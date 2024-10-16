РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9835 посетителей онлайн
Новости
1 911 16

Медпомощь на поле боя будут оказывать по новой системе с учетом стандартов НАТО, - Минобороны

Медичну допомогу на полі бою надаватимуть за новою системою

Отныне медицинская помощь на поле боя будет предоставляться с учетом реального полевого опыта украинских военных медиков и наработок партнеров из НАТО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Министерство обороны Украины утвердило новые объемы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе во время боевых действий.

"Приказ № 598 от 03.09.2024 определяет модель ролевой медицинской поддержки согласно стандартам НАТО",- рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что документ охватывает все этапы: меры по профилактике, лечению и эвакуации раненых и больных военнослужащих, работников полиции и службы гражданской защиты всех Сил безопасности и Сил обороны.

Он определяет четыре роли медицинской поддержки:

  • роль 1 (R1) - первичная медицинская помощь, неотложная помощь, базовая диагностика,

  • роль 2 (R2) - расширенная помощь (реанимация, хирургические вмешательства на догоспитальном этапе),

  • роль 3 (R3) - специализированная помощь в госпиталях,

  • роль 4 (R4) - полный объем помощи (узкоспециализированные услуги и реабилитация в тыловых госпиталях).

Также дополнительную медицинскую помощь на поле боя могут оказывать команды поддержки. В их состав могут входить медицинские работники из разных подразделений и гражданских учреждений здравоохранения.

Вышеупомянутый приказ разработал Департамент здравоохранения Министерства обороны Украины совместно с Командованием Медицинских сил, медицинским персоналом военных подразделений МВД и СБУ, воинских частей Сил безопасности и Сил обороны.

Читайте также: Минобороны утвердило объемы предоставления домедицинской помощи для военнослужащих

"Внедрение этого приказа будет способствовать повышению качества медицинской помощи в боевых условиях, лучшему пониманию возможностей медицинских подразделений, улучшению обеспечения и взаимодействия с медицинскими службами стран НАТО", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что следующим шагом будет утверждение новых табелей оснащения в соответствии с объемами медицинской помощи. Это, как отметили в ведомстве, должно унифицировать медицинские подразделения Сил безопасности и Сил обороны.

Читайте также: Партнеры предоставят Украине 200 бронетранспортеров для эвакуации раненых с фронта, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9412) НАТО (10054) ВСУ (6676) медицинская помощь (85)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
По "стандартам НАТО" с китайскими турникетами?)

"Після суворої догани від командування начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука, який у липні 2023 року виявив у своїй бригаді китайські турнікети та попросив Командування медичних сил замінити їх, перевели на нижчу посаду в інший підрозділ." (с)
показать весь комментарий
16.10.2024 18:41
+1
допомога на полі бою має бути надшвидка!
"In emergency medicine, the "golden hour" refers to the first 60 minutes after a trauma has occurred. It is widely believed that a victim's chance of survival is greatest if he or she receives emergency care within the first hour"
показать весь комментарий
16.10.2024 18:43
+1
Гемотрансфузії не заборонялися, а , на щастя, є практично не здійсненними до стабпункту (і то там у більшості випадків не виконується). До речі, бойові медики взагалі не мають медичної освіти, максимум - ветеринарну.
показать весь комментарий
16.10.2024 20:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Д'єрмак дозволив?
показать весь комментарий
16.10.2024 18:39 Ответить
зе-Кловани немає слів .....
показать весь комментарий
16.10.2024 18:40 Ответить
По "стандартам НАТО" с китайскими турникетами?)

"Після суворої догани від командування начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука, який у липні 2023 року виявив у своїй бригаді китайські турнікети та попросив Командування медичних сил замінити їх, перевели на нижчу посаду в інший підрозділ." (с)
показать весь комментарий
16.10.2024 18:41 Ответить
допомога на полі бою має бути надшвидка!
"In emergency medicine, the "golden hour" refers to the first 60 minutes after a trauma has occurred. It is widely believed that a victim's chance of survival is greatest if he or she receives emergency care within the first hour"
показать весь комментарий
16.10.2024 18:43 Ответить
Турнікет накладається вверх дном? По стандартам НАТО ? Довбані зелені імітатори.
показать весь комментарий
16.10.2024 19:00 Ответить
Стосовно догоспітального етапу - нічого принципово нового тут немає. Власне - і бути не може.
показать весь комментарий
16.10.2024 19:21 Ответить
Так, але старе Командування Медичних сил всіляко заперечувало можливість надання вкрай потрібних, у тому числі і хірургічних, втручань (а, наприклад, переливання крові - це і є саме воно!) особам, які не мають вищу медичну освіту. Звісно ж, бойові медики практично ніколи не є дипломованими лікарями.
А евакуація в тил доволі рідко можлива не те що одразу, а і навіть впродовж доби. І це все попри західний досвід і протоколи, існуючі в передовіх арміях світу, попри згоду на це як МОУ, так і МОЗ.
Зате китайські турнікети те ж саме командування МедСил всіляко підтримувало і лобіювало!
Скільки через дії тих людей бійців не дочекались евакуації - одному Богу відомо. І нічого - нема кримінальних справ, нема судів, все як нібито і мало бути!
показать весь комментарий
16.10.2024 19:45 Ответить
Гемотрансфузії не заборонялися, а , на щастя, є практично не здійсненними до стабпункту (і то там у більшості випадків не виконується). До речі, бойові медики взагалі не мають медичної освіти, максимум - ветеринарну.
показать весь комментарий
16.10.2024 20:00 Ответить
Максимум - тижневий тренінг!
Але навіть побіжний огляд ушкоджень достатній, щоби оцінити, і прийняти рішення про необхідність переливання.
І так - вони таки заборонялись під страхом кримінальних переслідувань за фактом незаконної медичної діяльності. Я вже мовчу про бюрократичні процедури, і пов'язану з ними відсутність консервованої крові у холодильниках у військових підрозділах.
показать весь комментарий
16.10.2024 20:45 Ответить
А що там на тому F-16 літати!! Максимум два тижні тренажері. Головна проблема - авіаційного керосину в підрозділах не має!
показать весь комментарий
17.10.2024 07:59 Ответить
"додаткову медичну допомогу на полі бою можуть надавати команди підтримки. До їх складу можуть входити медичні працівники з різних підрозділів та цивільних закладів охорони здоров'я" Вони що подуріли?!! Ніяких медичних працівників на полі бою бути не повинно. Перше де може з'явитися фельдшер - точка евакуації на медеваці.
показать весь комментарий
16.10.2024 19:38 Ответить
А якщо бій у місті, і поруч якійсь ФАП, і вони не евакуйовані?
показать весь комментарий
16.10.2024 19:46 Ответить
А якщо у взводі є знаменитий хірург, який втратив пам'ять і видавав себе за знахара…
показать весь комментарий
16.10.2024 20:02 Ответить
Не катить!
Він може і втратив пам'ять, але всі його документи є у ТЦК!
показать весь комментарий
16.10.2024 20:39 Ответить
Да хоч у штабі, їх ніхто не знайде.
показать весь комментарий
17.10.2024 07:55 Ответить
 
 