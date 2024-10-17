В Сумах раздался взрыв
Днем 17 октября в Сумах сообщают о взрыве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В области воздушная тревога не объявлена.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Напомним, 11 октября 2024 года, войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской громаде.
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