Пограничники задержали 19 мужчин, которые по указаниям из телеграм-канала пытались попасть в Молдову

Пограничники Подольского отряда во время реализации оперативной информации задержали неподалеку от границы с Молдовой две группы нарушителей, в одной было 8, в другой - 11 мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Как действовали уклонисты?

Желающие незаконно пересечь госграницу обратились за помощью к организатору через телеграм-канал, где за 3-5 тысяч долларов США получили онлайн-указания по навигации.

Согласно указаниям админа, мужчины прибыли к точке сбора в Подольском районе и разделились на две группы, чтобы быть более мобильными и наименее заметными пограничникам. Всех любителей пешей прогулки задержали за несколько километров до госграницы.

Читайте также: На лодке через Тису или через официальные пункты пропуска - задержали руководителя благотворительного фонда, который помогал уклонистам





За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении нарушителей составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".

Напомним, по данным ГПСУ, по меньшей мере 40 человек потеряли жизнь во время попыток незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках.