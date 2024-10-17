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НАТО працює з Україною, наближаючи її до членства в Альянсі, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"НАТО працює з Україною, наближаючи вас до Альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами, щоб зміцнити безпеку для всіх нас", - сказав він.

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За його словами, Китай став фактором, який грає на руку війні Росії в Україні.

"Війна в Україні показала, що нестабільність в Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу, і що країни, що розташовані за тисячі миль від нас, такі як Іран, Китай або Північна Корея, можуть загрожувати нашій безпеці, у нашому "власному подвір'ї ", - сказав він.

Він також підкреслив, що "наш світ тісно пов'язаний, як і наша безпека. Китай став вирішальним чинником війни Росії проти України, і він не може продовжувати підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це впливало на його інтереси та репутацію. Іран та Північна Корея підживлюють російську військову машину ракетами та безпілотниками в обмін на підтримку військової промисловості. Тому ми маємо чітко оцінювати виклики, з якими ми стикаємося, і працювати з нашими однодумцями, щоб вирішувати наші спільні виклики та відстоювати наші спільні цінності".

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Рютте також сказав, що з нетерпінням чекає того дня, коли "Україна буде тут як член цього Альянсу. І до того часу ми продовжимо робити все можливе, щоб забезпечити перемогу України. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки".

Автор: 

членство в НАТО (1738) Рютте Марк (420)


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Топ коментарі
+2
Чим довше цей п*******с грає роль президента, тим глибше він закопує Україну.
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17.10.2024 21:24 Відповісти
+1
Бла-бла-бла продовжується.
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17.10.2024 21:21 Відповісти
+1
Може державні структури замінити структурами НАТО, поки 73% будуть виводити з гіпнозу?...
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17.10.2024 21:22 Відповісти
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Бла-бла-бла продовжується.
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17.10.2024 21:21 Відповісти
Може державні структури замінити структурами НАТО, поки 73% будуть виводити з гіпнозу?...
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17.10.2024 21:22 Відповісти
ІМХО, війна вигідна КНР, владі московії і, як це не дивно, владі України. КНР має дешеві ресурси та повзучу окупацію Далекого Сходу, влада московії може робити все, що схоче зі своїм населенням і збагачуватись даоі, а влада України просто не зацікавлення в припиненні війни, бо тоді вони лишаться юез влади і не зможуть грабувати країну так, як роблять це ще з пандемії ковіду....
ІМХО
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17.10.2024 21:22 Відповісти
Все сходиться на Китаі
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17.10.2024 21:23 Відповісти
Чим довше цей п*******с грає роль президента, тим глибше він закопує Україну.
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17.10.2024 21:24 Відповісти
Мета недосяжна поки стріляють і у владі інваліди-корупціонери.
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17.10.2024 21:25 Відповісти
Рютте, ты не понял. Янелох требует, чтобы вы приняли Украину в НАТО прямо сейчас. Вернее, не приняли, а сказали, что примете. В смысле, сказали, что примете, но прямо сейчас. Можно прямо сейчас не принять, а сказать, но сегодня сказать, что по пять, а не вчера, что по три.

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17.10.2024 21:28 Відповісти
Працює в ролі моркви для самі знаєте кого.
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17.10.2024 21:36 Відповісти
ПРИЙМАЙТЕ УКРАЇНУ В НАТО І ПРАЦЮЙТЕ, АЛЕ НЕ ВАРТО ПРАЦЮВАТИ І ПРИЙМАТИ УКРАЇНУ В НАТО ТАК САМО, ЯК В БУДАПЕШТІ ГАРАНТУВАЛИ УКРАЇНІ БЕЗПЕКУ В ЗАМІН ЗА ЯДЕРНУ ЗБРОЮ. АФЕРИСТИ.
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17.10.2024 21:40 Відповісти
Не будет Украина в НАТО никогда. Украинский народ требует от Янелоха восстановления ядерного потенциала страны. Надо немедленно создавать тактическое ядерное оружие. Плевать на санкции, когда под угрозой существование целого народа.
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17.10.2024 21:44 Відповісти
Якщо вони не спроможні навіть ЗАПРОСИТИ Україну в НАТО, то про прийняття не може бути і речі ніколи взагалі. Ця морква на мотузці 25 років поспіль, починає набридати.
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17.10.2024 22:29 Відповісти
Якже це Нато боїться масковії. Збро дає, але старуНе дай Боже Україна паде, масковія со своїми созниками кндр.кнр,іран пройде вс Європу маршем за 3 дня. Якже це Нато не розуміє.
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18.10.2024 07:48 Відповісти
 
 