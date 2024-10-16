На Кураховском направлении продолжаются бои, здесь с начала суток - более 40 вражеских атак, - Генштаб

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Российские оккупанты и дальше пытаются использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в настоящее время количество боевых столкновений возросло до 97. Активнее всего враг сейчас действует на Кураховском направлении - там он провел почти половину от всех атак.

Удары по территории Украины

Захватчики применяют авиацию и артиллерию, бьют по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Покровка и Карповичи. Также агрессор нанес авиационные удары возле Строительного.

"По имеющейся информации, за сегодняшний день авиация России нанесла семь ударов по Курской области, сбросив девять управляемых авиационных бомб", - отмечают в Генштабе.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы. Ситуация контролируемая.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении: вблизи Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого. Две атаки отбиты Силами обороны, пять боестолкновений еще продолжается.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Невского, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже десять боестолкновений, до сих пор продолжается бой вблизи Грековки.

"На Краматорском направлении украинские воины отбили наступление противника вблизи Ступочек. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Часову Яру", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг атаковал вблизи Торецка. Авиация агрессора бомбила Торецк и Катериновку, также оккупанты обстреляли Дружбу неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Проминь и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отбили пять атак противника, три боестолкновения еще продолжаются.

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"Горячее всего сегодня - на Кураховском направлении, где с начала суток захватчики 42 раза атаковали наши подразделения. Пытаются продвинуться вблизи Зоряного, Желанного Второго, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки, Георгиевки и Катериновки. Шестнадцать атак отражены Силами обороны, бои продолжаются", - добавляют в Генштабе.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении было отражено одно штурмовое действие противника, в настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Золотой Нивы. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались неподалеку Новодаровки.

На Ореховском направлении идет бой вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинскими подразделениями отражено три атаки на позиции наших войск.

На других направлениях - без особых изменений.

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