Слідом за президентом у МЗС спростували інформацію щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення

У Міністерстві закордонних справ офіційно спростували інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення.

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу. Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста Росії", - наголосив Тихий.

Водночас він підкреслив, що Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України.

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"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів", - резюмував речник.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал.