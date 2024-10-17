Это были не просто сбытчики наркотиков, а мощная и структурированная сеть с "покрытием" почти по всей Украине, - начальник департамента Нацполиции
Полицейским удалось ликвидировать сеть межрегиональных наркогруппировок, которые изготавливали почти тонну солей Альфа-PVP и амфетамина ежемесячно.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил "Українським Новинам" начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало, это были не просто сбытчики наркотиков, а мощная и структурированная сеть с "покрытием" почти по всей Украине. Такая себе корпорация преступного мира: со своими международными агентами, лидерами, исполнителями и логистами.
Только за полгода работы злоумышленники заработали более 2 миллиардов гривен. На них работало 19 нарколабораторий. Сырье для наркотиков поставляли через контрабадный канал из Польши.
"Это был хорошо спланированный и тщательно продуманный преступный бизнес, имевший организованную логистику, собственные склады и лаборатории, а также разветвленную сеть сбыта. То есть речь шла не о нескольких телеграм-каналах, а целой системе - ботоферме, которая была своего рода инструментом анонимного управления большой сетью аккаунтов для сбыта наркотиков", - рассказывает подробности работы преступников начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Дмитрий Торгало.
Напомним, полицейские ликвидировали сеть межрегиональных наркогруппировок, которые изготавливали почти тонну солей Альфа-PVP и амфетамина ежемесячно. Оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции установили личности и местонахождение участников наркосети и адреса нарколабораторий. По результатам двух этапов полицейских спецопераций, прошедших в июне и октябре текущего года на территории 20 областей Украины, было изъято более 300 кг готового продукта и 1000 литров рекреационных смесей Альфа-PVP, более 15 тонн прекурсоров, более 70 кг амфетамина и 16 кг мефедрона стоимостью в более 400 миллионов гривен по ценам "черного" рынка. Кроме того, изъято лабораторное оборудование, оружие и патроны к нему, а также 18 автомобилей для перевозки наркотических веществ и семь миллионов гривен в разной валюте.
Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств и объявили о подозрении 73 участникам наркосиндиката за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины), организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 317 Уголовного Кодекса Украины), совершенные преступной организацией по предварительному сговору (ч. 4 ст. 28 Уголовного Кодекса Украины), а также за создание, руководство и участие в преступной организации (ч.1 и 2 ст. 255 Уголовного Кодекса Украины), незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров (ч.3 ст. 311 Уголовного Кодекса Украины) и посев или выращивание снотворного мака или конопли (ч. 2 ст. 310 Уголовного Кодекса Украины).
Сейчас суд избирает задержанным меры пресечения. Другие участники наркосети устанавливаются. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы.
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Якщо та схема існувала то організаторами були поліція і СБУ. Без них керівництво і кришування неможливе
В офіс президента Зеленського підігнали неякісну наркоту.
Ось і наслідки....
Так правильно...адміни виправте заголовок