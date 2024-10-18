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Внесение Путиным оккупированных территорий Украины в конституцию РФ является серьезной проблемой, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает "серьезной проблемой" внесение временно оккупированных территорий Украины в Конституцию России.

"В любом случае мы не можем признавать территории, которые оккупированы, территориями Российской Федерации. Это один из самых сложных вызовов, которые есть. Все понимают, что то, что сделал [российский диктатор Владимир] Путин, вписал в свою Конституцию некоторые наши территории - это серьезная проблема", - заявил глава государства в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Единственные новости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам президента, Путин "не просто временно оккупировал территории, а украл".

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Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли компромисс для Украины в вопросе возвращения к границам 1991 года, отметил, что территории являются временно оккупированными, пока Украина юридически что-то не закрепит.

"Пока Украина юридически не признает те или иные временно оккупированные территории, даже одно село, российским, оно останется украинским", - заявил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) оккупация (10193) право (70)


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Топ комментарии
+39
Тю! То внесіть в нашу Конституцію Курську, Білгородську, Краснодарський Край! І будемо на рівних з ними!
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18.10.2024 21:38 Ответить
+27
Що Ви з дерьмаком погодились здати ісконно Українські Землі , аПутлер можє і Місяць внести в Конституцію , , в чому проблема і для кого?
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18.10.2024 21:40 Ответить
+19
О Всемогутній правителю, для кого це є проблемою, - для Вашої Величності чи для північної болотяної нікчемності? Невже для Вашої Величності залишились ще якісь проблеми у цьому житті? Асфальт пок(л/р)адено, яйця по 17 куплено, титанові заводи азерам продано! Ну які ще для Вас можуть бути проблеми?
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18.10.2024 21:42 Ответить
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Тю! То внесіть в нашу Конституцію Курську, Білгородську, Краснодарський Край! І будемо на рівних з ними!
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18.10.2024 21:38 Ответить
Нема росії -> нема конституції -> нема проблеми.
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18.10.2024 21:39 Ответить
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19.10.2024 11:15 Ответить
Що Ви з дерьмаком погодились здати ісконно Українські Землі , аПутлер можє і Місяць внести в Конституцію , , в чому проблема і для кого?
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18.10.2024 21:40 Ответить
Ну бо не Віка Німецька буде ці тириторії відбивати, в тому **** проблема! Доперло?
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18.10.2024 21:44 Ответить
О Всемогутній правителю, для кого це є проблемою, - для Вашої Величності чи для північної болотяної нікчемності? Невже для Вашої Величності залишились ще якісь проблеми у цьому житті? Асфальт пок(л/р)адено, яйця по 17 куплено, титанові заводи азерам продано! Ну які ще для Вас можуть бути проблеми?
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18.10.2024 21:42 Ответить
Воно ж слуга народу і гарант конституції. А якого народу і чиїй конституції?
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18.10.2024 22:10 Ответить
Тю! Ти вже стільки разів клав на Конституцію України та виконував свої (а чи свої?) забаганки, що ніхто (з усіляких борцунів-правдорубів) й не помітить, якщо ти це зробиш ще раз: тиж не "клятий барига", а "новоє ліцо"!
От як тепер бідненькому найвеличнішому і "оманський договорняк" виконати, і побєдуном бути?
"Це для нас проблема" (с)

Вибачаюсь за емоції, але я не вірю жодному слову цього неголеного додатку до дєрьмака...
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18.10.2024 21:44 Ответить
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19.10.2024 11:17 Ответить
А якщо він "внесе до конституції" УСЮ території України?
Взагалі НЕ БАЧУ будь яких проблем, на будь що у той конституції Рашки!
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18.10.2024 21:44 Ответить
Так вони нашу конституцію порушили. Їх конституція не має легетимності
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18.10.2024 21:45 Ответить
А можна звідси детальніше? У чому "проблема"? Ти ж намалював "план перемоги" чи не так?
Проблема Зеленського тільки одна - як забезпечити капітуляцію України згідно оманських домовленостей і самому не потрапити в халепу, а бажано ще й залишитися неабияким героєм. Але ті мудрагелі, які однією дупою хочуть попасти навіть не на два, а на усі три базари - завжди закінчують не харашо.
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18.10.2024 21:46 Ответить
Так Піденна Корея теж визнає Північну Корею своєю територією ,окупованою комуняками , так само Північна Корея теж визнає Південну Корею своєю територією ,окупованою "капіталістами " ,а ми що гірші за Південну Корею ? І до речі ,між ними так і не підписаний мирний договір ,і Південна Корея і без нього живе ,і так добре живе ,що українцям південнокорейський рівень життя і в щасливому сні не присниться.
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18.10.2024 21:47 Ответить
Опалення не буде: Мешканців Покровська закликають евакуюватись
https://www.depo.ua/ukr/war/opalennya-ne-bude-meshkantsiv-pokrovska-zaklikayut-evakuyuvatis-202410181464400
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18.10.2024 21:49 Ответить
так внесите мацкву до нашоi i всiх то справ))
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18.10.2024 21:52 Ответить
На пітьмі - тривога! Ймовірне створення Україною кілька сотень ядерних плутонієвих боєзарядів:



