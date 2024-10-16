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Новини Війна
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На Харківському напрямку лише на одній ділянці фронту окупанти щодня запускають сотні дронів, - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін

3 ОШБр про застосування ворогом FPV-дронів на Харківському напрямку

Російські війська намагаються просуватися на Харківському напрямку. Ситуація складна через велику кількість застосування ворогом FPV-дронів. 

Про це в етері "Еспресо" розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає Цензор.НЕТ. 

"Уже тривалий час перебуваємо на Харківському напрямку. Йдуть оборонні дії, хоча з нашого боку протягом місяця також проводилися штурмові операції з відбиттям позицій і захопленням полонених. Ворог намагається просуватися, ситуація контрольована, але досить складна через велику кількість FPV-дронів з боку противника. Росіяни дійсно досить серйозно побудували систему виробництва дронів", - зазначив Бородін.

За його словами, після активних фаз Курської операції росіяни залучили потужні механізовані з'єднання для наступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 ОШБр взяли у полон групу окупантів на Харківщині. ФОТО

Пресофіцер 3 ОШБр розповів, що нині ворог знизив інтенсивність використання механізованих підрозділів і більше застосовує піхоту.

Імовірно, це пов'язано з тим, що ЗСУ за цей час знищили значну кількість ворожої техніки, здебільшого за допомогою FPV-дронів.

У смузі відповідальності однієї бригади, кількість дронів, які запускає ворог за день, уже рахується сотнями. І це лише на смузі відповідальності однієї бригади, не кажучи про весь фронт. Тому засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) є надзвичайно важливою складовою", - додав Бородін.

Читайте також: Зеленський: Вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт

Автор: 

дрони (4856) 3 Окрема штурмова бригада (453)


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Топ коментарі
+8
чомусь після того, як ми в чомусь здійснюємо прорив, часто за допомогою небайдужих людей та просто ентузіастів..., після переходу цього напрямку під патронат держави все глухне та не розвивається..., я не пам'ятаю жодної перспективної ініціативи, яка б надходила від державних органів..., наприклад того же МО, яке повинно моніторити, аналізувати та обирати круті напрямки та розвивати їх... де там, 3 рік борсаються з постачанням продуктів... й нічого путнього не виходить, я не говорю вже про розвиток хоча б чогось з вітчизняного озброєння та стратегії ведення оборони...
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16.10.2024 11:27
+5
Ссирський каже, що ми перемагаємо по кількості дронів.
Невже бреше Владімірскій ( область рф ) соловей?
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16.10.2024 11:30
+4
Куди там кацапам до бубачкіного мільйона дронів.
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16.10.2024 11:16
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Куди там кацапам до бубачкіного мільйона дронів.
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16.10.2024 11:16 Відповісти
до "гадалки навіть ходити не потрібно"....
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16.10.2024 11:29 Відповісти
Заборонити!
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16.10.2024 11:24 Відповісти
чомусь після того, як ми в чомусь здійснюємо прорив, часто за допомогою небайдужих людей та просто ентузіастів..., після переходу цього напрямку під патронат держави все глухне та не розвивається..., я не пам'ятаю жодної перспективної ініціативи, яка б надходила від державних органів..., наприклад того же МО, яке повинно моніторити, аналізувати та обирати круті напрямки та розвивати їх... де там, 3 рік борсаються з постачанням продуктів... й нічого путнього не виходить, я не говорю вже про розвиток хоча б чогось з вітчизняного озброєння та стратегії ведення оборони...
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16.10.2024 11:27 Відповісти
отож....
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16.10.2024 11:30 Відповісти
"чомусь..."

То просто весь час так співпадає... з 2019-го...
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16.10.2024 11:38 Відповісти
Ссирський каже, що ми перемагаємо по кількості дронів.
Невже бреше Владімірскій ( область рф ) соловей?
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16.10.2024 11:30 Відповісти
то в нього на столі доповідь, що ми перемагаємо...
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16.10.2024 11:32 Відповісти
Мав би знати не тільки із доповідей. Він же типу постійно на фронті, наш герой.
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16.10.2024 11:41 Відповісти
Дрони ніщо в порівнянні з потужними вечірніми відосіками найвеличнішого лідора **********. Так пабєдім!
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16.10.2024 11:53 Відповісти
З мільйоном обіцяних вітчизняних безпілотників Україна могла б просто засипати свинособак на полі бою.
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16.10.2024 14:25 Відповісти
 
 