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Новости
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Из Курской области с начала операции ВСУ эвакуировали 112 тысяч россиян, - омбудсмен РФ Москалькова

Евакуація з Курської області

Из Курской области РФ с момента прорыва границы ВСУ эвакуировались 112 тысяч человек. Большинство из них переехали к родственникам и знакомым.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, еще около 40 тысяч жителей Курского приграничья отказались от эвакуации или уже вернулись домой.

"В ПВР, (пункты временного размещения - ред.) лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещено 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще более 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых", - рассказала она.

Также Москалькова со ссылкой на обращение о поиске пропавших курян заявила, что "ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи местных жителей".

Читайте также: Омбудсмен РФ Москалькова инициировала разговор с Лубинцем по поводу российских пленных из Курской области

Напомним, 12 октября президент Украины сообщил, что в Курской области россияне пытались оттеснить украинские позиции, но Силы обороны Украины держат определенные рубежи.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине.

Командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник сообщил, что рашисты расстреляли украинских военнопленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка 10 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец обратился к ООН и МККК из-за расстрела россиянами 9 украинских военнопленных в Курской области

Автор: 

россия (96057) Москалькова Татьяна (213) Курск (1139)


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Топ комментарии
+3
Добре що своїх солдатів дронщиків кинули кацапам на розстріл...підЗелупний творожок з найпотужнішим п*даром і Єрмачелло роблять свое діло
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14.10.2024 09:47
+2
Пенсів навіщо залишили?
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14.10.2024 09:45
+1
По законах воєнного часу іх потрібно годувати
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14.10.2024 09:56
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Пенсів навіщо залишили?
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14.10.2024 09:45 Ответить
близько 40 тисяч жителів курського прикордоння відмовилися від евакуації

Джерело:
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14.10.2024 09:53 Ответить
По законах воєнного часу іх потрібно годувати
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14.10.2024 09:56 Ответить
Там близько тисячі залишилося, вірніше про тисячу немає звісток, інші відзначилися і знайдені.

пропозиція про евакуацію були в радіусі 50-70 кілометрів від бойових дій.

типу Льгов, Рильськ та інші.
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14.10.2024 10:01 Ответить
Добре що своїх солдатів дронщиків кинули кацапам на розстріл...підЗелупний творожок з найпотужнішим п*даром і Єрмачелло роблять свое діло
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14.10.2024 09:47 Ответить
до 112000 кацапів сво постукало в двері , а де кому і вибило двері .
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14.10.2024 10:15 Ответить
~0,074% населення
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14.10.2024 10:40 Ответить
додайте ще 670 000 що здохли і мешканців Бєлгородщини .
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14.10.2024 10:47 Ответить
тільки коли почнемо бити по мацкві
та звідки збіжать 3 млн хробаків
-тоді мацкалі завиють
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14.10.2024 10:36 Ответить
ЗСУ евакуювали 112 тисяч росіян Джерело:
**********

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14.10.2024 10:46 Ответить
Херня якась! Куди вони їх евакуюють? В орду чи в Україну? І взагалі, та курська операція - дурня!
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14.10.2024 10:57 Ответить
А про звільнення Півдня ніхто не думає, здали оркам і забули!
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14.10.2024 11:00 Ответить
ООН обделалось и отказалась помогать курянам,им на вечно воюющих неграх зарабатывать удобней.
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14.10.2024 11:50 Ответить
 
 