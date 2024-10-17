НАТО працює з Україною, наближаючи її до членства в Альянсі, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі.
Про це він сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"НАТО працює з Україною, наближаючи вас до Альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами, щоб зміцнити безпеку для всіх нас", - сказав він.
За його словами, Китай став фактором, який грає на руку війні Росії в Україні.
"Війна в Україні показала, що нестабільність в Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу, і що країни, що розташовані за тисячі миль від нас, такі як Іран, Китай або Північна Корея, можуть загрожувати нашій безпеці, у нашому "власному подвір'ї ", - сказав він.
Він також підкреслив, що "наш світ тісно пов'язаний, як і наша безпека. Китай став вирішальним чинником війни Росії проти України, і він не може продовжувати підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це впливало на його інтереси та репутацію. Іран та Північна Корея підживлюють російську військову машину ракетами та безпілотниками в обмін на підтримку військової промисловості. Тому ми маємо чітко оцінювати виклики, з якими ми стикаємося, і працювати з нашими однодумцями, щоб вирішувати наші спільні виклики та відстоювати наші спільні цінності".
Рютте також сказав, що з нетерпінням чекає того дня, коли "Україна буде тут як член цього Альянсу. І до того часу ми продовжимо робити все можливе, щоб забезпечити перемогу України. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки".
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