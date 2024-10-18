Внесение Путиным оккупированных территорий Украины в конституцию РФ является серьезной проблемой, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает "серьезной проблемой" внесение временно оккупированных территорий Украины в Конституцию России.
"В любом случае мы не можем признавать территории, которые оккупированы, территориями Российской Федерации. Это один из самых сложных вызовов, которые есть. Все понимают, что то, что сделал [российский диктатор Владимир] Путин, вписал в свою Конституцию некоторые наши территории - это серьезная проблема", - заявил глава государства в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Единственные новости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
По словам президента, Путин "не просто временно оккупировал территории, а украл".
Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли компромисс для Украины в вопросе возвращения к границам 1991 года, отметил, что территории являются временно оккупированными, пока Украина юридически что-то не закрепит.
"Пока Украина юридически не признает те или иные временно оккупированные территории, даже одно село, российским, оно останется украинским", - заявил президент.
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От як тепер бідненькому найвеличнішому і "оманський договорняк" виконати, і побєдуном бути?
"Це для нас проблема" (с)
Вибачаюсь за емоції, але я не вірю жодному слову цього неголеного додатку до дєрьмака...
Взагалі НЕ БАЧУ будь яких проблем, на будь що у той конституції Рашки!
Проблема Зеленського тільки одна - як забезпечити капітуляцію України згідно оманських домовленостей і самому не потрапити в халепу, а бажано ще й залишитися неабияким героєм. Але ті мудрагелі, які однією дупою хочуть попасти навіть не на два, а на усі три базари - завжди закінчують не харашо.
https://www.depo.ua/ukr/war/opalennya-ne-bude-meshkantsiv-pokrovska-zaklikayut-evakuyuvatis-202410181464400
Извините.
Якщо є рішення то хай прямо скаже, а не як вуж на сковорідці.
З ЯЗ був непоганий хід, навіть не в контексті України, а світової безпеки, бо кожна країна не в НАТО зробить висновки, а там як почнеться, то зачепить усіх і це вже має бути аргументом для заходу.
Але поки що це все ні про що для України, на розробку треба час і гроші, і невідомо як себе поведе захід. До того ж такі речі спочатку роблять, а потім про них кажуть.
Але тоді домогосподарки зажадають щоб прокурори і поліцейські йшли на війну.
Байден, Шольц, Франція, UK -- нуль обговорення цього питання. Нуль згадок про те, що поки параша не виключить ці незаконні додатки зі своєї гімноконституції -- миру не буде.
Зате про "перемовини" згадки на кожному кроці. І називання йхлау "mr. president" також, хоча він не є легітимним президентом, бо вибори були нелегітимні. Всім на****ти.
Мабуть в пошуку, що його вигадати коли виявилося - для управління державою, потрібні мізки і совість.
А де у Вовки піаніста совість?