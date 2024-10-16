РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13488 посетителей онлайн
Новости
5 740 18

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 672 850 человек (+1450 за сутки), 8 997 танков, 19 459 артсистем, 17 969 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 672 850 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 672850 (+1450) человек,

танков - 8997 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17969 (+30) ед,

артиллерийских систем - 19459 (+29) ед,

РСЗО - 1231 (+0) ед,

средства ППО - 978 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17050 (+31),

крылатые ракеты - 2620 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26732 (+78) ед,

специальная техника - 3441 (+0)

Также читайте: С начала года Силы обороны уничтожили 10373 артиллерийские системы российских оккупантов

Втрати російської армії 15 жовтня

Автор: 

армия РФ (19613) Генштаб ВС (6447) ликвидация (3674) уничтожение (7183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Минув 3892 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1450! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 672 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
показать весь комментарий
16.10.2024 08:40
+16
показать весь комментарий
16.10.2024 08:46
+14
Слава Героям України! Полеглим Слава! Смерть мразоті з мокшанських боліт. Все буде Україна!
показать весь комментарий
16.10.2024 08:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За одного вбитого кацапи двох невбитих підсовують
показать весь комментарий
16.10.2024 08:13 Ответить
кажуть кацапи скоро поженуть на фронт вузькооких комуняк диктатора кіма з кндр ...
показать весь комментарий
16.10.2024 08:14 Ответить
Кажуть що десь 18 правнуків чучхе стали на лижі
показать весь комментарий
16.10.2024 08:38 Ответить
куди на лижі, до кабздона ???
показать весь комментарий
16.10.2024 08:45 Ответить
ну да, там і перекладач був.
показать весь комментарий
16.10.2024 08:51 Ответить
Кажуть... Тільки куди? Додому - далеко... Треба якось їсти... Десь ночувать... А вони - чужі там... І мови не знають... Хіба що до нас - у полон... Але ж треба знать - куди йти... А вони у школі тільки глобус Північної Кореї вчили...
показать весь комментарий
16.10.2024 09:14 Ответить
Вони з брянсько-курського кордону втекли.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:00 Ответить
Там наші "хаймарсами" полігон накрили в Запорізькій області... А там, писали, що на одному з них уже тренуються "кімовські" артилеристи... То, може, корейцям уже повторно "рахунок розмочили"?...
показать весь комментарий
16.10.2024 09:18 Ответить
Нажмурили до пуття.
показать весь комментарий
16.10.2024 08:18 Ответить
Слава Героям України! Полеглим Слава! Смерть мразоті з мокшанських боліт. Все буде Україна!
показать весь комментарий
16.10.2024 08:22 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
16.10.2024 08:33 Ответить
Чумардоси рясненько - 1 450 (сьомий результат з початку війни).
Танки впритул підповзли до ювілею.
Авто красиве чісло - 1 111 з початку місяця.
Наземка 39 тисяч, за тиждень, а може й менше, випередить 22 і 23 разом взяті.
показать весь комментарий
16.10.2024 08:33 Ответить
так можно вже скоро і прибічником нумерології стати.
показать весь комментарий
16.10.2024 08:56 Ответить
Минув 3892 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1450! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 672 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
показать весь комментарий
16.10.2024 08:40 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2024 08:46 Ответить
до травня потяг прибуде до Тюмєні.
показать весь комментарий
16.10.2024 09:01 Ответить
Ох, краще б - до Москви! Мрію...
показать весь комментарий
16.10.2024 10:58 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.10.2024 12:44 Ответить
 
 