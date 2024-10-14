Із Курської області з початку операції ЗСУ евакуювали 112 тисяч росіян, - омбудсменка РФ Москалькова
З Курської області РФ з моменту прориву кордону ЗСУ евакуювалися 112 тисяч осіб. Більшість із них переїхали до родичів і знайомих.
Про це повідомила уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, ще близько 40 тисяч жителів курського прикордоння відмовилися від евакуації або вже повернулися додому.
"У ПТР, (пункти тимчасового розміщення, - ред.) лікувальних і соціальних установах, дитячих таборах на території Росії розміщено 12 328 жителів Курської області, зокрема 3685 дітей. Ще понад 100 тисяч розмістилися самостійно у родичів і знайомих", - розповіла вона.
Також Москалькова з посиланням на звернення про пошук зниклих курян заявила, що "ЗСУ могли вивезти з Курської області понад тисячу місцевих жителів".
Нагадаємо, 12 жовтня президент України повідомив, що у Курській області росіяни намагалися відтиснути українські позиції, але Сили оборони України тримають визначені рубежі.
Як писав Цензор.НЕТ раніше, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині.
Командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник повідомив, що рашисти розстріляли українських військовополонених під час масованого штурму на лінії Любимівка - Новоіванівка 10 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело:
пропозиція про евакуацію були в радіусі 50-70 кілометрів від бойових дій.
типу Льгов, Рильськ та інші.
та звідки збіжать 3 млн хробаків
-тоді мацкалі завиють
**********