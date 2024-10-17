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Слідом за президентом у МЗС спростували інформацію щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення

Ядерна боєголовка

У Міністерстві закордонних справ офіційно спростували інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. 

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу. Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста Росії", - наголосив Тихий.

Водночас він підкреслив, що Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України.

Також читайте: Російські удари по одеським портам: Україна закликала Міжнародну морську організацію направити спостерігачів

"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів", - резюмував речник.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал.

Автор: 

МЗС (4165) ядерна зброя (1170)


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Топ коментарі
+16
стратегія "стратегічної невизначеності" гарна навіть сама по собі

забігали, кріси...

😂👍
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17.10.2024 21:34 Відповісти
+15
здається, це саме той варіант, коли партнери починають розуміти, що ми хочемо жити !

і їм треба вилазити із теплих ванночок
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17.10.2024 21:38 Відповісти
+10
планів у України розробки ЯО немє,але ящо треба буде то плани такі з'являться
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17.10.2024 21:43 Відповісти
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стратегія "стратегічної невизначеності" гарна навіть сама по собі

забігали, кріси...

😂👍
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17.10.2024 21:34 Відповісти
а як би ми реально мали ЯО ?!

жодна кріса б не рималась

😂👍
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17.10.2024 21:36 Відповісти
Угу, із 91 року продали усесь арсенал СРСР, що вивели із НДР, а ядерну зброю, регулярно б змащували і берегли як зіницю ока .
Навіть якби б його нікуди не вивезли, всеб згнило і розтіклося як брудна бомба., а за умови великою любові між Україною і роісією до 2014 року....
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17.10.2024 21:50 Відповісти
нам багато й не треба було -
сотню стратегів в шахтах і стільки ж ТЯО

питання створення ЯО це передусім питання політичної волі,
в усіх країнах - від США до Ізраілю та Півн. Кореї
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17.10.2024 22:01 Відповісти
Ти ще під враженням від гри у танчики у телефоні?
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17.10.2024 22:20 Відповісти
ну так це наші забігали спростовувати. Буба ляпнув ху йню, не подумавши - або/або. а тепер бігають спростовують.. Всі ж чітко чули на пресконференції, що він молов. то якщо вже таке мелеш, то тоді якось дипломатично грамотно це зроби. а то виглядало це як ультиматум Заходу. і кацапам на радість.
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17.10.2024 21:48 Відповісти
інколи корисно й дати протєчку...

більше драйву 😂👍
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17.10.2024 22:03 Відповісти
тож так. тільки не так топорно це робити, як зробив Буба.. не можна випускати його на пресконференції без суфлера. ))
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17.10.2024 22:06 Відповісти
Не так зрозуміли, чи вирвано з контексту?
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17.10.2024 21:34 Відповісти
здається, це саме той варіант, коли партнери починають розуміти, що ми хочемо жити !

і їм треба вилазити із теплих ванночок
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17.10.2024 21:38 Відповісти
Они не понимают, на самом деле, почему в теплых ванночках до сих пор сидит большинство украинцев.
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18.10.2024 01:25 Відповісти
Тільки що на "Великому Львові" В. Портников сказав шо ядерка Украіні не потрібна
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17.10.2024 21:36 Відповісти
портніков чувак розумний, але НЕ Господь Б-г

