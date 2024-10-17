НАТО работает с Украиной, приближая ее к членству в Альянсе, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО работает с Украиной, все больше приближая ее к членству в Альянсе.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"НАТО работает с Украиной, приближая вас к Альянсу. И мы также работаем с другими партнерами, чтобы укрепить безопасность для всех нас", - сказал он.
По его словам, Китай стал фактором, который играет на руку войне России в Украине.
"Война в Украине показала, что нестабильность в Европе может иметь далеко идущие последствия для всего мира, и что страны, расположенные за тысячи миль от нас, такие как Иран, Китай или Северная Корея, могут угрожать нашей безопасности, в нашем "собственном дворе", - сказал он.
Он также подчеркнул, что "наш мир тесно связан, как и наша безопасность. Китай стал решающим фактором войны России против Украины, и он не может продолжать подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это влияло на его интересы и репутацию. Иран и Северная Корея подпитывают российскую военную машину ракетами и беспилотниками в обмен на поддержку военной промышленности. Поэтому мы должны четко оценивать вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и работать с нашими единомышленниками, чтобы решать наши общие вызовы и отстаивать наши общие ценности".
Рютте также сказал, что с нетерпением ждет того дня, когда "Украина будет здесь как член этого Альянса. И к тому времени мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить победу Украины. Это жизненно важно для нашей общей безопасности".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ІМХО