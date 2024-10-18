Россияне планируют вывезти 95 учеников из оккупированных территорий Донбасса на пропагандистские учения в РФ, - Центр нацсопротивления
Оккупанты планируют вывезти из Ясиноватой, Амвросиевки и Макеевки Донецкой области еще 95 детей в возрасте от 14 до 17 лет на "перевоспитание" в Набережные Челны в России.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, программы по так называемому патриотическому воспитанию маленьких украинцев на временно оккупированных территориях Украины активно лоббируются из Кремля. Регулярно проводятся выезды в Россию школьников разного возраста. По данным ЦНС, на этот раз 95 учеников из Ясиноватой, Амвросиевки и Макеевки в возрасте от 14 до 17 лет пройдут пропагандистскую подготовку в Набережных Челнах по путинской программе "Университетские смены".
"Известно, что только за прошлую осень оккупанты вывезли на "оздоровление" 10 тыс. украинских детей. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Кремль поставил план для каждого своего региона - ежегодно брать "шефство" над не менее 2,5 тыс. маленьких украинцев. Это является частью более широкой стратегии по русификации и полной интеграции молодого поколения в оккупационные структуры", - отметили в ЦНС.
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