.
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17.10.2024 21:40 Відповісти
На нього ж усі моляться - так шо недалеко від св"ятих
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17.10.2024 21:43 Відповісти
Та ти ж 3 години тому писав, що яз потрібна. Крутишся як флюгер
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17.10.2024 21:44 Відповісти
Портников сказав що непотрібно!
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17.10.2024 21:47 Відповісти
А свої мізки для чого? Тіко портнікова цитувати? Поганим спортом ти займався, Валентине.
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17.10.2024 21:51 Відповісти
В мене є мізки - а в тебе шо лишні?
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17.10.2024 21:54 Відповісти
От дурень, ну хіба мізки бувають зайві?
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17.10.2024 21:58 Відповісти
Якшо іх вибити - то заиві
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17.10.2024 22:02 Відповісти
Ну тобі видніше, ти ж кікбоксер
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17.10.2024 22:06 Відповісти
і правильно сказав.
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17.10.2024 21:51 Відповісти
Що Портников тільки не казав за три роки.
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17.10.2024 21:54 Відповісти
Так він же ж авторитет - професіонал - політика це иого стихія - а я так - погуляти виишов
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17.10.2024 21:58 Відповісти
Де це - *****! - я таке говорив? - я наводив Індію і Пакистан які маючи ядерку періодично ********* за Кашмір
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17.10.2024 22:12 Відповісти
Ти забагато пишеш в чаті, не хвилюйся, випий заспокійливого.
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17.10.2024 22:14 Відповісти
Я пишу норм - поздобол!
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17.10.2024 22:16 Відповісти
Я з тебе угораю, кмс
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17.10.2024 22:17 Відповісти
Він не розповідав коли поверне людям їх зарплату, яку вкрав будучи головним редактором лівого берега?
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17.10.2024 21:48 Відповісти
Навіть не натякнув
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17.10.2024 21:49 Відповісти
Портніков розумний, мені подобаються його прогнози, вони ближчі до життя ніж невпинне "обіцялово" наших можновладців, яке до реального життя ніякого відношення не має. А у Портнікова реальні прогнози, хоч дещо і похмурі.
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17.10.2024 22:17 Відповісти
Так - суворі - бо така реальність
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17.10.2024 22:21 Відповісти
ОМП это не только ядерное. Так что Ху#лу и жителям мааацквы рано расслабляться.
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17.10.2024 21:37 Відповісти
ну да, "ЯО для бідних" -

"комарики" у виконанні проф. Леьединського 😂👍
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17.10.2024 21:41 Відповісти
https://youtu.be/s1mbq2BZbcg Для кацапов эта более подходит.
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17.10.2024 21:51 Відповісти
Сначала ляпнул, потом МЗС отбрехивается.
Что ни сделает дурак, все он сделает не так (с)
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17.10.2024 21:41 Відповісти
це не ляп, це єдиний варіант виживання України поруч із рашкою

за нього треба було триматись зубами, а не віддавати ЯО кацапам.

Захід - ідіоти!
Якби Україна та Казахстан мали ЯО, то рашка сиділа б тихенько на постсовку, а не патякала про відновлення імперії
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17.10.2024 21:46 Відповісти
навпаки - це шлях до її повного і миттєвого знищення. у каців 6 000 боєголовок. на наших міфічних 5 чи 10 юлєголовок кацам насрати. і для світу винною буде Україна, якщо вона першою застосує ядерну зброю... думати потрібно, що говорити.
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17.10.2024 21:54 Відповісти
Ні, просто шановним партнерам легше Зеленського на словах ловити,
щоб заодно і знецінити сказане,
ніж заставити путіна відповідати за агресію і реальні дії.
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17.10.2024 21:49 Відповісти
А нам работать надо, а не заниматься детским шантажем коллективного Запада.
И не закладывать отмазки : Они не помогли, поэтому мы будем мародерить дальше и сдавать Украину
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17.10.2024 22:44 Відповісти
планів у України розробки ЯО немє,але ящо треба буде то плани такі з'являться
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17.10.2024 21:43 Відповісти
Голда Мейєр не дарма народилась в Києві...

Господь Бог любить Україну!
треба лише уважно читати його знаки !
😁
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17.10.2024 21:48 Відповісти
поки що видно протилежне
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17.10.2024 23:10 Відповісти
головне вчасно встигнути обісрати країну, а все інше вже нікого не цікавить, як і посилання на бздошні тенлагрм і сайти.
і саме головне, що з коментаторів ніхто і не вибачиться.
це багато про що говорить, на жаль.
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17.10.2024 21:44 Відповісти
От результати того, що Найвеличнішого відпустили без папірця до журналістів.
Воно бовкнуло, тепер всім розгібати
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17.10.2024 21:45 Відповісти
Вона бовкнуло трампу при зустрічі.
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17.10.2024 22:03 Відповісти
Як написав один Чесний Журналіст : Війна - це квиток в один кінець для простолюдинів. А у богообраних все в ажурі, тому й будуть натхненно клепатися всілякі «плани», бо не богообрані за ці плани мають покласти тіло..
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17.10.2024 21:47 Відповісти
Висновок:
Все, що на1величівше каже ротом - то вам примарилося, московитське ІПСО, вирвано з контексту, не так зрозуміли, він такого не казав і взагалі його там не було! Ага...

