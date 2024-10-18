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Новости
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Пограничники задержали 19 мужчин, которые по указаниям из телеграм-канала пытались попасть в Молдову

Пограничники Подольского отряда во время реализации оперативной информации задержали неподалеку от границы с Молдовой две группы нарушителей, в одной было 8, в другой - 11 мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Как действовали уклонисты?

Желающие незаконно пересечь госграницу обратились за помощью к организатору через телеграм-канал, где за 3-5 тысяч долларов США получили онлайн-указания по навигации.

Согласно указаниям админа, мужчины прибыли к точке сбора в Подольском районе и разделились на две группы, чтобы быть более мобильными и наименее заметными пограничникам. Всех любителей пешей прогулки задержали за несколько километров до госграницы.

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Через телеграм-канал отримали вказівки про перетин кордону
Через телеграм-канал отримали вказівки про перетин кордону

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении нарушителей составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".

Напомним, по данным ГПСУ, по меньшей мере 40 человек потеряли жизнь во время попыток незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках.

Автор: 

Госпогранслужба (6572) Молдова (1885) уклонисты (921)


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Топ комментарии
+6
Отак, 19 чоловіків. А одного депутата затримати не можуть.
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18.10.2024 10:40 Ответить
+6
Я не розумію, куди втікають виборці Зе? Ви ж зробили тут країну мрій, то нам йти захищати вашу країну, а ви драпака навіть до Молдови, бо там виявляється краже, ніж у "Зеленій країні мрій"?
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18.10.2024 10:42 Ответить
+5
Звичайно знаю, бо там, біля кордону часто буваю і зустрічаю тих, хто вибирав Потужного і валить з України. Там села, що проходять біля кордону завалені покинутими авто, там є спеціальні "стежки" для тих, хто добре заплатив і кому потрібно. І не роби з себе розумника, ви і такі як ви показали себе у 2019 році і до цього часу не зрозуміли своєї помилки, кидаєтеся лайном і брехнею на тих, хто розповідає правду і тикає вас писком у зелене лайно.
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18.10.2024 11:23 Ответить
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Отак, 19 чоловіків. А одного депутата затримати не можуть.
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18.10.2024 10:40 Ответить
Я не розумію, куди втікають виборці Зе? Ви ж зробили тут країну мрій, то нам йти захищати вашу країну, а ви драпака навіть до Молдови, бо там виявляється краже, ніж у "Зеленій країні мрій"?
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18.10.2024 10:42 Ответить
Дурню, ти точно знаєш за кого вони голосували?
І кому це "нам" захищати країну, ти ж точно нічого і нікого не захищаєш.
І чому це "вашу" країну, ти її своєю не вважаєш?
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18.10.2024 10:57 Ответить
Дурнику, прочитай те, про що я написав. Навіть якщо з 19-ти втікачів 73% голосували за Зе, тоо мабуть то і є більшість? Там написано їхню "Зелену країну мрій,":

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».

Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.

Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.

Україна - з якої не поїдуть наші діти.

А тепер про те, як це зробити.

Те, що я презентую - це не просто моя програма. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити.

Народовладдя через референдуми

Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.

Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.

Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ би щось вирішував.

Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. В ******** Україні це повинно відбуватись із максимальним використанням новітніх технологій.

Людина - вища цінність

Держава для Людини, а не Людина для держави. Повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави. Реформи повинні позитивно відображатись на кожній Людині, а не на десятьох сім'ях.

Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави.

Менше Держави в житті Людини, більше Людини в житті Держави!

Справедливість і Рівність усіх перед Законом

Справедливість - основа довіри у суспільстві. Немає довіри - немає держави.
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18.10.2024 11:15 Ответить
Не треба мені тут стіну тексту у відповідь кидати.

Дурню, ти точно знаєш за кого вони голосували?
І кому це "нам" захищати країну, ти ж точно нічого і нікого не захищаєш.
І чому це "вашу" країну, ти її своєю не вважаєш?

Три питання, дай три відповіді, і не треба звиватися як вуж на сковорідці.
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18.10.2024 11:18 Ответить
Звичайно знаю, бо там, біля кордону часто буваю і зустрічаю тих, хто вибирав Потужного і валить з України. Там села, що проходять біля кордону завалені покинутими авто, там є спеціальні "стежки" для тих, хто добре заплатив і кому потрібно. І не роби з себе розумника, ви і такі як ви показали себе у 2019 році і до цього часу не зрозуміли своєї помилки, кидаєтеся лайном і брехнею на тих, хто розповідає правду і тикає вас писком у зелене лайно.
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18.10.2024 11:23 Ответить
це вже не малими групами атакують.
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18.10.2024 10:51 Ответить
Це тільки ті, які не туди заплатили, а решта спокійно пройшли і поїхали далі. А ще решта заплатили ТЦК, інша частина МСЕК, ще інша депутатам і іх помічникам і отримали "білі квитки". Це і є законний бізгнес "слуг".
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18.10.2024 11:16 Ответить
Заплатили бабло, щоб до в'язниці потрапити..прям номінанти на премію Дарвіна..могли б просто ігнорувати повістки й нашару сісти.

Таке врадення, що СБУ такі ТГ канали повідкривало - щоб ловити великими партіями й не бігати за ними ао лісам/горам..маршрут надали й потім відловили..
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18.10.2024 11:20 Ответить
Це ще не зовсім дебіли, є ще такі, які башляють до 10 штук зелені і йдуть перепливати Тису, звичайно допливають на інший берег одиниці.
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18.10.2024 11:25 Ответить
по якій статті до в'язниці?
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18.10.2024 14:10 Ответить
Зацікавились як з категорії ухилянта до категорії засуджений потрапити?
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18.10.2024 19:17 Ответить
- Буде гарна премія! - промовив командир прикордонної застави, закриваючи свій Телеграм канал.
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18.10.2024 11:24 Ответить
Хіба цензор це філіал міністерства правди? Пишіть нормальні заголовки: "Функціонери злочинного режиму упоротих виродків, завадили 19 людям втекти з клоунського ГУЛАГУ"
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21.10.2024 15:32 Ответить
 
 