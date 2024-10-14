Из Курской области с начала операции ВСУ эвакуировали 112 тысяч россиян, - омбудсмен РФ Москалькова

Из Курской области РФ с момента прорыва границы ВСУ эвакуировались 112 тысяч человек. Большинство из них переехали к родственникам и знакомым.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, еще около 40 тысяч жителей Курского приграничья отказались от эвакуации или уже вернулись домой.

"В ПВР, (пункты временного размещения - ред.) лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещено 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще более 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых", - рассказала она.

Также Москалькова со ссылкой на обращение о поиске пропавших курян заявила, что "ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи местных жителей".

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Напомним, 12 октября президент Украины сообщил, что в Курской области россияне пытались оттеснить украинские позиции, но Силы обороны Украины держат определенные рубежи.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине.

Командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник сообщил, что рашисты расстреляли украинских военнопленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка 10 октября.

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