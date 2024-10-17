Вслед за президентом в МИД опровергли информацию о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения

В Министерстве иностранных дел официально опровергли инсинуации неназванных источников в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового уничтожения.

Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала. Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России", - подчеркнул Тихий.

В то же время он подчеркнул, что Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины.

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"Призываем мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов", - резюмировал спикер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается восстанавливать ядерный потенциал.