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Вслед за президентом в МИД опровергли информацию о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения

Ядерна боєголовка

В Министерстве иностранных дел официально опровергли инсинуации неназванных источников в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового уничтожения.

Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала. Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России", - подчеркнул Тихий.

В то же время он подчеркнул, что Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины.

Читайте также: Публикации в иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам агрессору являются манипуляцией, - МИД

"Призываем мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов", - резюмировал спикер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается восстанавливать ядерный потенциал.

Автор: 

МИД (6993) ядерное оружие (1350)


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Топ комментарии
+16
стратегія "стратегічної невизначеності" гарна навіть сама по собі

забігали, кріси...

😂👍
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17.10.2024 21:34
+15
здається, це саме той варіант, коли партнери починають розуміти, що ми хочемо жити !

і їм треба вилазити із теплих ванночок
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17.10.2024 21:38
+10
планів у України розробки ЯО немє,але ящо треба буде то плани такі з'являться
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17.10.2024 21:43
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Правила форума Совет форумчан
стратегія "стратегічної невизначеності" гарна навіть сама по собі

забігали, кріси...

😂👍
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17.10.2024 21:34 Ответить
а як би ми реально мали ЯО ?!

жодна кріса б не рималась

😂👍
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17.10.2024 21:36 Ответить
Угу, із 91 року продали усесь арсенал СРСР, що вивели із НДР, а ядерну зброю, регулярно б змащували і берегли як зіницю ока .
Навіть якби б його нікуди не вивезли, всеб згнило і розтіклося як брудна бомба., а за умови великою любові між Україною і роісією до 2014 року....
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17.10.2024 21:50 Ответить
нам багато й не треба було -
сотню стратегів в шахтах і стільки ж ТЯО

питання створення ЯО це передусім питання політичної волі,
в усіх країнах - від США до Ізраілю та Півн. Кореї
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17.10.2024 22:01 Ответить
Ти ще під враженням від гри у танчики у телефоні?
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17.10.2024 22:20 Ответить
ну так це наші забігали спростовувати. Буба ляпнув ху йню, не подумавши - або/або. а тепер бігають спростовують.. Всі ж чітко чули на пресконференції, що він молов. то якщо вже таке мелеш, то тоді якось дипломатично грамотно це зроби. а то виглядало це як ультиматум Заходу. і кацапам на радість.
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17.10.2024 21:48 Ответить
інколи корисно й дати протєчку...

більше драйву 😂👍
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17.10.2024 22:03 Ответить
тож так. тільки не так топорно це робити, як зробив Буба.. не можна випускати його на пресконференції без суфлера. ))
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17.10.2024 22:06 Ответить
Не так зрозуміли, чи вирвано з контексту?
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17.10.2024 21:34 Ответить
здається, це саме той варіант, коли партнери починають розуміти, що ми хочемо жити !

і їм треба вилазити із теплих ванночок
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17.10.2024 21:38 Ответить
Они не понимают, на самом деле, почему в теплых ванночках до сих пор сидит большинство украинцев.
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18.10.2024 01:25 Ответить
Тільки що на "Великому Львові" В. Портников сказав шо ядерка Украіні не потрібна
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17.10.2024 21:36 Ответить
портніков чувак розумний, але НЕ Господь Б-г

