Медпомощь на поле боя будут оказывать по новой системе с учетом стандартов НАТО, - Минобороны
Отныне медицинская помощь на поле боя будет предоставляться с учетом реального полевого опыта украинских военных медиков и наработок партнеров из НАТО.
Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Министерство обороны Украины утвердило новые объемы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе во время боевых действий.
"Приказ № 598 от 03.09.2024 определяет модель ролевой медицинской поддержки согласно стандартам НАТО",- рассказали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что документ охватывает все этапы: меры по профилактике, лечению и эвакуации раненых и больных военнослужащих, работников полиции и службы гражданской защиты всех Сил безопасности и Сил обороны.
Он определяет четыре роли медицинской поддержки:
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роль 1 (R1) - первичная медицинская помощь, неотложная помощь, базовая диагностика,
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роль 2 (R2) - расширенная помощь (реанимация, хирургические вмешательства на догоспитальном этапе),
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роль 3 (R3) - специализированная помощь в госпиталях,
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роль 4 (R4) - полный объем помощи (узкоспециализированные услуги и реабилитация в тыловых госпиталях).
Также дополнительную медицинскую помощь на поле боя могут оказывать команды поддержки. В их состав могут входить медицинские работники из разных подразделений и гражданских учреждений здравоохранения.
Вышеупомянутый приказ разработал Департамент здравоохранения Министерства обороны Украины совместно с Командованием Медицинских сил, медицинским персоналом военных подразделений МВД и СБУ, воинских частей Сил безопасности и Сил обороны.
"Внедрение этого приказа будет способствовать повышению качества медицинской помощи в боевых условиях, лучшему пониманию возможностей медицинских подразделений, улучшению обеспечения и взаимодействия с медицинскими службами стран НАТО", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что следующим шагом будет утверждение новых табелей оснащения в соответствии с объемами медицинской помощи. Это, как отметили в ведомстве, должно унифицировать медицинские подразделения Сил безопасности и Сил обороны.
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"Після суворої догани від командування начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука, який у липні 2023 року виявив у своїй бригаді китайські турнікети та попросив Командування медичних сил замінити їх, перевели на нижчу посаду в інший підрозділ." (с)
"In emergency medicine, the "golden hour" refers to the first 60 minutes after a trauma has occurred. It is widely believed that a victim's chance of survival is greatest if he or she receives emergency care within the first hour"
А евакуація в тил доволі рідко можлива не те що одразу, а і навіть впродовж доби. І це все попри західний досвід і протоколи, існуючі в передовіх арміях світу, попри згоду на це як МОУ, так і МОЗ.
Зате китайські турнікети те ж саме командування МедСил всіляко підтримувало і лобіювало!
Скільки через дії тих людей бійців не дочекались евакуації - одному Богу відомо. І нічого - нема кримінальних справ, нема судів, все як нібито і мало бути!
Але навіть побіжний огляд ушкоджень достатній, щоби оцінити, і прийняти рішення про необхідність переливання.
І так - вони таки заборонялись під страхом кримінальних переслідувань за фактом незаконної медичної діяльності. Я вже мовчу про бюрократичні процедури, і пов'язану з ними відсутність консервованої крові у холодильниках у військових підрозділах.
Він може і втратив пам'ять, але всі його документи є у ТЦК!