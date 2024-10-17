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Оккупанты за сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области

Запорізька область

За минувшие сутки, 16 октября, российские захватчики нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В частности, враг:

  • совершил 10 авиационных ударов по Малой Токмачке и Новоданиловке;
  • атаковал 263 БпЛА различной модификации Лобковое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное;
  • из РСЗО 15 раз обстрелял Новоданиловку, Левадное и Новоандреевку;
  • нанес 136 артобстрелов по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

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Автор: 

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