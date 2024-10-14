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Із Курської області з початку операції ЗСУ евакуювали 112 тисяч росіян, - омбудсменка РФ Москалькова

Евакуація з Курської області

З Курської області РФ з моменту прориву кордону ЗСУ евакуювалися 112 тисяч осіб. Більшість із них переїхали до родичів і знайомих.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ще близько 40 тисяч жителів курського прикордоння відмовилися від евакуації або вже повернулися додому.

"У ПТР, (пункти тимчасового розміщення, - ред.) лікувальних і соціальних установах, дитячих таборах на території Росії розміщено 12 328 жителів Курської області, зокрема 3685 дітей. Ще понад 100 тисяч розмістилися самостійно у родичів і знайомих", - розповіла вона.

Також Москалькова з посиланням на звернення про пошук зниклих курян заявила, що "ЗСУ могли вивезти з Курської області понад тисячу місцевих жителів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Омбудсменка РФ Москалькова зініціювала розмову з Лубінцем щодо російських полонених із Курської області

Нагадаємо, 12 жовтня президент України повідомив, що у Курській області росіяни намагалися відтиснути українські позиції, але Сили оборони України тримають визначені рубежі.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині.

Командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник повідомив, що рашисти розстріляли українських військовополонених під час масованого штурму на лінії Любимівка - Новоіванівка 10 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами 9 українських військовополонених у Курській області

Автор: 

росія (65908) Москалькова Тетяна (204) Курськ (1150)


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Топ коментарі
+3
Добре що своїх солдатів дронщиків кинули кацапам на розстріл...підЗелупний творожок з найпотужнішим п*даром і Єрмачелло роблять свое діло
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14.10.2024 09:47
+2
Пенсів навіщо залишили?
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14.10.2024 09:45
+1
По законах воєнного часу іх потрібно годувати
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14.10.2024 09:56
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Пенсів навіщо залишили?
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14.10.2024 09:45 Відповісти
близько 40 тисяч жителів курського прикордоння відмовилися від евакуації

Джерело:
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14.10.2024 09:53 Відповісти
По законах воєнного часу іх потрібно годувати
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14.10.2024 09:56 Відповісти
Там близько тисячі залишилося, вірніше про тисячу немає звісток, інші відзначилися і знайдені.

пропозиція про евакуацію були в радіусі 50-70 кілометрів від бойових дій.

типу Льгов, Рильськ та інші.
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14.10.2024 10:01 Відповісти
Добре що своїх солдатів дронщиків кинули кацапам на розстріл...підЗелупний творожок з найпотужнішим п*даром і Єрмачелло роблять свое діло
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14.10.2024 09:47 Відповісти
до 112000 кацапів сво постукало в двері , а де кому і вибило двері .
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14.10.2024 10:15 Відповісти
~0,074% населення
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14.10.2024 10:40 Відповісти
додайте ще 670 000 що здохли і мешканців Бєлгородщини .
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14.10.2024 10:47 Відповісти
тільки коли почнемо бити по мацкві
та звідки збіжать 3 млн хробаків
-тоді мацкалі завиють
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14.10.2024 10:36 Відповісти
ЗСУ евакуювали 112 тисяч росіян Джерело:
**********

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14.10.2024 10:46 Відповісти
Херня якась! Куди вони їх евакуюють? В орду чи в Україну? І взагалі, та курська операція - дурня!
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14.10.2024 10:57 Відповісти
А про звільнення Півдня ніхто не думає, здали оркам і забули!
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14.10.2024 11:00 Відповісти
ООН обделалось и отказалась помогать курянам,им на вечно воюющих неграх зарабатывать удобней.
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14.10.2024 11:50 Відповісти
 
 