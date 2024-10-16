У Курській області росіяни активізували обстріли, повністю знищили одне село, - пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Дмитрашківський.

Окупанти КАБами знесли населений пункт Свердліково у Курській області. Також за останні три дні посилились обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

Він розповів, що росіяни пошкодили будівлі церков, а також практично знесли населений пункт Свердліково. Обстрілювали населений пункт, зокрема, і КАБами.

"Буквально позавчора ми об'їхали, зняли відео по всіх вулицях з руйнуваннями, і вже вчора ми вивозили людей з цього населеного пункту, адже туди прилетіло три КАБи. І за сьогоднішній день прилетіло п'ять КАБів і 32 120-мм міни. Це невелике село на три вулиці - і тепер воно повністю зруйноване фактично", - зазначив Дмитрашківський.

Він додав, що за наявною у Сил оборони інформацією, росіяни збираються вдарити по інтернату, де зараз живуть мешканці Суджі.

"Ми зараз шукаємо приміщення, де є пічне опалення і намагаємося максимально розмістити цих людей", - сказав пресофіцер.

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