Невже в еру миттєвих сповіщень, загально доступної мережі новин, надшвидкого обміну даними, розосередженого зберігання даних, вони вважають, що сказане кимось з цієї шобли кудись зникне? 🤔
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17.10.2024 21:49 Відповісти
З якого переляку Орбан злякався мирного плану, а Шольц та Байден різко забажали дзвонити до путлера? А чи не є причиною ядерна зброя України? Україна може, що хоче заявляти, але диму без вогню не буває. А ось, що робити, якщо Україна має та застосує ядерну зброю? Мабуть, ніхто зараз не знає, що з цим робити?
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17.10.2024 21:50 Відповісти
Ваши слова та от Бога.
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17.10.2024 21:52 Відповісти
Ніхто нікого не злякався, заїпав наш зе всих.
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17.10.2024 22:05 Відповісти
Байден не собирается никуда звонить, то вам кто-то в уши надул. Шульц пытался позвонить ***** задолго как пронесся слух про яо.
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18.10.2024 01:27 Відповісти
Ізраіль вижив саме завдяки ЯЗ, пуйла ніхто не бомбить, хоч він всесвітнє зло, НАТО ніхто не трога бо є ЯЗ, Китай почав як скажений клепати своє ЯЗ. І тут в напівзруйнованій війною Україні влада говорить - нам ЯЗ не треба. Це рівнозначно як сказати - та добивайте вже ту Україну, намначхати.
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17.10.2024 22:02 Відповісти
Израиль выжил благодаря стойкости его солдат, которым некуда было бежать, и поставкам техники из США.
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18.10.2024 01:29 Відповісти
Оййоо ти навіть голоду меєр не слухав. Аби не ядерка гаплик був би Ізраїлю
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18.10.2024 06:38 Відповісти
І що дасть та ядерна зброя? Вона не запобігла жодній війні з часу свого створення. Навіть ядерні держави Індія і Пакістан воювали між собою вже маючи ядерну зброю.

Чи ви думаєте, що росіяни одразу злякаються і підуть геть? Ні. Якщо навіть українці не злякалися росіян з їх ядерною зброєю, то й росіян не злякає її наявність в Україні. Бо вже перейдено межу страху у цій війні. Що з боку України, що з боку росіян.
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17.10.2024 22:02 Відповісти
ні звісно..але непомішае..мені б згодилась як що вам ненадо..
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17.10.2024 22:06 Відповісти
в історії людства не було ЖОДНОГО разу, коли у країни, на озброєнні якої була ядерна зброя, анексували території
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18.10.2024 00:52 Відповісти
у й дурні що..спростували..ліпше б мовчали..
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17.10.2024 22:05 Відповісти
Іноді і д* оти, дуже корисні ,нам дійсно потрібне ЯО ...
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17.10.2024 22:12 Відповісти
читаєш коменти і вже навіть не дивусь тому чому почалася війна. країна, від знищення ЧАЕС, перетворилася в кубло невігласів і проплачених тролів.
ніхрена не соображає, але по по графіку має дзявкнути і не один раз.
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17.10.2024 22:12 Відповісти
Ядерна зброя може виступати як стримуючий фактор тільки коли війна ще не почалася і коли ще всі бояться руйнувань, смертей, каліцтва, бідності.

