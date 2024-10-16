Общие боевые потери РФ с начала войны – около 672 850 человек (+1450 за сутки), 8 997 танков, 19 459 артсистем, 17 969 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 672 850 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 672850 (+1450) человек,
танков - 8997 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 17969 (+30) ед,
артиллерийских систем - 19459 (+29) ед,
РСЗО - 1231 (+0) ед,
средства ППО - 978 (+0) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17050 (+31),
крылатые ракеты - 2620 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 26732 (+78) ед,
специальная техника - 3441 (+0)
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Танки впритул підповзли до ювілею.
Авто красиве чісло - 1 111 з початку місяця.
Наземка 39 тисяч, за тиждень, а може й менше, випередить 22 і 23 разом взяті.
146! одиниць техніки та 1450! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 672 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.