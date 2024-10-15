Інтенсивність боїв у Липцях стала меншою з початком Курської операції, - комбриг "Хартії" Оболєнський

Наступ Сил оборони на Курщині дещо зменшив інтенсивність боїв у Липцях на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП заявив командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський.

"Зараз вона (інтенсивність боїв у Липцях на Харківщині. - Ред.) набагато стала меншою з початком Курської операції. Майже 3 місяці із нашим заходом сюди було дуже важко. За 2 місяці у свою смугу ми отримали 960 КАБів, перший тиждень, навіть місяць ішли прям в окоп, прямо в позицію", - наголосив він.

За словами Оболєнського, росіяни зараз відтягнули розвіддрони.

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"А людей (військових РФ. - Ред.) ми тут перемелюємо. Так, вони якусь кількість людей перекидають скоріш за все на Курську операцію, але за певний проміжок часу ми перемололи немало людей", - додав командир.

Зараз окупанти перейшли до іншої тактики - наступ по всьому фронту.

"Вони шукають (слабкі місця. - Ред.), якщо їх немає, то вони їх створюють. Якщо на одну позицію противник йтиме щодня по 4-5 штурмів, тобто 5-10 осіб щодня. Ти їх вбиваєш, вбиваєш, вбиваєш, вони роблять все, щоб зробити одну дірочку, прогалину, і туди просочуватися. Тому у них зараз тактика від Курська до Енергодара - всюди лізуть. Немає ділянки фронту не атакованої", - сказав Оболєнський.

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