здания церквей, а также практически снесли населенный пункт Свердликово. Обстреливали населенный пункт, в частности, и КАБами.

"Буквально позавчера мы объехали, сняли видео по всем улицам с разрушениями, и уже вчера мы вывозили людей из этого населенного пункта, ведь туда прилетело три КАБа. И за сегодняшний день прилетело пять КАБов и 32 120-мм мины. Это небольшое село на три улицы - и теперь оно полностью разрушено фактически", - отметил Дмитрашковский.

Он добавил, что по имеющейся у Сил обороны информации, россияне собираются ударить по интернату, где сейчас живут жители Суджи.

"Мы сейчас ищем помещение, где есть печное отопление и стараемся максимально разместить этих людей", - сказал пресс-офицер.

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Автор: 

боевые действия (4280) Курск (1143)


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Правильно, пусть мордор превращается в выжженную землю, а не Украина.
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16.10.2024 06:35 Ответить
Це невелике село на три вулиці - і тепер воно повністю зруйноване фактично", - зазначив Дмитрашківський.
===========

Це для бандерівців воно зруйноване. А для кацапів - звільнене
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16.10.2024 06:46 Ответить
Сами себя бамбят.
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16.10.2024 06:52 Ответить
Ну що ж, хай краще свої села зносять. Менше репарацій виплачувати будуть.
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16.10.2024 07:20 Ответить
 
 