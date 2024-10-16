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Новини
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Меддопомогу на полі бою надаватимуть за новою системою з урахуванням стандартів НАТО, - Міноборони

Медичну допомогу на полі бою надаватимуть за новою системою

Відтепер медична допомога на полі бою надаватиметься з урахуванням реального польового досвіду українських військових медиків і напрацювань партнерів з НАТО.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство оборони України затвердило нові обсяги надання медичної допомоги на догоспітальному етапі під час бойових дій.

"Наказ № 598 від 03.09.2024 визначає модель рольової медичної підтримки згідно зі стандартами НАТО",- розповіли в оборонному відомстві.

Зазначається, що документ охоплює всі етапи: заходи з профілактики, лікування та евакуації поранених і хворих військовослужбовців, працівників поліції та служби цивільного захисту усіх Сил безпеки та Сил оборони.

Він визначає чотири ролі медичної підтримки:

  • роль 1 (R1) - первинна медична допомога, невідкладна допомога, базова діагностика,

  • роль 2 (R2) - розширена допомога (реанімація, хірургічні втручання на догоспітальному етапі),

  • роль 3 (R3) - спеціалізована допомога в госпіталях,

  • роль 4 (R4) - повний обсяг допомоги (вузькоспеціалізовані послуги та реабілітація у тилових госпіталях).

Також додаткову медичну допомогу на полі бою можуть надавати команди підтримки. До їх складу можуть входити медичні працівники з різних підрозділів та цивільних закладів охорони здоров’я.

Вищезгаданий наказ розробив Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України спільно з Командуванням Медичних сил, медичним персоналом військових підрозділів МВС та СБУ, військових частин Сил безпеки та Сил оборони.

Читайте також: Міноборони затвердило обсяги надання домедичної допомоги для військовослужбовців

"Впровадження цього наказу сприятиме підвищенню якості медичної допомоги в бойових умовах, кращому розумінню можливостей медичних підрозділів, покращенню забезпечення та взаємодії з медичними службами країн НАТО", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що наступним кроком буде затвердження нових табелів оснащення відповідно до обсягів медичної допомоги. Це, як зазначили у відомстві, має уніфікувати медичні підрозділи Сил безпеки та Сил оборони.

Читайте також: Партнери нададуть Україні 200 бронетранспортерів для евакуації поранених з фронту, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7465) НАТО (6518) ЗСУ (7653) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+2
По "стандартам НАТО" с китайскими турникетами?)

"Після суворої догани від командування начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука, який у липні 2023 року виявив у своїй бригаді китайські турнікети та попросив Командування медичних сил замінити їх, перевели на нижчу посаду в інший підрозділ." (с)
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16.10.2024 18:41
+1
допомога на полі бою має бути надшвидка!
"In emergency medicine, the "golden hour" refers to the first 60 minutes after a trauma has occurred. It is widely believed that a victim's chance of survival is greatest if he or she receives emergency care within the first hour"
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16.10.2024 18:43
+1
Гемотрансфузії не заборонялися, а , на щастя, є практично не здійсненними до стабпункту (і то там у більшості випадків не виконується). До речі, бойові медики взагалі не мають медичної освіти, максимум - ветеринарну.
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16.10.2024 20:00
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Д'єрмак дозволив?
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16.10.2024 18:39 Відповісти
зе-Кловани немає слів .....
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16.10.2024 18:40 Відповісти
По "стандартам НАТО" с китайскими турникетами?)

"Після суворої догани від командування начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука, який у липні 2023 року виявив у своїй бригаді китайські турнікети та попросив Командування медичних сил замінити їх, перевели на нижчу посаду в інший підрозділ." (с)
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16.10.2024 18:41 Відповісти
допомога на полі бою має бути надшвидка!
"In emergency medicine, the "golden hour" refers to the first 60 minutes after a trauma has occurred. It is widely believed that a victim's chance of survival is greatest if he or she receives emergency care within the first hour"
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16.10.2024 18:43 Відповісти
Турнікет накладається вверх дном? По стандартам НАТО ? Довбані зелені імітатори.
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16.10.2024 19:00 Відповісти
Стосовно догоспітального етапу - нічого принципово нового тут немає. Власне - і бути не може.
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16.10.2024 19:21 Відповісти
Так, але старе Командування Медичних сил всіляко заперечувало можливість надання вкрай потрібних, у тому числі і хірургічних, втручань (а, наприклад, переливання крові - це і є саме воно!) особам, які не мають вищу медичну освіту. Звісно ж, бойові медики практично ніколи не є дипломованими лікарями.
А евакуація в тил доволі рідко можлива не те що одразу, а і навіть впродовж доби. І це все попри західний досвід і протоколи, існуючі в передовіх арміях світу, попри згоду на це як МОУ, так і МОЗ.
Зате китайські турнікети те ж саме командування МедСил всіляко підтримувало і лобіювало!
Скільки через дії тих людей бійців не дочекались евакуації - одному Богу відомо. І нічого - нема кримінальних справ, нема судів, все як нібито і мало бути!
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16.10.2024 19:45 Відповісти
Гемотрансфузії не заборонялися, а , на щастя, є практично не здійсненними до стабпункту (і то там у більшості випадків не виконується). До речі, бойові медики взагалі не мають медичної освіти, максимум - ветеринарну.
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16.10.2024 20:00 Відповісти
Максимум - тижневий тренінг!
Але навіть побіжний огляд ушкоджень достатній, щоби оцінити, і прийняти рішення про необхідність переливання.
І так - вони таки заборонялись під страхом кримінальних переслідувань за фактом незаконної медичної діяльності. Я вже мовчу про бюрократичні процедури, і пов'язану з ними відсутність консервованої крові у холодильниках у військових підрозділах.
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16.10.2024 20:45 Відповісти
А що там на тому F-16 літати!! Максимум два тижні тренажері. Головна проблема - авіаційного керосину в підрозділах не має!
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17.10.2024 07:59 Відповісти
"додаткову медичну допомогу на полі бою можуть надавати команди підтримки. До їх складу можуть входити медичні працівники з різних підрозділів та цивільних закладів охорони здоров'я" Вони що подуріли?!! Ніяких медичних працівників на полі бою бути не повинно. Перше де може з'явитися фельдшер - точка евакуації на медеваці.
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16.10.2024 19:38 Відповісти
А якщо бій у місті, і поруч якійсь ФАП, і вони не евакуйовані?
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16.10.2024 19:46 Відповісти
А якщо у взводі є знаменитий хірург, який втратив пам'ять і видавав себе за знахара…
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16.10.2024 20:02 Відповісти
Не катить!
Він може і втратив пам'ять, але всі його документи є у ТЦК!
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16.10.2024 20:39 Відповісти
Да хоч у штабі, їх ніхто не знайде.
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17.10.2024 07:55 Відповісти
 
 