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18.10.2024 21:54 Ответить
не бачу жодної проблеми за винятком однієї - клоуна та його корумпованої мафії на посаді Президента України
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18.10.2024 21:54 Ответить
Ах ти 🤡 морда свиняча ,довго чекав ,шоб це озвучити ?!!! Яка нах проблема ?! Ти шо мудило, згодився ці неконстітуційні дії русні підтримати ?! Падло ,а як кремль завтра запише всю Україну ,до себе ,то ти скажеш ,шо все ...України нема ?!і це просто серьйозна проблема ?! Прокляте чмо зеленеське !!!!
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18.10.2024 21:56 Ответить
Ручки воно на груді складає для довіри ... тварина !!!
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18.10.2024 21:57 Ответить
До речі згадав ,Західна Німеччина теж не визнавала ГДР ,називаючи її "совєтською окупаційною зоною " ,більше того свій новий кордон з Польщею ,встановлений в 1945 році на Подсдамській конференції вона визнала лише в 1970 році і не як кордон ГДР з Польщею ( яким він фактично був аж до 1990 року), а як кордон між ФРН і Польщею ,що було і записано в Конституції ФРН.
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18.10.2024 21:59 Ответить
Чукотка на 70% населена украинцами вернём эти территории в состав Украины.
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18.10.2024 22:03 Ответить
На 2021 год украинцев на Чукотке 1526 человек (3,21 %).
Извините.
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18.10.2024 22:10 Ответить
У Хабаровськову краї, підозрюю, взагалі немає українців (по паспорту). Там проживають нащадки українців, котрі забули власне коріння. Можливо, про таких "українців" і пише Devid Dyxovni.
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19.10.2024 08:30 Ответить
Чукотка, Алтай, Хабаровский край Забайкалье какая разница? Все едино. Там коренных чукчей больше половины, которые не забыли корней.
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19.10.2024 09:07 Ответить
Не розумію, в чому проблема і для кого? Місто Запоріжжя теж внесено в їхню конституцію і що, це проблема? А завтра вони весь світ внесуть у свою конституцію… На заборі теж написано.
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18.10.2024 22:03 Ответить
Так давай курську область внось в Конституцію України.
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18.10.2024 22:06 Ответить
Це зє, щось комбінує разом з єрмакОВИм, це не спроста воно підняло цю тему на яку ні хто не звертав уваги, бо що монголоїди паскудні не вигадують не має жодної юридичної міжнародної підстави!!!
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18.10.2024 22:08 Ответить
***** краде території, а ти і твоя шобла крадуть у українців, і що зовсім огидно - у ЗСУ . Крадуть на всьому - на дронах, фортифікації , медичному забезпеченні, спорядженні, їжі....а це все життя наших захисників. Будьте ви прокляті, зрадники, мародери
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18.10.2024 22:13 Ответить
Зеленського потягнуло на якесь словоблудіє.
Якщо є рішення то хай прямо скаже, а не як вуж на сковорідці.
З ЯЗ був непоганий хід, навіть не в контексті України, а світової безпеки, бо кожна країна не в НАТО зробить висновки, а там як почнеться, то зачепить усіх і це вже має бути аргументом для заходу.
Але поки що це все ні про що для України, на розробку треба час і гроші, і невідомо як себе поведе захід. До того ж такі речі спочатку роблять, а потім про них кажуть.
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18.10.2024 22:16 Ответить
Ладно, так розумію що поки не закінчаться 18-ти річні і фронт не буде десь по Дніпру, закінчення війни не варто очікувати.
Але тоді домогосподарки зажадають щоб прокурори і поліцейські йшли на війну.
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18.10.2024 22:28 Ответить
А ті перші усіх здадуть
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18.10.2024 22:32 Ответить
Нарешті хоч хтось згадав дану тему.

