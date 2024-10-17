Слідом за президентом у МЗС спростували інформацію щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення
У Міністерстві закордонних справ офіційно спростували інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення.
Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
"Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу. Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста Росії", - наголосив Тихий.
Водночас він підкреслив, що Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України.
"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів", - резюмував речник.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал.
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забігали, кріси...
😂👍
жодна кріса б не рималась
😂👍
Навіть якби б його нікуди не вивезли, всеб згнило і розтіклося як брудна бомба., а за умови великою любові між Україною і роісією до 2014 року....
сотню стратегів в шахтах і стільки ж ТЯО
питання створення ЯО це передусім питання політичної волі,
в усіх країнах - від США до Ізраілю та Півн. Кореї
більше драйву 😂👍
і їм треба вилазити із теплих ванночок
.
"комарики" у виконанні проф. Леьединського 😂👍
Что ни сделает дурак, все он сделает не так (с)
за нього треба було триматись зубами, а не віддавати ЯО кацапам.
Захід - ідіоти!
Якби Україна та Казахстан мали ЯО, то рашка сиділа б тихенько на постсовку, а не патякала про відновлення імперії
щоб заодно і знецінити сказане,
ніж заставити путіна відповідати за агресію і реальні дії.
И не закладывать отмазки : Они не помогли, поэтому мы будем мародерить дальше и сдавать Украину
Господь Бог любить Україну!
треба лише уважно читати його знаки !
😁
і саме головне, що з коментаторів ніхто і не вибачиться.
це багато про що говорить, на жаль.
Воно бовкнуло, тепер всім розгібати
Все, що на1величівше каже ротом - то вам примарилося, московитське ІПСО, вирвано з контексту, не так зрозуміли, він такого не казав і взагалі його там не було! Ага...
Невже в еру миттєвих сповіщень, загально доступної мережі новин, надшвидкого обміну даними, розосередженого зберігання даних, вони вважають, що сказане кимось з цієї шобли кудись зникне? 🤔
Чи ви думаєте, що росіяни одразу злякаються і підуть геть? Ні. Якщо навіть українці не злякалися росіян з їх ядерною зброєю, то й росіян не злякає її наявність в Україні. Бо вже перейдено межу страху у цій війні. Що з боку України, що з боку росіян.
ніхрена не соображає, але по по графіку має дзявкнути і не один раз.
Коли війна вже почалася і вже йде досить довгий час, нікого з сторін конфлікту вже не злякаєш ядерною зброєю, тому що люди вже побачили і відчули що таке війна і вже не бояться, або в них понижений поріг страху смерті.
інша справа, що тупорилий ішак зі своїм офісом все робить так, щоб світ може почати замислюватися на тему: "а можливо і правильно московія демілітаризує Україну - ви дівіться скільки від них загроз"
По друге, навіть якби почалася, то не було б погроз застосувати ЯЗ проти України і відповідно вся допомога надавалась би без врахування цих погроз...
Дикуни довкола, що ви хочете з них? Про що з дикунами розмовляти? Вони розуміють тільки мову сили. Рефлекс такий в них. Тому не треба гаяти часу. Буде НАТО - добре. Не буде - ЯЗ також непогана гарантія.
Спочатку зроби, а потім вже заяву роби.
А ще краще спочатку по москві шмальнути, а потім вже заявляти про плани