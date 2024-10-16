На Покровском направлении враг наибольшую активность проявлял возле Селидово, на Кураховском – пытался продвинуться у Новодмитровки и Георгиевки, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 15 октября 2024 года, на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 65 авиаударов, в частности сбросил 130 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 169 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Толстодубово, Сварково, Юнаковка, Шалыгино, Александрия, Мирополье, Ястребщина Сумской области; Ковшаровка, Малые Проходы Харьковской области; Грековка и Твердохлебово Луганской области; Торецк, Сухая Балка, Богоявленка, Великая Новоселка Донецкой области; Темировка, Малая Токмачка, Белогорье и Орехов Запорожской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражена наземная станция БпЛА, артиллерийская система и полевой склад боеприпасов захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1450 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 30 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня и 78 автомобилей оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как информирует Генштаб, на Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 28 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Калиновки, Ступочек и Предтечино.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Торецка, Дачного и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Селидово", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Кременной Балки, Цукурино, Новоселидовки, Константиновки, Антоновки и Катериновки.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил два штурма наших позиций в районах Раздольного и Богоявленки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 КАБ, к тому же, противник совершил 191 артиллерийский обстрел", - отмечают в Генштабе.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.