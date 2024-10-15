Воины 3 ОШБр взяли в плен группу оккупантов на Харьковщине. ФОТО
Воины 3 отдельной штурмовой бригады взяли в плен очередную группу российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Так, защитники во время успешных контратак на позициях захватчиков в Харьковской области взяли в плен группу рашистов.
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+7 Володимир Ярощук #452835
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+4 Эмирский бухарь
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+4 anton korsiner
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Правда тут всі заскавчать і завиють!
оон, червоний хрест, гамністі інтернейшнл.
За гівно кацапське сраки рвати будуть, а на українців начхати.