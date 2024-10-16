На фронте произошло 112 боевых столкновений, 46 из них - на Кураховском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 112 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Враг нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 49 авиационных ударов - сбросил 50 КАБов, задействовал для ударов 655 дронов-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении оккупанты в течение этих суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отбили все штурмовые действия врага. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 65 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 16 БПЛА, четыре единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, значительно повреждены две боевые бронированные машины, пять автомобилей и единица специальной техники врага.
На Купянском направлении сегодня зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.
Боевые действия на Донбассе
Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в районах населенных пунктов Грековки, Невского, Тернов и Торского. Нашим защитникам удалось отбить 13 атак противника, бои продолжаются.
На Краматорском направлении состоялось три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ступочек. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.
В течение дня, захватчики один раз атаковали позиции украинских воинов вблизи Торецка. Атака отбита, противник успеха не имел.
На Покровском направлении, с начала суток, в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово шли бои. Отражено девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций. Сегодняшние потери врага предварительно составляют 155 ликвидированных и раненых оккупантов, также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.
На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак оккупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отражены Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.
На Времевском направлении наши войска отражали три атаки врага в направлении Богоявленки, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили шесть штурмовых действий войск агрессора на наши позиции.
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Великоновоселківський напрямок.
На південь і на південний схід від Левадного противник просунувся на ділянці шириною до 3.02 км на глибину до 1.4 км. Зіткнення тривають."
Курахівський напрямок.
Тривають бої на південній та південно-східній околицях Катеринівки та за Максимільянівку.
Покровський напрямок.
На південь від Селидового противник просунувся вздовж залізниці в північно-західному напрямку на глибину до 650 метрів.
Торецьк.
У центральній частині міста російські війська зайняли 6 багатоповерхових будинків уздовж вулиць Василя Стуса та Європейська.
Куп'янський напрямок.
У південній частині Колесниківки противник просунувся на глибину до 200 метрів і продовжує штурмові дії у напрямку перехрестя.
Курська область.
Тривають бойові зіткнення в районі Любимовки, Новоівановки, Крем'яного, Черкаської Конопельки та Борок."
Противник зайняв північну частину Невського, де встановив свої прапори, і продовжує атаки в північному напрямку.
У районі Макіївки продовжуються позиційні бойові дії на західній околиці та південніше у напрямку Невського.".