Интенсивность боев в Липцах стала меньше с началом Курской операции, - комбриг "Хартії" Оболенский

Наступление Сил обороны на Курщине несколько уменьшило интенсивность боев в Липцах на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП заявил командир бригады 13-й бригады Нацгвардии "Хартія" полковник Игорь Оболенский.

"Сейчас она (интенсивность боев в Липцах на Харьковщине. - Ред.) намного стала меньше с началом Курской операции. Почти 3 месяца с нашим заходом сюда было очень трудно. За 2 месяца в свою полосу мы получили 960 КАБов, первую неделю, даже месяц - шли прям в окоп, прямо в позицию", - подчеркнул он.

По словам Оболенского, россияне сейчас оттянули разведдроны.

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"А людей (военных РФ. - Ред.) мы здесь перемалываем. Да, они какое-то количество людей перебрасывают, скорее всего, на Курскую операцию, но за определенный промежуток времени мы перемололи немало людей", - добавил командир.

Сейчас оккупанты перешли к другой тактике - наступление по всему фронту.

"Они ищут (слабые места. - Ред.), если их нет - они их создают. Если на одну позицию противник будет идти ежедневно по 4-5 штурмов, то есть 5-10 человек ежедневно. Ты их убиваешь, убиваешь, убиваешь, они делают все, чтобы сделать одну дырочку, пробел, и туда просачиваться. Поэтому у них сейчас тактика от Курска до Энергодара - везде лезут. Нет участка фронта не атакованного", - сказал Оболенский.

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