УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
10 415 20

Воїни 3 ОШБр взяли у полон групу окупантів на Харківщині. ФОТО

Воїни 3 окремої штурмової бригади взяли у полон чергову групу російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Так, захисники під час успішних контратак на позиціях загарбників у Харківській області полонили групу рашистів.

Читайте: Інтенсивність боїв у Липцях стала меншою з початком Курської операції, - комбриг "Хартії" Оболєнський

Воїни Третьої штурмової взяли в полон групу рашистів на Харківщині
Воїни Третьої штурмової взяли в полон групу рашистів на Харківщині

Автор: 

військовополонені (981) Харківщина (6054) 3 Окрема штурмова бригада (453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Паспорт індуса в нижньому ряду засвітився. Що воно тут забуло ? Хлопці, валіть їх усіх нахрен без розбору !!!
показати весь коментар
15.10.2024 18:13
+4
дрищи какие то некормленіе
показати весь коментар
15.10.2024 17:35
+4
Вбивці зі 155-ї бригади розстрілюють полонених.
показати весь коментар
15.10.2024 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Салаги.... Строковики, по вигляду....
показати весь коментар
15.10.2024 17:28 Відповісти
обличчя покажіть батки впізнають може шось робити будуть по вигляду молоді
показати весь коментар
15.10.2024 17:31 Відповісти
дрищи какие то некормленіе
показати весь коментар
15.10.2024 17:35 Відповісти
А нахер их кормить, они же расходники, одндразовые...
показати весь коментар
15.10.2024 20:55 Відповісти
Вбивці зі 155-ї бригади розстрілюють полонених.
показати весь коментар
15.10.2024 17:38 Відповісти
красных книжек в четыре раза больше .
показати весь коментар
15.10.2024 17:42 Відповісти
Видимо те совершили попытку к бегству.
показати весь коментар
15.10.2024 17:58 Відповісти
надеюсь недалеко ..
показати весь коментар
15.10.2024 18:05 Відповісти
100%,
показати весь коментар
15.10.2024 23:07 Відповісти
Корейців? Цибулю приїхали саджати?
показати весь коментар
15.10.2024 17:58 Відповісти
Паспорт індуса в нижньому ряду засвітився. Що воно тут забуло ? Хлопці, валіть їх усіх нахрен без розбору !!!
показати весь коментар
15.10.2024 18:13 Відповісти
Корейці?
показати весь коментар
15.10.2024 18:50 Відповісти
Зараз мейнстрім в контексті війни з кацапнею-стояти над їхніми трупами. І не інакше. Оці всі підараси завтра будуть вимагати олів'є.
показати весь коментар
15.10.2024 19:00 Відповісти
Чому паспорти? Мають бути військові квитки.
показати весь коментар
15.10.2024 19:11 Відповісти
украинцы не понимают ФИЛОСОФИИ войны от слова совсем , а русские понимают !!! не измените понимание ПРОИГРАЕТЕ !!!
показати весь коментар
15.10.2024 19:17 Відповісти
НЕ БРАТИ В ПОЛОН !!!
показати весь коментар
15.10.2024 19:33 Відповісти
Нопперапон (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 яп. のっぺら坊 Ноппера-бо:), також відомий як Ноппера-бо, або Зумбера-бо - надприродна істота в японській міфології, різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9 Йокай . Вдень воно дуже схоже на людину. Вночі видно, що замість обличчя у Нопперапона гладка лілова куля

показати весь коментар
15.10.2024 19:19 Відповісти
38 паспортів нарахував.
показати весь коментар
15.10.2024 19:45 Відповісти
Голови відрубати паскудам.
Правда тут всі заскавчать і завиють!
оон, червоний хрест, гамністі інтернейшнл.
За гівно кацапське сраки рвати будуть, а на українців начхати.
показати весь коментар
15.10.2024 21:39 Відповісти
 
 