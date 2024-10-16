Меддопомогу на полі бою надаватимуть за новою системою з урахуванням стандартів НАТО, - Міноборони
Відтепер медична допомога на полі бою надаватиметься з урахуванням реального польового досвіду українських військових медиків і напрацювань партнерів з НАТО.
Про це повідомили у Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Міністерство оборони України затвердило нові обсяги надання медичної допомоги на догоспітальному етапі під час бойових дій.
"Наказ № 598 від 03.09.2024 визначає модель рольової медичної підтримки згідно зі стандартами НАТО",- розповіли в оборонному відомстві.
Зазначається, що документ охоплює всі етапи: заходи з профілактики, лікування та евакуації поранених і хворих військовослужбовців, працівників поліції та служби цивільного захисту усіх Сил безпеки та Сил оборони.
Він визначає чотири ролі медичної підтримки:
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роль 1 (R1) - первинна медична допомога, невідкладна допомога, базова діагностика,
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роль 2 (R2) - розширена допомога (реанімація, хірургічні втручання на догоспітальному етапі),
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роль 3 (R3) - спеціалізована допомога в госпіталях,
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роль 4 (R4) - повний обсяг допомоги (вузькоспеціалізовані послуги та реабілітація у тилових госпіталях).
Також додаткову медичну допомогу на полі бою можуть надавати команди підтримки. До їх складу можуть входити медичні працівники з різних підрозділів та цивільних закладів охорони здоров’я.
Вищезгаданий наказ розробив Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України спільно з Командуванням Медичних сил, медичним персоналом військових підрозділів МВС та СБУ, військових частин Сил безпеки та Сил оборони.
"Впровадження цього наказу сприятиме підвищенню якості медичної допомоги в бойових умовах, кращому розумінню можливостей медичних підрозділів, покращенню забезпечення та взаємодії з медичними службами країн НАТО", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони додали, що наступним кроком буде затвердження нових табелів оснащення відповідно до обсягів медичної допомоги. Це, як зазначили у відомстві, має уніфікувати медичні підрозділи Сил безпеки та Сил оборони.
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"Після суворої догани від командування начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука, який у липні 2023 року виявив у своїй бригаді китайські турнікети та попросив Командування медичних сил замінити їх, перевели на нижчу посаду в інший підрозділ." (с)
"In emergency medicine, the "golden hour" refers to the first 60 minutes after a trauma has occurred. It is widely believed that a victim's chance of survival is greatest if he or she receives emergency care within the first hour"
А евакуація в тил доволі рідко можлива не те що одразу, а і навіть впродовж доби. І це все попри західний досвід і протоколи, існуючі в передовіх арміях світу, попри згоду на це як МОУ, так і МОЗ.
Зате китайські турнікети те ж саме командування МедСил всіляко підтримувало і лобіювало!
Скільки через дії тих людей бійців не дочекались евакуації - одному Богу відомо. І нічого - нема кримінальних справ, нема судів, все як нібито і мало бути!
Але навіть побіжний огляд ушкоджень достатній, щоби оцінити, і прийняти рішення про необхідність переливання.
І так - вони таки заборонялись під страхом кримінальних переслідувань за фактом незаконної медичної діяльності. Я вже мовчу про бюрократичні процедури, і пов'язану з ними відсутність консервованої крові у холодильниках у військових підрозділах.
Він може і втратив пам'ять, але всі його документи є у ТЦК!