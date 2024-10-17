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Новости Война
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В Сумах раздался взрыв

У Сумах пролунав вибух

Днем 17 октября в Сумах сообщают о взрыве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В области воздушная тревога не объявлена.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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Напомним, 11 октября 2024 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской громаде.

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