Коли війна вже почалася і вже йде досить довгий час, нікого з сторін конфлікту вже не злякаєш ядерною зброєю, тому що люди вже побачили і відчули що таке війна і вже не бояться, або в них понижений поріг страху смерті.
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17.10.2024 22:14 Відповісти
Як зреагує Китай та Європа, коли біля них будуть ядерні зриви? Радіація не має кордонів.
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17.10.2024 22:20 Відповісти
Як? Занепокоєнням? Так само як реагували на Чорнобиль.
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17.10.2024 22:21 Відповісти
Не плутай аварію та ядерну зброю.
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17.10.2024 22:26 Відповісти
В Китаї екологія і так загиджена самими китайцями і від заводів і від запусків ракет у космос. Їм в цілому байдуже скільки там китайців помер від цього. В них кожен день більше нових народиться.
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17.10.2024 22:24 Відповісти
Реагувати вже буде пізно......
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18.10.2024 01:20 Відповісти
Китай? А шо, Писяграй уже и баллистические ракеты построил? Или то вы на карту мира сильно давно смотрели последний раз?
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18.10.2024 01:32 Відповісти
ви просто не розумієте про що говорите! ядерна зброя це ніякі не жарти
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18.10.2024 00:54 Відповісти
Відновлення ядерного потенціалу може бути доцільним у мирний час. Зараз під час війни воно не зіграє ніякої ролі.
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18.10.2024 00:55 Відповісти
ядерна зброя - це аргумент в будь-який час!
інша справа, що тупорилий ішак зі своїм офісом все робить так, щоб світ може почати замислюватися на тему: "а можливо і правильно московія демілітаризує Україну - ви дівіться скільки від них загроз"
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18.10.2024 00:58 Відповісти
Відновлення ядерного потенціалу може бути доцільним у мирний час. Зараз під час війни воно не зіграє ніякої ролі.
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17.10.2024 22:16 Відповісти
Ну дивіться, в Ізраїля теж немає 96 ядерних ракет. По документам, в будь якому разі. Хай і в нас не буде може десь 50 штук (для початку).
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17.10.2024 22:19 Відповісти
Ну була б у нас ЯЗ і що далі?! Хтось віре що наша Влада її застосує??? **** не застосував, якому начхати на всі міжнародні норми/закони/тд! Та й ніхто не дасть нам застосувати ЯЗ! Яз виключно зброя для відоввіді на ЯЗ і не більше! Доведено війною в Україні проти країни із ЯЗ!
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17.10.2024 22:43 Відповісти
По перше не було б війни.
По друге, навіть якби почалася, то не було б погроз застосувати ЯЗ проти України і відповідно вся допомога надавалась би без врахування цих погроз...
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17.10.2024 22:58 Відповісти
Я про сьогодні, а не про те що просрли кравчук/кучма! Тоді можливо і так було б для доречно, хоча на то для яз витрачали б чимало коштів з бюджету (саме ракетне паливо потрібно б було змінювати дуже часто, а його ще виготовити треба і ц етак ож кошти!)!
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17.10.2024 23:30 Відповісти
перепаяли на кардачах пару схем і ольха чи грім будуть/не будуть нести кацапам велику радість….
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17.10.2024 22:47 Відповісти
Напрасно. Надо было держать интригу. Как говорил Станиславский: взял паузу - держи как можно дольше
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17.10.2024 22:52 Відповісти
ЯЗ Україна має мати. Просто має і все. Щоб жити спокійно. Бо вона майже з усіх боків обкладена ворогами, що хочуть мати шматочок. Зі сходу московити, з півночі білоруси, з заходу мадяри і пнр, які тільки чекають моменту. Тому ЯЗ буде таким собі страховим полісом на мир. Його гарантією.
Дикуни довкола, що ви хочете з них? Про що з дикунами розмовляти? Вони розуміють тільки мову сили. Рефлекс такий в них. Тому не треба гаяти часу. Буде НАТО - добре. Не буде - ЯЗ також непогана гарантія.
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17.10.2024 23:06 Відповісти
от только не надо этот кацапский нарратив "окружена со всех сторон врагами". ********* озабочены только собственным выживанием, поляки едино чего хотят это выкопать своих жмуров и перевезти их в Польшу, а за венгров и говорить смешно.
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18.10.2024 01:35 Відповісти
зря всі побігли спростовувати. Треба було або многозначительно мовчати, або проблеяти щось невнятне. Хай сс*ться.
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17.10.2024 23:14 Відповісти
Спростовувати можна і треба. Он Ізраїль теж спростовує, але всі знають що якщо буде потреба він її використає.
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18.10.2024 02:58 Відповісти
Нет оружия не будет страны. Зеленский все играет игры в доброту, не менее 200 тысяч украинцев гражданских убиты. США использовала свой ядерный арсенал даже когда на страну никто не нападал.
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18.10.2024 07:31 Відповісти
Шапіто...
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18.10.2024 08:17 Відповісти
І правильно спростовують!
Спочатку зроби, а потім вже заяву роби.
А ще краще спочатку по москві шмальнути, а потім вже заявляти про плани
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18.10.2024 09:25 Відповісти
 
 