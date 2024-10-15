Воїни 3 ОШБр взяли у полон групу окупантів на Харківщині. ФОТО
Воїни 3 окремої штурмової бригади взяли у полон чергову групу російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Так, захисники під час успішних контратак на позиціях загарбників у Харківській області полонили групу рашистів.
Топ коментарі
+7 Володимир Ярощук #452835
показати весь коментар15.10.2024 18:13 Посилання
+4 Эмирский бухарь
показати весь коментар15.10.2024 17:35 Посилання
+4 anton korsiner
показати весь коментар15.10.2024 17:38 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда тут всі заскавчать і завиють!
оон, червоний хрест, гамністі інтернейшнл.
За гівно кацапське сраки рвати будуть, а на українців начхати.