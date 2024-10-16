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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 672 850 осіб (+1450 за добу), 8 997 танків, 19 459 артсистем, 17 969 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 672 850 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 672850 (+1450) осіб,

танків ‒ 8997 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17969 (+30) од,

артилерійських систем – 19459 (+29) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17050 (+31),

крилаті ракети ‒ 2620 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26732 (+78) од,

спеціальна техніка ‒ 3441 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку року Сили оборони знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів

Втрати російської армії 15 жовтня

Автор: 

армія рф (17749) Генштаб ЗС (6741) ліквідація (4052) знищення (7488)


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Топ коментарі
+23
Минув 3892 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1450! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 672 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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16.10.2024 08:40
+16
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16.10.2024 08:46
+14
Слава Героям України! Полеглим Слава! Смерть мразоті з мокшанських боліт. Все буде Україна!
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16.10.2024 08:22
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За одного вбитого кацапи двох невбитих підсовують
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16.10.2024 08:13 Відповісти
кажуть кацапи скоро поженуть на фронт вузькооких комуняк диктатора кіма з кндр ...
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16.10.2024 08:14 Відповісти
Кажуть що десь 18 правнуків чучхе стали на лижі
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16.10.2024 08:38 Відповісти
куди на лижі, до кабздона ???
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16.10.2024 08:45 Відповісти
ну да, там і перекладач був.
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16.10.2024 08:51 Відповісти
Кажуть... Тільки куди? Додому - далеко... Треба якось їсти... Десь ночувать... А вони - чужі там... І мови не знають... Хіба що до нас - у полон... Але ж треба знать - куди йти... А вони у школі тільки глобус Північної Кореї вчили...
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16.10.2024 09:14 Відповісти
Вони з брянсько-курського кордону втекли.
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16.10.2024 13:00 Відповісти
Там наші "хаймарсами" полігон накрили в Запорізькій області... А там, писали, що на одному з них уже тренуються "кімовські" артилеристи... То, може, корейцям уже повторно "рахунок розмочили"?...
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16.10.2024 09:18 Відповісти
Нажмурили до пуття.
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16.10.2024 08:18 Відповісти
Слава Героям України! Полеглим Слава! Смерть мразоті з мокшанських боліт. Все буде Україна!
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16.10.2024 08:22 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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16.10.2024 08:33 Відповісти
Чумардоси рясненько - 1 450 (сьомий результат з початку війни).
Танки впритул підповзли до ювілею.
Авто красиве чісло - 1 111 з початку місяця.
Наземка 39 тисяч, за тиждень, а може й менше, випередить 22 і 23 разом взяті.
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16.10.2024 08:33 Відповісти
так можно вже скоро і прибічником нумерології стати.
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16.10.2024 08:56 Відповісти
Минув 3892 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1450! чумардосів за день.
Логістика та чумардоси файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 672 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел, та таке місто як Тольятті, населення якого за 3 роки зменшилось на 17 000 рил.
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16.10.2024 08:40 Відповісти
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16.10.2024 08:46 Відповісти
до травня потяг прибуде до Тюмєні.
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16.10.2024 09:01 Відповісти
Ох, краще б - до Москви! Мрію...
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16.10.2024 10:58 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.10.2024 12:44 Відповісти
 
 