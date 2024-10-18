Росіяни планують вивезти 95 учнів з окупованих територій Донеччини на пропагандистський вишкіл до РФ, - Центр нацспротиву

Окупанти планують вивезти із Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки на Донеччині ще 95 дітей віком від 14 до 17 років на "перевиховання" до Набережних Челнів у Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, програми з так званого патріотичного виховання маленьких українців на тимчасово окупованих територіях України активно лобіюються з Кремля. Регулярно проводяться виїзди до Росії школярів різного віку. За даними ЦНС, цього разу 95 учнів із Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки віком від 14 до 17 років пройдуть пропагандистський вишкіл у Набережних Челнах за путінською програмою "Університетські зміни".

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"Відомо, що лише за минулу осінь окупанти вивезли на "оздоровлення" 10 тис. українських дітей. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Кремль поставив план для кожного свого регіону - щорічно брати "шефство" над щонайменше 2,5 тис. маленьких українців. Це є частиною ширшої стратегії з русифікації та повної інтеграції молодого покоління в окупаційні структури", - наголосили в ЦНС.

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