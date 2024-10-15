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Новости Фото Война
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Воины 3 ОШБр взяли в плен группу оккупантов на Харьковщине. ФОТО

Воины 3 отдельной штурмовой бригады взяли в плен очередную группу российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Так, защитники во время успешных контратак на позициях захватчиков в Харьковской области взяли в плен группу рашистов.

Читайте: Интенсивность боев в Липцах стала меньше с началом Курской операции, - комбриг "Хартии" Оболенский

Воїни Третьої штурмової взяли в полон групу рашистів на Харківщині
Воїни Третьої штурмової взяли в полон групу рашистів на Харківщині

Автор: 

военнопленные (1114) Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (440)


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Топ комментарии
+7
Паспорт індуса в нижньому ряду засвітився. Що воно тут забуло ? Хлопці, валіть їх усіх нахрен без розбору !!!
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15.10.2024 18:13
+4
дрищи какие то некормленіе
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15.10.2024 17:35
+4
Вбивці зі 155-ї бригади розстрілюють полонених.
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15.10.2024 17:38
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Салаги.... Строковики, по вигляду....
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15.10.2024 17:28 Ответить
обличчя покажіть батки впізнають може шось робити будуть по вигляду молоді
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15.10.2024 17:31 Ответить
дрищи какие то некормленіе
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15.10.2024 17:35 Ответить
А нахер их кормить, они же расходники, одндразовые...
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15.10.2024 20:55 Ответить
Вбивці зі 155-ї бригади розстрілюють полонених.
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15.10.2024 17:38 Ответить
красных книжек в четыре раза больше .
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15.10.2024 17:42 Ответить
Видимо те совершили попытку к бегству.
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15.10.2024 17:58 Ответить
надеюсь недалеко ..
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15.10.2024 18:05 Ответить
100%,
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15.10.2024 23:07 Ответить
Корейців? Цибулю приїхали саджати?
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15.10.2024 17:58 Ответить
Паспорт індуса в нижньому ряду засвітився. Що воно тут забуло ? Хлопці, валіть їх усіх нахрен без розбору !!!
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15.10.2024 18:13 Ответить
Корейці?
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15.10.2024 18:50 Ответить
Зараз мейнстрім в контексті війни з кацапнею-стояти над їхніми трупами. І не інакше. Оці всі підараси завтра будуть вимагати олів'є.
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15.10.2024 19:00 Ответить
Чому паспорти? Мають бути військові квитки.
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15.10.2024 19:11 Ответить
украинцы не понимают ФИЛОСОФИИ войны от слова совсем , а русские понимают !!! не измените понимание ПРОИГРАЕТЕ !!!
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15.10.2024 19:17 Ответить
НЕ БРАТИ В ПОЛОН !!!
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15.10.2024 19:33 Ответить
Нопперапон (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 яп. のっぺら坊 Ноппера-бо:), також відомий як Ноппера-бо, або Зумбера-бо - надприродна істота в японській міфології, різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9 Йокай . Вдень воно дуже схоже на людину. Вночі видно, що замість обличчя у Нопперапона гладка лілова куля

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15.10.2024 19:19 Ответить
38 паспортів нарахував.
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15.10.2024 19:45 Ответить
Голови відрубати паскудам.
Правда тут всі заскавчать і завиють!
оон, червоний хрест, гамністі інтернейшнл.
За гівно кацапське сраки рвати будуть, а на українців начхати.
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15.10.2024 21:39 Ответить
 
 