.
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17.10.2024 21:40 Ответить
На нього ж усі моляться - так шо недалеко від св"ятих
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17.10.2024 21:43 Ответить
Та ти ж 3 години тому писав, що яз потрібна. Крутишся як флюгер
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17.10.2024 21:44 Ответить
Портников сказав що непотрібно!
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17.10.2024 21:47 Ответить
А свої мізки для чого? Тіко портнікова цитувати? Поганим спортом ти займався, Валентине.
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17.10.2024 21:51 Ответить
В мене є мізки - а в тебе шо лишні?
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17.10.2024 21:54 Ответить
От дурень, ну хіба мізки бувають зайві?
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17.10.2024 21:58 Ответить
Якшо іх вибити - то заиві
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17.10.2024 22:02 Ответить
Ну тобі видніше, ти ж кікбоксер
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17.10.2024 22:06 Ответить
і правильно сказав.
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17.10.2024 21:51 Ответить
Що Портников тільки не казав за три роки.
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17.10.2024 21:54 Ответить
Так він же ж авторитет - професіонал - політика це иого стихія - а я так - погуляти виишов
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17.10.2024 21:58 Ответить
Де це - *****! - я таке говорив? - я наводив Індію і Пакистан які маючи ядерку періодично ********* за Кашмір
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17.10.2024 22:12 Ответить
Ти забагато пишеш в чаті, не хвилюйся, випий заспокійливого.
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17.10.2024 22:14 Ответить
Я пишу норм - поздобол!
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17.10.2024 22:16 Ответить
Я з тебе угораю, кмс
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17.10.2024 22:17 Ответить
Він не розповідав коли поверне людям їх зарплату, яку вкрав будучи головним редактором лівого берега?
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17.10.2024 21:48 Ответить
Навіть не натякнув
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17.10.2024 21:49 Ответить
Портніков розумний, мені подобаються його прогнози, вони ближчі до життя ніж невпинне "обіцялово" наших можновладців, яке до реального життя ніякого відношення не має. А у Портнікова реальні прогнози, хоч дещо і похмурі.
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17.10.2024 22:17 Ответить
Так - суворі - бо така реальність
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17.10.2024 22:21 Ответить
ОМП это не только ядерное. Так что Ху#лу и жителям мааацквы рано расслабляться.
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17.10.2024 21:37 Ответить
ну да, "ЯО для бідних" -

"комарики" у виконанні проф. Леьединського 😂👍
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17.10.2024 21:41 Ответить
https://youtu.be/s1mbq2BZbcg Для кацапов эта более подходит.
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17.10.2024 21:51 Ответить
Сначала ляпнул, потом МЗС отбрехивается.
Что ни сделает дурак, все он сделает не так (с)
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17.10.2024 21:41 Ответить
це не ляп, це єдиний варіант виживання України поруч із рашкою

за нього треба було триматись зубами, а не віддавати ЯО кацапам.

Захід - ідіоти!
Якби Україна та Казахстан мали ЯО, то рашка сиділа б тихенько на постсовку, а не патякала про відновлення імперії
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17.10.2024 21:46 Ответить
навпаки - це шлях до її повного і миттєвого знищення. у каців 6 000 боєголовок. на наших міфічних 5 чи 10 юлєголовок кацам насрати. і для світу винною буде Україна, якщо вона першою застосує ядерну зброю... думати потрібно, що говорити.
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17.10.2024 21:54 Ответить
Ні, просто шановним партнерам легше Зеленського на словах ловити,
щоб заодно і знецінити сказане,
ніж заставити путіна відповідати за агресію і реальні дії.
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17.10.2024 21:49 Ответить
А нам работать надо, а не заниматься детским шантажем коллективного Запада.
И не закладывать отмазки : Они не помогли, поэтому мы будем мародерить дальше и сдавать Украину
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17.10.2024 22:44 Ответить
планів у України розробки ЯО немє,але ящо треба буде то плани такі з'являться
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17.10.2024 21:43 Ответить
Голда Мейєр не дарма народилась в Києві...

Господь Бог любить Україну!
треба лише уважно читати його знаки !
😁
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17.10.2024 21:48 Ответить
поки що видно протилежне
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17.10.2024 23:10 Ответить
головне вчасно встигнути обісрати країну, а все інше вже нікого не цікавить, як і посилання на бздошні тенлагрм і сайти.
і саме головне, що з коментаторів ніхто і не вибачиться.
це багато про що говорить, на жаль.
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17.10.2024 21:44 Ответить
От результати того, що Найвеличнішого відпустили без папірця до журналістів.
Воно бовкнуло, тепер всім розгібати
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17.10.2024 21:45 Ответить
Вона бовкнуло трампу при зустрічі.
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17.10.2024 22:03 Ответить
Як написав один Чесний Журналіст : Війна - це квиток в один кінець для простолюдинів. А у богообраних все в ажурі, тому й будуть натхненно клепатися всілякі «плани», бо не богообрані за ці плани мають покласти тіло..
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17.10.2024 21:47 Ответить
Висновок:
Все, що на1величівше каже ротом - то вам примарилося, московитське ІПСО, вирвано з контексту, не так зрозуміли, він такого не казав і взагалі його там не було! Ага...

