У Сумах пролунав вибух

Вдень 17 жовтня у Сумах повідомляють про вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В області повітряна тривога не оголошена.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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Нагадаємо, 11 жовтня 2024 року, війська РФ завдали ракетного удару по Сумській громаді.