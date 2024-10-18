Пограничники задержали 19 мужчин, которые по указаниям из телеграм-канала пытались попасть в Молдову
Пограничники Подольского отряда во время реализации оперативной информации задержали неподалеку от границы с Молдовой две группы нарушителей, в одной было 8, в другой - 11 мужчин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
Как действовали уклонисты?
Желающие незаконно пересечь госграницу обратились за помощью к организатору через телеграм-канал, где за 3-5 тысяч долларов США получили онлайн-указания по навигации.
Согласно указаниям админа, мужчины прибыли к точке сбора в Подольском районе и разделились на две группы, чтобы быть более мобильными и наименее заметными пограничникам. Всех любителей пешей прогулки задержали за несколько километров до госграницы.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении нарушителей составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".
Напомним, по данным ГПСУ, по меньшей мере 40 человек потеряли жизнь во время попыток незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І кому це "нам" захищати країну, ти ж точно нічого і нікого не захищаєш.
І чому це "вашу" країну, ти її своєю не вважаєш?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ би щось вирішував.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. В ******** Україні це повинно відбуватись із максимальним використанням новітніх технологій.
Людина - вища цінність
Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави. Реформи повинні позитивно відображатись на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.
Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!
Справедливість і Рівність усіх перед Законом
Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.
Дурню, ти точно знаєш за кого вони голосували?
І кому це "нам" захищати країну, ти ж точно нічого і нікого не захищаєш.
І чому це "вашу" країну, ти її своєю не вважаєш?
Три питання, дай три відповіді, і не треба звиватися як вуж на сковорідці.
Таке врадення, що СБУ такі ТГ канали повідкривало - щоб ловити великими партіями й не бігати за ними ао лісам/горам..маршрут надали й потім відловили..