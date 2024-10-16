Медпомощь на поле боя будут оказывать по новой системе с учетом стандартов НАТО, - Минобороны

Отныне медицинская помощь на поле боя будет предоставляться с учетом реального полевого опыта украинских военных медиков и наработок партнеров из НАТО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство обороны Украины утвердило новые объемы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе во время боевых действий.

"Приказ № 598 от 03.09.2024 определяет модель ролевой медицинской поддержки согласно стандартам НАТО",- рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что документ охватывает все этапы: меры по профилактике, лечению и эвакуации раненых и больных военнослужащих, работников полиции и службы гражданской защиты всех Сил безопасности и Сил обороны.

Он определяет четыре роли медицинской поддержки:

роль 1 (R1) - первичная медицинская помощь, неотложная помощь, базовая диагностика,

роль 2 (R2) - расширенная помощь (реанимация, хирургические вмешательства на догоспитальном этапе),

роль 3 (R3) - специализированная помощь в госпиталях,

роль 4 (R4) - полный объем помощи (узкоспециализированные услуги и реабилитация в тыловых госпиталях).

Также дополнительную медицинскую помощь на поле боя могут оказывать команды поддержки. В их состав могут входить медицинские работники из разных подразделений и гражданских учреждений здравоохранения.

Вышеупомянутый приказ разработал Департамент здравоохранения Министерства обороны Украины совместно с Командованием Медицинских сил, медицинским персоналом военных подразделений МВД и СБУ, воинских частей Сил безопасности и Сил обороны.

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"Внедрение этого приказа будет способствовать повышению качества медицинской помощи в боевых условиях, лучшему пониманию возможностей медицинских подразделений, улучшению обеспечения и взаимодействия с медицинскими службами стран НАТО", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что следующим шагом будет утверждение новых табелей оснащения в соответствии с объемами медицинской помощи. Это, как отметили в ведомстве, должно унифицировать медицинские подразделения Сил безопасности и Сил обороны.

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