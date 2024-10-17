УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8898 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 554 0

У Сумах пролунав вибух

У Сумах пролунав вибух

Вдень 17 жовтня у Сумах повідомляють про вибух. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

В області повітряна тривога не оголошена. 

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сумах перевірять всі укриття та їхню готовність до використання, - ОВА

Нагадаємо, 11 жовтня 2024 року, війська РФ завдали ракетного удару по Сумській громаді.

Автор: 

вибух (4514) Суми (905) Повітряні сили (2744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 