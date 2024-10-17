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НАТО работает с Украиной, приближая ее к членству в Альянсе, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО работает с Украиной, все больше приближая ее к членству в Альянсе.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"НАТО работает с Украиной, приближая вас к Альянсу. И мы также работаем с другими партнерами, чтобы укрепить безопасность для всех нас", - сказал он.

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По его словам, Китай стал фактором, который играет на руку войне России в Украине.

"Война в Украине показала, что нестабильность в Европе может иметь далеко идущие последствия для всего мира, и что страны, расположенные за тысячи миль от нас, такие как Иран, Китай или Северная Корея, могут угрожать нашей безопасности, в нашем "собственном дворе", - сказал он.

Он также подчеркнул, что "наш мир тесно связан, как и наша безопасность. Китай стал решающим фактором войны России против Украины, и он не может продолжать подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны без того, чтобы это влияло на его интересы и репутацию. Иран и Северная Корея подпитывают российскую военную машину ракетами и беспилотниками в обмен на поддержку военной промышленности. Поэтому мы должны четко оценивать вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и работать с нашими единомышленниками, чтобы решать наши общие вызовы и отстаивать наши общие ценности".

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Рютте также сказал, что с нетерпением ждет того дня, когда "Украина будет здесь как член этого Альянса. И к тому времени мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить победу Украины. Это жизненно важно для нашей общей безопасности".

Автор: 

членство в НАТО (1529) Рютте Марк (377)


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Топ комментарии
+2
Чим довше цей п*******с грає роль президента, тим глибше він закопує Україну.
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17.10.2024 21:24
+1
Бла-бла-бла продовжується.
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17.10.2024 21:21
+1
Може державні структури замінити структурами НАТО, поки 73% будуть виводити з гіпнозу?...
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17.10.2024 21:22
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Бла-бла-бла продовжується.
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17.10.2024 21:21 Ответить
Може державні структури замінити структурами НАТО, поки 73% будуть виводити з гіпнозу?...
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17.10.2024 21:22 Ответить
ІМХО, війна вигідна КНР, владі московії і, як це не дивно, владі України. КНР має дешеві ресурси та повзучу окупацію Далекого Сходу, влада московії може робити все, що схоче зі своїм населенням і збагачуватись даоі, а влада України просто не зацікавлення в припиненні війни, бо тоді вони лишаться юез влади і не зможуть грабувати країну так, як роблять це ще з пандемії ковіду....
ІМХО
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17.10.2024 21:22 Ответить
Все сходиться на Китаі
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17.10.2024 21:23 Ответить
Чим довше цей п*******с грає роль президента, тим глибше він закопує Україну.
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17.10.2024 21:24 Ответить
Мета недосяжна поки стріляють і у владі інваліди-корупціонери.
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17.10.2024 21:25 Ответить
Рютте, ты не понял. Янелох требует, чтобы вы приняли Украину в НАТО прямо сейчас. Вернее, не приняли, а сказали, что примете. В смысле, сказали, что примете, но прямо сейчас. Можно прямо сейчас не принять, а сказать, но сегодня сказать, что по пять, а не вчера, что по три.

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17.10.2024 21:28 Ответить
Працює в ролі моркви для самі знаєте кого.
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17.10.2024 21:36 Ответить
ПРИЙМАЙТЕ УКРАЇНУ В НАТО І ПРАЦЮЙТЕ, АЛЕ НЕ ВАРТО ПРАЦЮВАТИ І ПРИЙМАТИ УКРАЇНУ В НАТО ТАК САМО, ЯК В БУДАПЕШТІ ГАРАНТУВАЛИ УКРАЇНІ БЕЗПЕКУ В ЗАМІН ЗА ЯДЕРНУ ЗБРОЮ. АФЕРИСТИ.
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17.10.2024 21:40 Ответить
Не будет Украина в НАТО никогда. Украинский народ требует от Янелоха восстановления ядерного потенциала страны. Надо немедленно создавать тактическое ядерное оружие. Плевать на санкции, когда под угрозой существование целого народа.
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17.10.2024 21:44 Ответить
Якщо вони не спроможні навіть ЗАПРОСИТИ Україну в НАТО, то про прийняття не може бути і речі ніколи взагалі. Ця морква на мотузці 25 років поспіль, починає набридати.
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17.10.2024 22:29 Ответить
Якже це Нато боїться масковії. Збро дає, але старуНе дай Боже Україна паде, масковія со своїми созниками кндр.кнр,іран пройде вс Європу маршем за 3 дня. Якже це Нато не розуміє.
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18.10.2024 07:48 Ответить
 
 