Невже в еру миттєвих сповіщень, загально доступної мережі новин, надшвидкого обміну даними, розосередженого зберігання даних, вони вважають, що сказане кимось з цієї шобли кудись зникне? 🤔
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17.10.2024 21:49 Ответить
З якого переляку Орбан злякався мирного плану, а Шольц та Байден різко забажали дзвонити до путлера? А чи не є причиною ядерна зброя України? Україна може, що хоче заявляти, але диму без вогню не буває. А ось, що робити, якщо Україна має та застосує ядерну зброю? Мабуть, ніхто зараз не знає, що з цим робити?
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17.10.2024 21:50 Ответить
Ваши слова та от Бога.
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17.10.2024 21:52 Ответить
Ніхто нікого не злякався, заїпав наш зе всих.
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17.10.2024 22:05 Ответить
Байден не собирается никуда звонить, то вам кто-то в уши надул. Шульц пытался позвонить ***** задолго как пронесся слух про яо.
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18.10.2024 01:27 Ответить
Ізраіль вижив саме завдяки ЯЗ, пуйла ніхто не бомбить, хоч він всесвітнє зло, НАТО ніхто не трога бо є ЯЗ, Китай почав як скажений клепати своє ЯЗ. І тут в напівзруйнованій війною Україні влада говорить - нам ЯЗ не треба. Це рівнозначно як сказати - та добивайте вже ту Україну, намначхати.
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17.10.2024 22:02 Ответить
Израиль выжил благодаря стойкости его солдат, которым некуда было бежать, и поставкам техники из США.
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18.10.2024 01:29 Ответить
Оййоо ти навіть голоду меєр не слухав. Аби не ядерка гаплик був би Ізраїлю
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18.10.2024 06:38 Ответить
І що дасть та ядерна зброя? Вона не запобігла жодній війні з часу свого створення. Навіть ядерні держави Індія і Пакістан воювали між собою вже маючи ядерну зброю.

Чи ви думаєте, що росіяни одразу злякаються і підуть геть? Ні. Якщо навіть українці не злякалися росіян з їх ядерною зброєю, то й росіян не злякає її наявність в Україні. Бо вже перейдено межу страху у цій війні. Що з боку України, що з боку росіян.
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17.10.2024 22:02 Ответить
ні звісно..але непомішае..мені б згодилась як що вам ненадо..
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17.10.2024 22:06 Ответить
в історії людства не було ЖОДНОГО разу, коли у країни, на озброєнні якої була ядерна зброя, анексували території
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18.10.2024 00:52 Ответить
у й дурні що..спростували..ліпше б мовчали..
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17.10.2024 22:05 Ответить
Іноді і д* оти, дуже корисні ,нам дійсно потрібне ЯО ...
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17.10.2024 22:12 Ответить
читаєш коменти і вже навіть не дивусь тому чому почалася війна. країна, від знищення ЧАЕС, перетворилася в кубло невігласів і проплачених тролів.
ніхрена не соображає, але по по графіку має дзявкнути і не один раз.
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17.10.2024 22:12 Ответить
Ядерна зброя може виступати як стримуючий фактор тільки коли війна ще не почалася і коли ще всі бояться руйнувань, смертей, каліцтва, бідності.

