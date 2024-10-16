УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5851 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 699 4

У Курській області росіяни активізували обстріли, повністю знищили одне село, - пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Дмитрашківський.

курськ

Окупанти КАБами знесли  населений пункт Свердліково у Курській області. Також за останні три дні посилились обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

Він розповів, що росіяни пошкодили будівлі церков, а також практично знесли населений пункт Свердліково. Обстрілювали населений пункт, зокрема, і КАБами.

"Буквально позавчора ми об'їхали, зняли відео по всіх вулицях з руйнуваннями, і вже вчора ми вивозили людей з цього населеного пункту, адже туди прилетіло три КАБи. І за сьогоднішній день прилетіло п'ять КАБів і 32 120-мм міни. Це невелике село на три вулиці - і тепер воно повністю зруйноване фактично", - зазначив Дмитрашківський.

Він додав, що за наявною у Сил оборони інформацією, росіяни збираються вдарити по інтернату, де зараз живуть мешканці Суджі.

"Ми зараз шукаємо приміщення, де є пічне опалення і намагаємося максимально розмістити цих людей", - сказав пресофіцер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із Курської області з початку операції ЗСУ евакуювали 112 тисяч росіян, - омбудсменка РФ Москалькова

Автор: 

бойові дії (4030) Курськ (1150)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно, пусть мордор превращается в выжженную землю, а не Украина.
показати весь коментар
16.10.2024 06:35 Відповісти
Це невелике село на три вулиці - і тепер воно повністю зруйноване фактично", - зазначив Дмитрашківський.
===========

Це для бандерівців воно зруйноване. А для кацапів - звільнене
показати весь коментар
16.10.2024 06:46 Відповісти
Сами себя бамбят.
показати весь коментар
16.10.2024 06:52 Відповісти
Ну що ж, хай краще свої села зносять. Менше репарацій виплачувати будуть.
показати весь коментар
16.10.2024 07:20 Відповісти
 
 