Байден, Шольц, Франція, UK -- нуль обговорення цього питання. Нуль згадок про те, що поки параша не виключить ці незаконні додатки зі своєї гімноконституції -- миру не буде.

Зате про "перемовини" згадки на кожному кроці. І називання йхлау "mr. president" також, хоча він не є легітимним президентом, бо вибори були нелегітимні. Всім на****ти.
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18.10.2024 22:19 Ответить
Не згадують, бо ***** не виключить. У Шольців і Ко немає важелів впливу на *****, або вони не бажають їх використовувати. Простіше давити на Україну. Виключити зможе лише умовний Горбачов, який може прийти після *****. А може і не прийти, і не відомо взагалі коли ***** здохне, тож це не план.
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18.10.2024 22:31 Ответить
На жаль, так.
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18.10.2024 22:51 Ответить
Такий необачний крок просто опустив кацапську "конституцію" до рівня дворового паркану, на якому можна написати будь-що.
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19.10.2024 08:34 Ответить
зеля готовит сдачу, что ли..... мразота подкацапская
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18.10.2024 22:28 Ответить
Не вижу никаких проблем с тем что ***** там что то у себя в свою проституцию записало. Если ты Идиот конечно не хочешь признать проституцию ***** как и самого ***** легитимным. и сесть с ним за стол капитуляции
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18.10.2024 22:40 Ответить
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18.10.2024 23:05 Ответить
Один дрон з ЯЗ по москві може змінити конституцію парашостану
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18.10.2024 23:09 Ответить
преЗЕдент десь так далеко і глибоко, що його хер зрозумієш.
Мабуть в пошуку, що його вигадати коли виявилося - для управління державою, потрібні мізки і совість.
А де у Вовки піаніста совість?
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18.10.2024 23:26 Ответить
А навіщо піськограю совість? у нього замість неї є д'єрмак.
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19.10.2024 08:37 Ответить
Для кого проблема ? Для дуету?
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18.10.2024 23:52 Ответить
Це проблема для зуйла-клоуна з фіктивним дипломом юриста...
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19.10.2024 00:12 Ответить
Як вніс,так і винесе. Звертати на це увагу? Хвороблива уява карлика дозволить внести Вселенну до складу раші. То це діагноз,а не проблема.
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19.10.2024 01:59 Ответить
Путляра Херсон теж вписав до кацапської конституції та що? Весь світ не признає те, що путляра там приписав.Так, що ніяких проблем немає. Смерть кацапам! Путлер капут!
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19.10.2024 03:07 Ответить
маячня х..ла і скрепного нароту взагалі є проблемою для України
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19.10.2024 06:02 Ответить
Так конституция ********* - это конституция шута с его окружением, Украина ведь не их страна. Ту конституцию уважать и соблюдать они обязаны, в первую очередь - гнида хрипатая, проплясавшая на сценах московских много лет.
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19.10.2024 07:12 Ответить
серйозна проблема це ти
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19.10.2024 07:44 Ответить
з 19 по 22 рік потрібно було будувати укріпрайони по лугандону і динири по перешийку в крим а зелене кодло набивало кишені на ..великому будівництві.. доріг . зелене нєдоразумєніє казало що війни не буде то все провокаціі американськоі розвідки і ми отримали війну і були до війни практично не готові
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19.10.2024 08:06 Ответить
крим і лугондон втрачено безповоротно і хрен з ним, але здачу Півдня орді і те що вони поперлися на Курськ замість звільнення Півдня я зеленим не пробачу і вважаю це діями для легалізації окупації Півдня, узгодженими з рашенфашистом.
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19.10.2024 08:24 Ответить
Відсутність розумових здібностей ото дійсно проблема.
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19.10.2024 08:58 Ответить
Так внеси Курську, Белгородську, Ростовську і всі інші українські землі, включно з третиною Білорусі і не буде проблем, проблеми будуть у них))
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19.10.2024 15:41 Ответить
 
 