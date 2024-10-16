На Харківському напрямку лише на одній ділянці фронту окупанти щодня запускають сотні дронів, - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін

Російські війська намагаються просуватися на Харківському напрямку. Ситуація складна через велику кількість застосування ворогом FPV-дронів.

Про це в етері "Еспресо" розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, передає Цензор.НЕТ.

"Уже тривалий час перебуваємо на Харківському напрямку. Йдуть оборонні дії, хоча з нашого боку протягом місяця також проводилися штурмові операції з відбиттям позицій і захопленням полонених. Ворог намагається просуватися, ситуація контрольована, але досить складна через велику кількість FPV-дронів з боку противника. Росіяни дійсно досить серйозно побудували систему виробництва дронів", - зазначив Бородін.

За його словами, після активних фаз Курської операції росіяни залучили потужні механізовані з'єднання для наступу.

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Пресофіцер 3 ОШБр розповів, що нині ворог знизив інтенсивність використання механізованих підрозділів і більше застосовує піхоту.

Імовірно, це пов'язано з тим, що ЗСУ за цей час знищили значну кількість ворожої техніки, здебільшого за допомогою FPV-дронів.

У смузі відповідальності однієї бригади, кількість дронів, які запускає ворог за день, уже рахується сотнями. І це лише на смузі відповідальності однієї бригади, не кажучи про весь фронт. Тому засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) є надзвичайно важливою складовою", - додав Бородін.

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