Вслед за президентом в МИД опровергли информацию о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения
В Министерстве иностранных дел официально опровергли инсинуации неназванных источников в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового уничтожения.
Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
"Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала. Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России", - подчеркнул Тихий.
В то же время он подчеркнул, что Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины.
"Призываем мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов", - резюмировал спикер.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается восстанавливать ядерный потенциал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
забігали, кріси...
😂👍
жодна кріса б не рималась
😂👍
Навіть якби б його нікуди не вивезли, всеб згнило і розтіклося як брудна бомба., а за умови великою любові між Україною і роісією до 2014 року....
сотню стратегів в шахтах і стільки ж ТЯО
питання створення ЯО це передусім питання політичної волі,
в усіх країнах - від США до Ізраілю та Півн. Кореї
більше драйву 😂👍
і їм треба вилазити із теплих ванночок
.
"комарики" у виконанні проф. Леьединського 😂👍
Что ни сделает дурак, все он сделает не так (с)
за нього треба було триматись зубами, а не віддавати ЯО кацапам.
Захід - ідіоти!
Якби Україна та Казахстан мали ЯО, то рашка сиділа б тихенько на постсовку, а не патякала про відновлення імперії
щоб заодно і знецінити сказане,
ніж заставити путіна відповідати за агресію і реальні дії.
И не закладывать отмазки : Они не помогли, поэтому мы будем мародерить дальше и сдавать Украину
Господь Бог любить Україну!
треба лише уважно читати його знаки !
😁
і саме головне, що з коментаторів ніхто і не вибачиться.
це багато про що говорить, на жаль.
Воно бовкнуло, тепер всім розгібати
Все, що на1величівше каже ротом - то вам примарилося, московитське ІПСО, вирвано з контексту, не так зрозуміли, він такого не казав і взагалі його там не було! Ага...
Невже в еру миттєвих сповіщень, загально доступної мережі новин, надшвидкого обміну даними, розосередженого зберігання даних, вони вважають, що сказане кимось з цієї шобли кудись зникне? 🤔
Чи ви думаєте, що росіяни одразу злякаються і підуть геть? Ні. Якщо навіть українці не злякалися росіян з їх ядерною зброєю, то й росіян не злякає її наявність в Україні. Бо вже перейдено межу страху у цій війні. Що з боку України, що з боку росіян.
ніхрена не соображає, але по по графіку має дзявкнути і не один раз.
Коли війна вже почалася і вже йде досить довгий час, нікого з сторін конфлікту вже не злякаєш ядерною зброєю, тому що люди вже побачили і відчули що таке війна і вже не бояться, або в них понижений поріг страху смерті.
інша справа, що тупорилий ішак зі своїм офісом все робить так, щоб світ може почати замислюватися на тему: "а можливо і правильно московія демілітаризує Україну - ви дівіться скільки від них загроз"
По друге, навіть якби почалася, то не було б погроз застосувати ЯЗ проти України і відповідно вся допомога надавалась би без врахування цих погроз...
Дикуни довкола, що ви хочете з них? Про що з дикунами розмовляти? Вони розуміють тільки мову сили. Рефлекс такий в них. Тому не треба гаяти часу. Буде НАТО - добре. Не буде - ЯЗ також непогана гарантія.
Спочатку зроби, а потім вже заяву роби.
А ще краще спочатку по москві шмальнути, а потім вже заявляти про плани