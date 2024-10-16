Меддопомогу на полі бою надаватимуть за новою системою з урахуванням стандартів НАТО, - Міноборони

Відтепер медична допомога на полі бою надаватиметься з урахуванням реального польового досвіду українських військових медиків і напрацювань партнерів з НАТО.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство оборони України затвердило нові обсяги надання медичної допомоги на догоспітальному етапі під час бойових дій.

"Наказ № 598 від 03.09.2024 визначає модель рольової медичної підтримки згідно зі стандартами НАТО",- розповіли в оборонному відомстві.

Зазначається, що документ охоплює всі етапи: заходи з профілактики, лікування та евакуації поранених і хворих військовослужбовців, працівників поліції та служби цивільного захисту усіх Сил безпеки та Сил оборони.

Він визначає чотири ролі медичної підтримки:

роль 1 (R1) - первинна медична допомога, невідкладна допомога, базова діагностика,

роль 2 (R2) - розширена допомога (реанімація, хірургічні втручання на догоспітальному етапі),

роль 3 (R3) - спеціалізована допомога в госпіталях,

роль 4 (R4) - повний обсяг допомоги (вузькоспеціалізовані послуги та реабілітація у тилових госпіталях).

Також додаткову медичну допомогу на полі бою можуть надавати команди підтримки. До їх складу можуть входити медичні працівники з різних підрозділів та цивільних закладів охорони здоров’я.

Вищезгаданий наказ розробив Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України спільно з Командуванням Медичних сил, медичним персоналом військових підрозділів МВС та СБУ, військових частин Сил безпеки та Сил оборони.

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"Впровадження цього наказу сприятиме підвищенню якості медичної допомоги в бойових умовах, кращому розумінню можливостей медичних підрозділів, покращенню забезпечення та взаємодії з медичними службами країн НАТО", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що наступним кроком буде затвердження нових табелів оснащення відповідно до обсягів медичної допомоги. Це, як зазначили у відомстві, має уніфікувати медичні підрозділи Сил безпеки та Сил оборони.

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