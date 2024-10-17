У Сумах пролунав вибух
Вдень 17 жовтня у Сумах повідомляють про вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
В області повітряна тривога не оголошена.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Нагадаємо, 11 жовтня 2024 року, війська РФ завдали ракетного удару по Сумській громаді.
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