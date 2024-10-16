На Харьковском направлении только на одном участке фронта оккупанты ежедневно запускают сотни дронов, - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

Российские войска пытаются продвигаться на Харьковском направлении. Ситуация сложная из-за большого количества применения врагом FPV-дронов.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ .

"Уже длительное время находимся на Харьковском направлении. Идут оборонительные действия, хотя с нашей стороны в течение месяца также проводились штурмовые операции с отражением позиций и захватом пленных. Враг пытается продвигаться, ситуация контролируемая, но достаточно сложная из-за большого количества FPV-дронов со стороны противника. Россияне действительно достаточно серьезно построили систему производства дронов", - отметил Бородин.

По его словам, после активных фаз Курской операции россияне привлекли мощные механизированные соединения для наступления.

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Пресс-офицер 3 ОШБр рассказал, что сейчас враг снизил интенсивность использования механизированных подразделений и больше применяет пехоту.

Вероятно, это связано с тем, что ВСУ за это время уничтожили значительное количество вражеской техники, в основном с помощью FPV-дронов.

В полосе ответственности одной бригады, количество дронов, которые запускает враг за день, уже считается сотнями. И это только в полосе ответственности одной бригады, не говоря обо всем фронте. Поэтому средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются чрезвычайно важной составляющей", - добавил Бородин.

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