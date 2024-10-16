Общие боевые потери РФ с начала войны – около 672 850 человек (+1450 за сутки), 8 997 танков, 19 459 артсистем, 17 969 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 672 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 672850 (+1450) человек,

танков - 8997 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17969 (+30) ед,

артиллерийских систем - 19459 (+29) ед,

РСЗО - 1231 (+0) ед,

средства ППО - 978 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17050 (+31),

крылатые ракеты - 2620 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26732 (+78) ед,

специальная техника - 3441 (+0)

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