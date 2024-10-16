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Новости Война
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На Харьковском направлении только на одном участке фронта оккупанты ежедневно запускают сотни дронов, - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

3 ОШБр про застосування ворогом FPV-дронів на Харківському напрямку

Российские войска пытаются продвигаться на Харьковском направлении. Ситуация сложная из-за большого количества применения врагом FPV-дронов.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ .

"Уже длительное время находимся на Харьковском направлении. Идут оборонительные действия, хотя с нашей стороны в течение месяца также проводились штурмовые операции с отражением позиций и захватом пленных. Враг пытается продвигаться, ситуация контролируемая, но достаточно сложная из-за большого количества FPV-дронов со стороны противника. Россияне действительно достаточно серьезно построили систему производства дронов", - отметил Бородин.

По его словам, после активных фаз Курской операции россияне привлекли мощные механизированные соединения для наступления.

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Пресс-офицер 3 ОШБр рассказал, что сейчас враг снизил интенсивность использования механизированных подразделений и больше применяет пехоту.

Вероятно, это связано с тем, что ВСУ за это время уничтожили значительное количество вражеской техники, в основном с помощью FPV-дронов.

В полосе ответственности одной бригады, количество дронов, которые запускает враг за день, уже считается сотнями. И это только в полосе ответственности одной бригады, не говоря обо всем фронте. Поэтому средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются чрезвычайно важной составляющей", - добавил Бородин.

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Автор: 

дроны (4074) 3-я Отдельная штурмовая бригада (440)


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Топ комментарии
+8
чомусь після того, як ми в чомусь здійснюємо прорив, часто за допомогою небайдужих людей та просто ентузіастів..., після переходу цього напрямку під патронат держави все глухне та не розвивається..., я не пам'ятаю жодної перспективної ініціативи, яка б надходила від державних органів..., наприклад того же МО, яке повинно моніторити, аналізувати та обирати круті напрямки та розвивати їх... де там, 3 рік борсаються з постачанням продуктів... й нічого путнього не виходить, я не говорю вже про розвиток хоча б чогось з вітчизняного озброєння та стратегії ведення оборони...
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16.10.2024 11:27
+5
Ссирський каже, що ми перемагаємо по кількості дронів.
Невже бреше Владімірскій ( область рф ) соловей?
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16.10.2024 11:30
+4
Куди там кацапам до бубачкіного мільйона дронів.
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16.10.2024 11:16
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Куди там кацапам до бубачкіного мільйона дронів.
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16.10.2024 11:16 Ответить
до "гадалки навіть ходити не потрібно"....
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16.10.2024 11:29 Ответить
Заборонити!
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16.10.2024 11:24 Ответить
чомусь після того, як ми в чомусь здійснюємо прорив, часто за допомогою небайдужих людей та просто ентузіастів..., після переходу цього напрямку під патронат держави все глухне та не розвивається..., я не пам'ятаю жодної перспективної ініціативи, яка б надходила від державних органів..., наприклад того же МО, яке повинно моніторити, аналізувати та обирати круті напрямки та розвивати їх... де там, 3 рік борсаються з постачанням продуктів... й нічого путнього не виходить, я не говорю вже про розвиток хоча б чогось з вітчизняного озброєння та стратегії ведення оборони...
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16.10.2024 11:27 Ответить
отож....
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16.10.2024 11:30 Ответить
"чомусь..."

То просто весь час так співпадає... з 2019-го...
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16.10.2024 11:38 Ответить
Ссирський каже, що ми перемагаємо по кількості дронів.
Невже бреше Владімірскій ( область рф ) соловей?
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16.10.2024 11:30 Ответить
то в нього на столі доповідь, що ми перемагаємо...
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16.10.2024 11:32 Ответить
Мав би знати не тільки із доповідей. Він же типу постійно на фронті, наш герой.
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16.10.2024 11:41 Ответить
Дрони ніщо в порівнянні з потужними вечірніми відосіками найвеличнішого лідора **********. Так пабєдім!
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16.10.2024 11:53 Ответить
З мільйоном обіцяних вітчизняних безпілотників Україна могла б просто засипати свинособак на полі бою.
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16.10.2024 14:25 Ответить
 
 