Коли війна вже почалася і вже йде досить довгий час, нікого з сторін конфлікту вже не злякаєш ядерною зброєю, тому що люди вже побачили і відчули що таке війна і вже не бояться, або в них понижений поріг страху смерті.
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17.10.2024 22:14 Ответить
Як зреагує Китай та Європа, коли біля них будуть ядерні зриви? Радіація не має кордонів.
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17.10.2024 22:20 Ответить
Як? Занепокоєнням? Так само як реагували на Чорнобиль.
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17.10.2024 22:21 Ответить
Не плутай аварію та ядерну зброю.
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17.10.2024 22:26 Ответить
В Китаї екологія і так загиджена самими китайцями і від заводів і від запусків ракет у космос. Їм в цілому байдуже скільки там китайців помер від цього. В них кожен день більше нових народиться.
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17.10.2024 22:24 Ответить
Реагувати вже буде пізно......
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18.10.2024 01:20 Ответить
Китай? А шо, Писяграй уже и баллистические ракеты построил? Или то вы на карту мира сильно давно смотрели последний раз?
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18.10.2024 01:32 Ответить
ви просто не розумієте про що говорите! ядерна зброя це ніякі не жарти
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18.10.2024 00:54 Ответить
Відновлення ядерного потенціалу може бути доцільним у мирний час. Зараз під час війни воно не зіграє ніякої ролі.
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18.10.2024 00:55 Ответить
ядерна зброя - це аргумент в будь-який час!
інша справа, що тупорилий ішак зі своїм офісом все робить так, щоб світ може почати замислюватися на тему: "а можливо і правильно московія демілітаризує Україну - ви дівіться скільки від них загроз"
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18.10.2024 00:58 Ответить
Відновлення ядерного потенціалу може бути доцільним у мирний час. Зараз під час війни воно не зіграє ніякої ролі.
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17.10.2024 22:16 Ответить
Ну дивіться, в Ізраїля теж немає 96 ядерних ракет. По документам, в будь якому разі. Хай і в нас не буде може десь 50 штук (для початку).
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17.10.2024 22:19 Ответить
Ну була б у нас ЯЗ і що далі?! Хтось віре що наша Влада її застосує??? **** не застосував, якому начхати на всі міжнародні норми/закони/тд! Та й ніхто не дасть нам застосувати ЯЗ! Яз виключно зброя для відоввіді на ЯЗ і не більше! Доведено війною в Україні проти країни із ЯЗ!
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17.10.2024 22:43 Ответить
По перше не було б війни.
По друге, навіть якби почалася, то не було б погроз застосувати ЯЗ проти України і відповідно вся допомога надавалась би без врахування цих погроз...
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17.10.2024 22:58 Ответить
Я про сьогодні, а не про те що просрли кравчук/кучма! Тоді можливо і так було б для доречно, хоча на то для яз витрачали б чимало коштів з бюджету (саме ракетне паливо потрібно б було змінювати дуже часто, а його ще виготовити треба і ц етак ож кошти!)!
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17.10.2024 23:30 Ответить
перепаяли на кардачах пару схем і ольха чи грім будуть/не будуть нести кацапам велику радість….
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17.10.2024 22:47 Ответить
Напрасно. Надо было держать интригу. Как говорил Станиславский: взял паузу - держи как можно дольше
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17.10.2024 22:52 Ответить
ЯЗ Україна має мати. Просто має і все. Щоб жити спокійно. Бо вона майже з усіх боків обкладена ворогами, що хочуть мати шматочок. Зі сходу московити, з півночі білоруси, з заходу мадяри і пнр, які тільки чекають моменту. Тому ЯЗ буде таким собі страховим полісом на мир. Його гарантією.
Дикуни довкола, що ви хочете з них? Про що з дикунами розмовляти? Вони розуміють тільки мову сили. Рефлекс такий в них. Тому не треба гаяти часу. Буде НАТО - добре. Не буде - ЯЗ також непогана гарантія.
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17.10.2024 23:06 Ответить
от только не надо этот кацапский нарратив "окружена со всех сторон врагами". ********* озабочены только собственным выживанием, поляки едино чего хотят это выкопать своих жмуров и перевезти их в Польшу, а за венгров и говорить смешно.
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18.10.2024 01:35 Ответить
зря всі побігли спростовувати. Треба було або многозначительно мовчати, або проблеяти щось невнятне. Хай сс*ться.
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17.10.2024 23:14 Ответить
Спростовувати можна і треба. Он Ізраїль теж спростовує, але всі знають що якщо буде потреба він її використає.
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18.10.2024 02:58 Ответить
Нет оружия не будет страны. Зеленский все играет игры в доброту, не менее 200 тысяч украинцев гражданских убиты. США использовала свой ядерный арсенал даже когда на страну никто не нападал.
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18.10.2024 07:31 Ответить
Шапіто...
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18.10.2024 08:17 Ответить
І правильно спростовують!
Спочатку зроби, а потім вже заяву роби.
А ще краще спочатку по москві шмальнути, а потім вже заявляти про плани
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18.10.2024 09:25 Ответить
 
 