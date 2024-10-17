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Окупанти за добу обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області

Запорізька область

За минулу добу,  16 жовтня, російські загарбники завдали 424 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, ворог:

  • здійснив 10 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Новоданилівці;
  • атакував 263 БпЛА різної модифікації Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне;
  • з РСЗВ 15 разів обстріляв Новоданилівку, Левадне та Новоандріївку;
  • завдав 136 артобстрілів по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

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обстріл (29082) Запорізька область (3727)


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