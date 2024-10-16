Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 672 850 осіб (+1450 за добу), 8 997 танків, 19 459 артсистем, 17 969 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 672 850 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 672850 (+1450) осіб,
танків ‒ 8997 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 17969 (+30) од,
артилерійських систем – 19459 (+29) од,
РСЗВ – 1231 (+0) од,
засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17050 (+31),
крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 26732 (+78) од,
спеціальна техніка ‒ 3441 (+0)
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Танки впритул підповзли до ювілею.
Авто красиве чісло - 1 111 з початку місяця.
Наземка 39 тисяч, за тиждень, а може й менше, випередить 22 і 23 разом взяті.
146! одиниць техніки та 1450! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 672 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.