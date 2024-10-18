Внесение Путиным оккупированных территорий Украины в конституцию РФ является серьезной проблемой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает "серьезной проблемой" внесение временно оккупированных территорий Украины в Конституцию России.

"В любом случае мы не можем признавать территории, которые оккупированы, территориями Российской Федерации. Это один из самых сложных вызовов, которые есть. Все понимают, что то, что сделал [российский диктатор Владимир] Путин, вписал в свою Конституцию некоторые наши территории - это серьезная проблема", - заявил глава государства в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Единственные новости, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По словам президента, Путин "не просто временно оккупировал территории, а украл".

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Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли компромисс для Украины в вопросе возвращения к границам 1991 года, отметил, что территории являются временно оккупированными, пока Украина юридически что-то не закрепит.

"Пока Украина юридически не признает те или иные временно оккупированные территории, даже одно село, российским, оно останется украинским", - заявил президент.