Це були не просто збувачі наркотиків, а потужна і структурована мережа з "покриттям" майже по всій Україні, – начальник департаменту Нацполіції
Поліцейським вдалося ліквідувати мережу міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей Альфа-PVP й амфетаміну щомісячно.
Про це говориться в повідомленні Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомив "Українським Новинам" начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало, це були не просто збувачі наркотиків, а потужна і структурована мережа з "покриттям" майже по всій Україні. Така собі корпорація злочинного світу: зі своїми міжнародними агентами, лідерами, виконавцями та логістами.
Лише за півроку роботи зловмисники заробили понад 2 мільярди гривень. На них працювало 19 нарколабораторій. Сировину для наркотиків постачали через контрабадний канал з Польщі.
"Це був добре спланований та ретельно продуманий злочинний бізнес, що мав організовану логістику, власні склади та лабораторії, а також розгалужену мережу збуту. Тобто мова йшла не про кілька телеграм-каналів, а цілу систему – ботоферму, що була свого роду інструментом анонімного управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків", – розповідає подробиці роботи злочинців начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитро Торгало.
Нагадаємо, поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей Альфа-PVP й амфетаміну щомісячно. Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції встановили осіб та місцеперебування учасників наркомережі й адреси нарколабораторій. За результатами двох етапів поліцейських спецоперацій, що пройшли у червні та жовтні поточного року на території 20 областей України, було вилучено понад 300 кг готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей Альфа-PVP, понад 15 тонн прекурсорів, понад 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону вартістю в понад 400 мільйонів гривень за цінами "чорного" ринку. Крім того, вилучено лабораторне обладнання, зброю та набої до неї, а також 18 автомобілів для перевозки наркотичних речовин та сім мільйонів гривень у різній валюті.
Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України), організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 317 Кримінального Кодексу України), вчинені злочинною організацією за попередньою змовою (ч. 4 ст. 28 Кримінального Кодексу України), а також за створення, керівництво та участь в злочинній організації (ч.1 та 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України), незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч.3 ст. 311 Кримінального Кодексу України) та посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ч. 2 ст. 310 Кримінального Кодексу України).
Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
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Якщо та схема існувала то організаторами були поліція і СБУ. Без них керівництво і кришування неможливе
В офіс президента Зеленського підігнали неякісну наркоту.
Ось і наслідки....
Так правильно...адміни виправте заголовок